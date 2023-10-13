2024 Sonbahar, Kış  ve İlkbahar - Yaz Moda Haftaları saç trendleri!



2024 İlkbahar/Yaz Moda Haftası: New York, Londra, Milano ve Paris!

Hafif dağınık orta uzunlukta saçlar, arkaya doğru taranmış saçlar gibi saç modelleri popüler olmaya devam ediyor. Birçok marka saç aksesuarları ve saç bantlarının geri dönüşünü de bizlere açıkladı.Hadi 2024 ilkbahar ve yaz saç trendlerine bir göz atalım. Kesinlikle mükemmel saç ilhamınızı bulabileceğinize inanıyoruz!

2024 ilkbahar ve yaz defilelerinde en çok fotoğrafı çekilen saç modeli demişken, kesinlikle rakipsiz All Back "kaygan arka saç"! Dior, Lowe, Saint Laurent, Valentino vb. gibi defilelerde modeller, temiz ve düzgün, arkaya doğru taranmış yağlı saçlarla, nötr tarzda takımlarla eşleştirilerek momentum ve kişilik dolu kadınsı bir çekicilik yaratıyor!

Son yıllarda hafif dağınık orta uzunlukta saç modellerinde büyük bir trend haline geldi. Y/Project ve Louis Vuitton defilelerinde doğal uzun saçlarla karşımıza çıkan modelleri görebiliyoruz. Saç stili kaygısız ve tembel gibi görünüyor.Ama kaybetmeden moda duygusu.

Açıkçası, bu sezonun saç modelleri ortadan ayrıma geri döndü. Fendi, Dolce & Gabbana ve Gucci defilelerinde, sade ve modaya uygun bir stil yaratan düzgün ortadan ayrılan saç modelleri de ana stildir. Düz uzun, orta uzunlukta, kısa saç veya at kuyruğu ile eşleştirilmiş olsun, farklı mizaç gösterebilir. Modelin Fendi defilesinde ortadan ayrılmış, sade ama bireysel, şık metal aksesuarlarla süslenmiş temiz ve düzgün bir saça sahip olduğunu belirtmekte fayda var.



BLACKPINK Jennie'nin öncülüğünü yaptığı "bale dansçısı stili" bir çılgınlık başlattı ve #Balletcore 'u karşı konulmaz bir trend haline getirdi! Christian Siriano'nun defilesinde tasarımcılar, bu sezonun giyim koleksiyonunu oluşturmak için tatlı kurdeleler ve bale stiliyle dolu şeffaf tasarımlar kullandı. Balletcore kıyafetleriyle uyum sağlamak için saç stiline özel olarak açık pembe ve beyaz kurdeleler de dahil edildi; bu, anında tatlı ve eğlenceli bir mizaç yayar. Ayrıca kurdele, genel görünüme çok sayıda vurgu katmak için boxer örgüler, çörekler vb. ile de örülmüştür!



2024 ilkbahar ve yaz moda haftasının vazgeçilmez aksesuarlarından biri haline gelen saç bantları, Erdem'in defilesinde modeller, inci ve kristallerle süslenmiş, şık ama modaya uygun detaylarla dolu altın tel saç bantları taktı. Givenchy ve Helmut Lang şovlarında modeller, stillerini öne çıkarmak için uzun saçlı ve at kuyruklu basit saç bantları taktılar!

"Dopamin modası" trendinin tüm hızıyla devam ettiği 2023 yılında Versace'nin ilkbahar ve yaz defilesi, renkli retro saç tokalarıyla süslenmiş 90'ların retro tarzı saç stillerini sunarak, genel görünüme eğlenceli bir canlılık hissi katıyor ve bu da rüya gibi bir görünümle uyum sağlıyor. Pembe ve kıyafet rengi Y2K göz makyajı birbirini tamamlayarak görünümün tutarlılığını öne çıkarıyor!

Başörtüsü son yıllarda ana akıma geri dönüş yaparak İlkbahar/Yaz 2024 Moda Haftası'nın öne çıkan saçlarından biri oldu. Prada'nın defilesinde, retro başörtülerinin moda trendini gösteren, hafif ve şeffaf malzemeden yapılmış siyah yarı saydam ipek eşarplarla başlarını saran, gündelik bölünmüş ıslak kâküllerle eşleştirilen modelleri görebilirsiniz. Schiaparelli'nin defilesinde saçlar ve kıyafetler geniş bir başörtüsüyle sarılarak modern retro bir görünüm kazandırıldı.

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