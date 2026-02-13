Akra Kitap Günleri Antalya’da Edebiyat Şöleni Başlatıyor!

Yıl boyunca kültür, sanat ve spora verdiği destekle dikkat çeken Akra Hotels, şimdi de edebiyat dünyasını yeniden Antalya’da buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Akra Kitap Günleri, ikinci edisyonu için hazırlıklara hız verdi. Bu kapsamda etkinlik, 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasında Akra Kemer’de gerçekleşecek. Böylece Akdeniz’in huzurlu atmosferi, bir hafta boyunca kitapların ve fikirlerin enerjisiyle buluşacak.

Akdeniz’de Edebiyat Rüzgarı Esecek

Antalya Kemer’de dört mevsim konforlu bir tatil deneyimi sunan Akra Kemer, bu yıl daha geniş kapsamlı bir program hazırlıyor. Öncelikle organizasyon, yalnızca otel misafirlerine değil, Antalya halkına da açık olacak. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen yayınevleri etkinlik alanında stant açacak. Böylece ziyaretçiler hem yeni kitaplarla tanışacak hem de yayınevleriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

Bununla birlikte program, farklı yaş gruplarına hitap eden içerikleriyle öne çıkıyor. Söyleşiler, imza günleri ve atölyeler hafta boyunca devam edecek. Özellikle 27–28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde gerçekleşecek özel buluşmalar, etkinliğin temposunu zirveye taşıyacak.

Usta İsimler Okurlarla Buluşuyor

Bu yılki Akra Kitap Günleri, edebiyat ve düşünce dünyasının güçlü isimlerini ağırlayacak. Yer altı edebiyatının dikkat çeken kalemi Hakan Günday, bilim insanı Serkan Karaismailoğlu, yazar Oğuz Benlioğlu, Kemal Varol ve eğitimci yazar Necati Demirci okurlarla bir araya gelecek. Ayrıca televizyoncu Coşkun Aral, Elif Erdenay, Sibel Uzun ve yazar, seslendirme sanatçısı Yekta Kopan söyleşileriyle programa değer katacak.

Hafta sonunda ise Serhat Yabancı, Talat Parman, Yekta Kopan, Serkan Karaismailoğlu ve Hakan Günday ile düzenlenecek söyleşiler ve masterclass oturumları dikkat çekecek. Böylece katılımcılar yalnızca imza almakla kalmayacak, aynı zamanda yazarların üretim süreçlerine yakından tanıklık edecek.

Minik Okurlar İçin Özel Atölyeler

Etkinlik yalnızca yetişkinlere hitap etmiyor. Aksine, çocuklara özel yaratıcı atölyeler programın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu sayede minik okurlar hem eğlenecek hem de üretken bir deneyim yaşayacak. Aileler ise çocuklarıyla birlikte kültür dolu bir hafta geçirecek.

Üstelik organizasyon, konaklamalı özel paket seçenekleriyle edebiyat deneyimini tatil konforuyla birleştiriyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni isimler ve sürpriz içerikler de heyecanı artırıyor.