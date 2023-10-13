Sonbahar keyfi için gusto bir deneyim: Nuar Restaurant

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Beylikdüzü'nde, bölgeye yepyeni bir soluk katan ve kısa süre içinde müdavimlerini oluşturan Nuar Resturant; şık detayları ve harika lezzetleriyle misafirlerine sonbaharın tadını çıkarmaları için harika anlar sunuyor.

Sabahın ilk saatlerinde kahvaltı ile başlayan lezzet yolculuğu, Dünya Mutfağı'nın özel lezzetleriyle devam ediyor. Nuar'ın en hareketli olduğu akşam saatlerinde ise mezeler ve kebaplar lezzet sahnesindeki yerini alıyor. Geniş menüsüyle dikkat çeken Nuar'da her lokma damaklara imza atar cinsten!

E-5 üzerinde Akros İstanbul’un girişinde bulunan Nuar Restaurant, yüksek tavanlı ve ferah dekorasyon detaylarıyla dikkat çekiyor. Modern bir tasarıma sahip olan restoranın dekorasyonu yeşillikler ile tamamlanmış. Detaylara ışıltısını saklayan ve her köşesindeki şık dokunuşlarıyla dikkat çeken mekan, misafirlerine ayrıcalığın her anını yaşatıyor. Kapıdan adımınızı attığını ilk andan itibaren sizi sarıp sarmalayan bu ışıltılı dokunuş; sevdiklerinizle oturduğunuz keyif sofralarına unutulmaz anlar katıyor.

Nuar'dan sonbahar lezzet favorileri...

Geniş menüsüyle iştah kabartan ve her damak tadına hitap eden lezzetleriyle dikkat çeken Nuar'da unutulmaz bir deneyim yaşamaya hazır olun!

Ara sıcaklardan; Paçanga Böreği, İçli Köfte, Pastırmalı Humus ve Güveçte İstiridye Mantarı kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!​​​​​​​

Meze konusunda ise oldukça iddialılar. Mezeler günlük olarak yapılıyor ve mevsimine uygun malzemeler tercih edildiği için mevsimsel olarak değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki Nuar'ın vazgeçilmez mezeleri de var! Muhammara, Şakşuka, Girit Ezmesi, Haydari, Yoğurtlu Pancar, Zeytinyağlı Enginar, Portakallı Kereviz, Yaprak Sarma ve Çiğ Köfte gibi leziz seçenekleri bulunuyor...

Ana yemek seçmeye gelince ise muhteşem, iştah açan seçenekler karşınıza çıkıyor. Tavalardan; Çoban Kavurma, Et Sote ve Soya Soslu Tavuk denenmeli! Kebap konusunda ise oldukça iddialılar! Fıstıklı Kebap, Patlıcan Kebap, Nuar Çıtır Kebap, Beyti Kebp, Ali Nazik Kıyma, Şaşlık, Kuzu Şiş ve Adana Kebap gibi birçok farklı seçenek mevcut.