2023'ün Google'da en çok aranan seyahat destinasyonları!

Bu yıl nihayet pandemi öncesi seyahat normlarına dönüş başladı! Turistlerin azalması nedeniyle sıkıntı çeken ülkeler, ziyaretçi sayısında bir kez daha artış görmeye başladı ve gezginler, karantina sürelerini planlayarak yapılacaklar listesindeki gezilere çıktı. Ancak yılın sonuna yaklaşırken 2024'e ve yeni yılın getireceği seyahatlere bakıyoruz. Kendi listelerimizi oluşturmanın yanı sıra aynı zamanda okuyucularımızdan da ilham alıyoruz....

Google her yıl, kullanıcıların son 12 ay içinde Google'da neler aradığını gösteren bir rapor olan "Year in Search" verilerini yayınlıyor. Verilerin seyahat bölümüne, yani bu yıl Google'da en çok arattığınız destinasyonlara özel bir bakış sunuyoruz. Veriler, güncel olayları dikkate alacak şekilde bağlamsallaştırıldı (örneğin, savaş başlamadan önce Tel Aviv bir seyahat destinasyonu olarak trenddeydi.) Aşağıda, aramalarda en büyük artışın görüldüğü ilk 10 şehir ve ülkeye bir göz atın. Her yıl Google'da gezinin ve 2024 seyahatleriniz için ilham alın...

10 - Fas

Bu yılın Eylül ayında Fas'ta, sonuçları yıkıcı olan bir deprem yaşandı. Ülke hala toparlanıyor ancak gezginlerin tepkisi güçlüydü.

Seyahatin bir krize verilecek yanıt olduğu pek sık görülen bir durum değil ancak turizm Fas'ın en büyük gelir akışı olduğundan bu durumda bu gerekliydi. Gezginlerin, sunduğu her şeyi keşfetmeleri için ülkeyi ziyaret etmeye devam etmeleri teşvik edildi ve ülkede çok şey var. Şehirlerindeki renkler, görüntüler ve seslerle dolu bir mücevher kutusu ve ötesinde geniş bir tarih ve kültür; bu değerli ülkeye verilen desteğin bu yıl ilk 10'da olmasına şaşırmadık.

9 - Malta

Bu ada Avrupa'da popüler bir destinasyon. Tarihi derinlere uzanır ve güzelliği daha da derinlere uzanır.

Ülke birçok ikonik film ve TV dizisinin (Gladyatör, Game of Thrones ve Truva bunlardan birkaçı) arka planı olarak kullanıldı, ancak bal renkli sokaklarının ötesinde keşfedilmeyi bekleyen restoranlar, barlar ve oteller yatıyor.

8 - Mısır

Açıkçası, Mısır'ın güzelliği hakkında lirik sözler söylememize gerek yok; siz zaten bir sonraki yapılacaklar listesinden kaçışınızı planlıyorsunuz.

Elbette keşfedilecek çok sayıda antik tarih var, ancak firavunların kıskanacağı gizli hazineleri bulmak için ülkenin sokaklarında dolaşın. Sanat galerileri ve çarşılar cüzdanlarını incelten ödüllerle dolup taşıyor, ancak ışıltılı Nil, hediyelik eşyalar yerine anılar arayanlar için yeterince ışıltılı. Nehirden uzakta, Sahra ülkenin yüzde 94'ünü kapsıyor ve iç kısımlara doğru yola çıktığınızda keşfedilecek çok büyük (ama şaşırtıcı derecede geçilmemiş) bir bölge bırakıyor.

7 - Tayland

Tayland 1.430 adaya ev sahipliği yapıyor, dolayısıyla ülkeye bir gezi planlıyor olsanız da bir sonraki göreviniz hangi adayı ziyaret edeceğinizi seçmektir.

Her biri diğerinden farklıdır; beyaz kumlu plajlar ve rustik-şık restoranlar garantilidir. Sağlıklı bir yaşam kaçamağı için Koh Samui'yi (ada yoga cennetleriyle ünlüdür) veya ciddi su altı maceraları için Koh Tao'yu seçin; buraya Kaplumbağa Adası adı verilmesinin iyi bir nedeni vardır.

6 - Kıbrıs

Yunanistan, Türkiye ve Lübnan arasında yüzen burası kültürlerin eridiği bir potadır.

Zirvesi karlarla kaplı sarp dağlar, parıldayan Akdeniz'in kucakladığı tozlu, yumuşak kumsallar ve adanın etrafında yer alan bazı mükemmel Kıbrıs yemekleri için gelin. Doğa tutkunları denizde saatler geçirebilir (dünyanın en iyi batık dalışlarından bazılarının yapıldığı biliniyor), tarih meraklıları Bizans kiliselerine hayranlıkla bakabilir ve şarap tutkunları da ülkenin yemyeşil üzüm bağlarında lezzet denemeleri yaparak geçirebilir.

5 - Hırvatistan

Hırvatistan yavaş yavaş Avrupa'nın seyahat noktası olarak ün kazanıyor.

Bazı komşu ülkelerden daha uygun fiyatlı bir tatil beldesi, Adriyatik kıyılarını süsleyen gözyaşı damlası mücevherlerinden bazılarının etrafında dolaşarak adaya gidin (Korčula bizim favorimizdir), Split veya Zagreb çevresinde lezzetli yemek gezileri için iç bölgelere gidin veya tarihi surlarla çevrili şehri keşfedin Dubrovnik'in. Ancak bu ülkede gidilecek yer plajdır; 4.000 kilometreden fazla kıyı şeridiyle seçim yapmakta zorlanacaksınız.

4 - Portekiz

Kuzeyde açılan çok sayıda heyecan verici restorandan güneydeki mavi su sığınaklarına kadar Portekiz'de gezginleri bekleyen pek çok şey var.

Porto, Avrupa'nın yemek şampiyonasında göreceli olarak yeni yer alıyor ancak izlenmesi gereken bir yer olarak kısa sürede ün kazandı. Azor Adaları'nın ücra takımadaları, ülkenin sahil tatil yerleri nedeniyle genellikle göz ardı ediliyor; termal suları, turkuaz lagünleri ve bulutları delen volkanları düşünün. Lizbon'un tanıtıma ihtiyacı yok elbette; ayrıca yakın zamanda Avrupa'nın 2023 yılı için en bütçe dostu şehir tatili seçildi.

3 - İtalya

Biz İtalya'dan asla yorulmayacağız, öyle görünüyor ki siz de bıkmayacaksınız.

Ülke, muhteşem masal kasabaları, hareketli şehirler ve el değmemiş plajların bir karışımıdır. Milano'da alışveriş elbette rakipsiz olsa da şehrin kafe ortamı da aynı derecede keşfedilmeye değer. Floransa, ülkenin en iyi otellerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor ve ötesindeki Toskana kırsalı, adeta bir tablodan çıkmış gibi. Yemek konusunda Roma olmalı - işte Roma'nın en iyi restoranlarına dair rehberimiz - ancak başkent aynı zamanda Avrupa'nın en sanatsal şehirlerinden biridir, bu nedenle bir sonraki seyahatinizde sayısız galeri ve müzeyi ziyaret ettiğinizden emin olun.

2 - İspanya

Bu ülke yıl boyunca güzeldir ancak sezon dışında İspanya'yı ziyaret etmenin özellikle özel bir yanı vardır.

Şehirler boş, plajlar sessizleşiyor ama havada hala sihir var. Okurlarımız, 2023 Okuyucuların Seçimi Ödüllerimizde San Sebastian'ı Avrupa'nın en iyi şehri ve dünyanın yemek açısından en iyi şehri seçti; ve daha doğuda Barselona, çok sayıda otel, restoran ve yapılacak şeylerle en sevdiğimiz İspanyol şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.

1 - Yunanistan

Yunanistan, 2023'te Google'da seyahat edilecek en çok aranan ülkeler listesinin başında yer aldı.

Küp şeker binaları ve ikonik adresleriyle bembeyaz badanalı Mykonos adasından, yürüyüş parkurları ve rustik köyleriyle bilinen Kefalonya'nın orman havasına kadar, gidilecek yer Yunanistan'dır. vermeye devam ediyor. Ülkenin mutfak ustalığının tadına bakmak için dünyanın en iyi barlarından bazılarına ev sahipliği yapan Atina'dan başlayın (Atina'daki en iyi restoranlara ilişkin rehberimize bakın). O halde tercih ettiğiniz Yunan adasına gidin; gün batımı Santorini kraterinden mi olacak? Korfu'da kalabalık olmayan plajlar mı? Girit'te yaz sonu güneşi mi? Hangisini seçerseniz seçin, Yunanistan her defasında sizi etkilemeye mahkumdur.