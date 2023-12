Avrupa'nın en güzel masalsı yılbaşı pazarları

RIQUEWIHR

Alsace'deki ilk durağımız, şehrin kalbinde yer alan ve şehre "Güzel ve Çirkin" masalından ilham aldığı söylenen bir kasaba.

Riquewihr esas olarak neredeyse bozulmamış Ortaçağ binalarıyla ünlüdür. Güzelce dekore edilmiş, rengarenk yarı ahşap evler bir peri masalından çıkmış gibi görünüyor. Kasabanın Fransa'nın en güzel yerlerinden biri olması sebepsiz değil. Ayrıca lezzetli şarap üretimiyle de tanınır. Noel pazarında bu bölgeye özgü sıcak beyaz şarabı (2,50 €) denemelisiniz. Alsas bölgesine özgü, kuru üzümlü bir Noel pastası olan Kougelhopf'u da denemeye değer. Riquewihr'deki Noel pazarı sadece alışveriş yeri değil; her şeyden önce eskimeyen geleneklerin kutlanmasıdır. Yerel sanatçılar ve zanaatkarlar burada el yapımı dekorasyonlar, el sanatları ve yerel lezzetler sunarak becerilerini sergiliyor. Karmaşık bir şekilde oyulmuş ahşap oyuncaklardan, elle üflenmiş narin süs eşyalarına kadar her tezgah, nesilden nesile aktarılan bir zanaatın hikayesini anlatıyor.

Önerimiz: Kasabada Noel süslemelerinin olduğu güzel bir dükkan var. İnanılmaz derecede dekore edilmiş iç mekanına girmek için sıraya girmeniz gerekebilir! Mağazanın adı Féerie de Noël'dir ve Rue du Cerf ile General de Gaulle 'ün kesiştiği köşede yer almaktadır.

2023'te Riquewihr'deki Noel pazarı 25 Kasım'dan 21 Aralık'a kadar açık. Pazar her gün sabah 10'dan akşam 18.30'a kadar açık. (hafta sonları saat 19.30'a kadar).

Hafta sonları Colmar'dan şehre otobüsle (otobüs Riquewihr veya Eguisheim gibi Noel kasabaları arasında çalışır) veya arabayla gelmenizi öneririz.

EGUISHEIM

Bir sonraki durak, Colmar'ın güneybatısında, Riquewihr'e arabayla sadece 20 dakika uzaklıkta bulunan bir kasaba olan Eguisheim'dır.

Eguisheim (Riquewihr ile birlikte), Fransa'nın en güzel köylerini bir araya getiren Fransız derneği Les Plus Beaux Villages de France'a aittir. Riquewihr gibi Eguisheim da geleneksel Noel pazarına harika bir fon sağlayan güzel Ortaçağ mimarisiyle ünlüdür. Şehirde dolaşmak, zamanda geriye yolculuk gibidir! Hemen hemen tüm binalar, çelenkler ve parıldayan ışıklarla güzel bir şekilde dekore edilmiş olup, bir masal kasabasının sıcak atmosferini yaratmaktadır. Eguisheim'ın karakteristik bir özelliği, onu çevreleyen, alçak, tarihi binalarla dolu dar Arnavut kaldırımlı sokaktır. Şehir çevresinde rehberli bir tura katılmak iyi bir fikir olabilir. Bu cazibe bir saat sürer ve ücretsizdir. Eguisheim'daki Noel pazarı hem gözler hem damaklar için gerçek bir ziyafettir. Kavrulmuş kestaneyi, fırından yeni çıkmış zencefilli ekmeği ve tabii ki sıcak şarabı denemeye değer ;) Sevdiklerinize eşsiz hediyeler mi arıyorsunuz? El yapımı süslemeler ve yerel ustaların sunduğu lezzetler olmadan evinize dönemezsiniz.

Önerimiz: Bredele; bu Alsas Noel kurabiyelerini mutlaka deneyin.

Eguisheim'daki Noel pazarı 24 Kasım'dan 30 Aralık'a kadar açıktır. Cuma ve Pazar günleri pazar sabah 10'dan akşam 7'ye, cumartesi günleri akşam 20'ye kadar açıktır. Pazar pazartesiden perşembeye 12:00 - 19:00 saatleri arasında açıktır.

Riquewihr ve Eguisheim'a nasıl gidilir? En iyi yol araba veya hafta sonları Colmar'dan kalkan Noel otobüsü (Noel Servisi)'dir (Colmar'a Strazburg'dan trenle ulaşılabilir).

COLMAR

Alsace'nin kalbinde yer alan ve tarihi merkezi Noel sezonunda masalsı bir kasabaya dönüşen bir Fransız şehri.

Akşam aydınlatmaları, baharatlı sıcak şarap kokusu, başka hiçbir yerde bulunmayan fantastik dekorasyonlar ve buranın yaydığı büyüleyici atmosfer. Bütün bunlar Colmar'ı Alsace'ye yapacağınız Noel gezinizde mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiriyor. Colmar'ın nesi meşhurdur? Elbette Ortaçağ binalarından güzelce dekore edilmiş, rengarenk yarı ahşap evlere de rastlıyoruz. Tarihi merkezde yürüyüşe çıkmaya ve renkli evlerin gururla durduğu Lauch Nehri'nin romantik kanalları olan "Küçük Venedik" i ziyaret etmeye değer. Görmeniz gereken diğer yerler ise: Önünde Noel ağacı bulunan ünlü pembe ev: Balıkçı Mahallesi'ndeki "Küçük Venedik" rengarenk evlerinin hemen yanında yer alan Maison dite "Au Pèlerin" (Fransızca: Quai de la Poissonnerie), Şehrin en eski binası olan Koifhus'a mutlaka girmelisiniz, yerel üreticilerin stantlarıyla dolu bir fuar var. Bina Grand Rue ve Rue des Marchands'ın kesiştiği noktada yer alıyor, karşı tarafta şehrin simge yapılarından biri olan çok katlı güzel yarı ahşap evler var. Burada daha birçok büyüleyici yer var, onları hem gündüz hem de akşam yürürken keşfetmeniz gerekiyor, rengarenk ışıklar yandığında - etkisi bir peri masalından çıkmış gibi.

Colmar, Noel döneminde mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer!

Önerimiz: "Küçük Venedik"teki Lauch Nehri kanalları boyunca romantik bir ahşap tekne gezisine çıkın.

2023'te Colmar Noel pazarları (6 tane var!) 23 Kasım'dan 29 Aralık'a kadar açık. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri pazarlar sabah 10'dan akşam 8'e, Pazartesi'den Perşembe'ye sabah 11'den akşam 7'ye kadar açık.

Colmar'a nasıl gidilir? Strazburg'dan trenle yaklaşık 30 dakika sürer. Buraya arabayla da ulaşabilirsiniz.

STRASBOURG

Noel gezimizin son ama en önemli durağı. Strazburg'a "Noel'in başkenti" deniyor ve buna hiç şaşırmıyoruz çünkü yılın son birkaç haftasında, dört tarafı kanallarla çevrili bir adada (Grande Ile) yer alan tarihi şehir merkezi, güzel bir şehre dönüşüyor.

Rengarenk süslemelerle (özellikle binalarda), kavrulmuş fındık aromalarıyla, sıcak şarapla ve turistlerle dolu Noel köyü. En büyük kalabalıklarla burada karşılaşacağınıza hazırlıklı olmanız gerekiyor, çünkü katedralin ve Place Kleber'in yakınında her yıl düzenlenen Christkindelsmarik (Noel pazarı) sırasında bu şehri ziyaret etmeniz yeterli. Etkinlik her yıl yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekiyor. Starsbourg'da ne yapılır? Büyüleyici sokakları ve üzerlerinde yükselen anıtsal Notre Dame Katedrali ile tarihi şehir merkezinde bir yürüyüşe çıkmayı unutmayın; Rue du Maroquin'de devasa süslemelerle dekore edilmiş bir ev olan ünlü "Oyuncak Ayı Evi"ni kendi gözlerinizle görmeniz yeterli. oyuncak ayılar (burası çok popüler) ve her şeyden önce, Avrupa'nın en eskilerinden biri olan katedralin yanındaki Noel pazarı Christkindelsmarik'i ziyaret edin. Strazburg'daki Noel atmosferini 11/10 olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca pazarın her yerinde konserler düzenleniyor.

2023'te Strazburg Noel pazarı 24 Kasım'dan 24 Aralık'a kadar açık. Pazar her gün 11:30'dan 21:00'e kadar açık.