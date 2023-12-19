Yılbaşı sofralarınız için ilham veren öneriler

Noel yemeği şenlikli kutlamaların kalbinde yer alır, bu nedenle sahneyi gösterişli bir sezonluk gösteriyle hazırlamak önemlidir. İster klasik yeşiller ve kırmızılarla geleneksel bir görünümün, ister lüksü yansıtan göz alıcı bir altın tasarımın, ister çok sayıda kişiliğe sahip parlak, cesur bir şemanın peşinde olun, bu muhteşem Noel masası dekorasyon fikirleriyle unutulmaz bir yemek yiyeceğiniz kesin!

Nordik ruhu her zaman davetkardır!

Soğuk bir kar halısını çağrıştıran zamansız gri masa örtüsüyle karlı bir dağ manzarasından ilham alın. Bembeyaz bir masa örtüsünün üzerine yerleştirdiğiniz aksesuarlar desen karmaşasının içinde boğulmadan güzelliğini daha çok gözler önüne serecektir. Daha sonra ışıltı için yüzeyi yumuşak mavi tonlarla ve buzlu gümüşle kaplayın. Çam kozalakları ve dilimlenmiş ağaç gövdesi servis tepsilerini kullanarak buz gibi atmosferi içinizi ısıtan doğal tonlarla ısıtın. Genel bütün içindeki ahengi ise önceden belirlediğiniz bir renk skalası çerçevesinde aldığınız süsleme elamanlarıyla yakalayabilirsiniz.

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Chakra - Naturel Nordic Servis Tabağı Krem​​​​​​

Karaca - Nordic 27 Parça 6 Kişilik Porselen Kahvaltı/Servis Takımı

Lüks detaylarda patlayın!

Alacakaranlıkta bir masalda bulabileceğiniz zengin renklerle orman temasına lüks bir görünüm katın. İpeksi zümrüt yeşili koşucuyu her iki taraftan yere düşene kadar masanın üzerine örtün. Göz alıcı altın rengi servis takımlarını üst üste koyun ve yanardöner şarap kadehleriyle tamamlayın.

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Paşabahçe - Snowy Tealight Mumluk​

Vakko - Sürahi

Karaca - Linea New Year Yılbaşı Servis Tabağı

Kış gündönümünü kutlayın!

Orman baykuşları ve diğer kış yaratıklarıyla süslenmiş açıklayıcı Noel sofra takımlarıyla misafirlerinizi memnun edin. İçinizi ısıtan görünümü altın rengi şarjörler ve bardak altlıkları ile katmanlayın, ardından çam kozalakları, altın varaklı ip ışıklar ve mantarlı mantar süslemeleriyle süsleyin.

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Karaca X Çırağan Palace Shop Fine Pearl 28 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Vakko - Geyik Motifli Çerezlik

Vahşi seçimlere şans verin!

Hayvanlar aleminin asil ve güçlü karakterlerinden leoparlar, panterler ve zebralar bu sezon moda dünyasından dekorasyona uzanan trendler arasında. Yaratıcı, cesur ve farklı bir sofra kurgulamak istiyorsanız Michael Kors’tan Dolce&Gabbana, Tom Ford ve Balenciaga’ya kadar moda arenasının yıldız oyuncularının tercih ettiği bu desenleri sofranıza taşıyabilirsiniz.

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Karaca - Leopar 12 Parça Cam Çay Seti

ZM Decor - Siyah Leopar 24 Parça Tabak Seti

Renkli bir dünya yaratın!

İçinizdeki çocuğu açığa çıkarmaya hazırlanın. Yılbaşı sofranıza yeni yılın büyüsünü biraz oyuncu bir ruhla yansıtabilirsiniz. Tabakların arasında geyikleriyle gezinen Noel babalar, lekelense bile içinizi sızlatmayacak bir masa örtüsü seçimi, renkli kağıt peçeteler, karton tabak ve bardaklar ihtiyacınız olanlar arasında. Arka fonda yanıp sönen ışıklarıyla sofradakilere göz kırpan bir çam ağacı, heyecan verici hediye paketleri, çam kozalakları ve sevdiklerinizle umutlarınızı paylaşacağınız bol kahkahalı leziz yemekler…

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M udo - Jolly Pasta Tabağı

M arks & Spencer - Multi Renk 2'li Yılbaşı Temalı Tuzluk & Biberlik

Doğaya harika bir kaçamak!

Organik malzemelerle dekore edilmiş bir yemek masası ile bu yıl doğal dünyanın en iyilerini kucaklayın. Burada kendir ve okaliptüs sandalye sırtlarına rustik bir dokunuş katarken, keten bir masa örtüsü büyük bir yemek için dokunsal bir arka plan sunuyor. Büyüleyici bir son dokunuş için tavana ahşap, yeşillik ve basit metal süslemelerden oluşan doğal bir orta parça asın.

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Vakko - Ahşap Servis Kasesi

Vakko - Geyik Motifli Supla

Bordeaux Concept - Juno Sofra Standı

Minimal dokunuşlar yapın!

Unutmayın; tüm cazibe detaylarda gizleniyor. Yılbaşı süsleri her zaman yılbaşı ağacına asılacaktır diye bir kural yok. Yaratıcılığınızı kullanın. Yılbaşı topları, tabakların arasına serpiştirilerek sofranızı veya çam dallarına iliştirilmiş şekilde sandalyelerin arkasını süsleyebilir. Sofralarınıza minik detaylar ekleyerek bu büyüyü yaşayın!

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Zara Home - Ökse Otu Tasarımlı Seramik Peçetelik Seti

Mudo - Trolley Ağaç Süsü

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