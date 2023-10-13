Bursa'nın coğrafi işaretli lezzeti için İstanbul'da en doğru adres: Bursa Garaj Kebap

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İşte tat işte kebap!

1999 yılından beri lezzet dolu bir İstanbul klasiği haline gelen Bursa Garaj Kebap; ilk günkü kalitesi ve lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor! Bursa’da Asırlık geçmişiyle taptaze etlerin en leziz kısmından özenle hazırlanan İskender Kebabı, çıtır çıtır pidesi, incecik kesilmiş̧ lezzetli mi lezzetli Döner'i, özel sosu ve bu mükemmel lezzeti taçlandıran özel tereyağı ile Bursa Garaj Kebap’ta yenir!

Bursa ile özdeşleşen kebabını tamamı ile kalitesinden emin olarak sunan etini, pidesini, tereyağını, şırasını ve tatlılarını günlük olarak Bursa’dan temin eden Bursa Garaj Kebap 19. yüzyılın başlarında yine Bursa’da ortaya çıkan kebabın şeklini özelliğini taşıyan kekik otu ile beslenen mera hayvanlarından temin ederek tamamı ile sağlık koşullarına uygun ilk günkü lezzeti, sunuşu, çeşnisi ve güvenirliliği ile bugünde yine ilk günkü gibi Bursa Garaj Kebap'ta modern koşullarda sunmaya devam ediyor...

Bunun yanı sıra özel üretilen turşu ve tatlıları ile misafirlerine lezzetin ilk adresi olduğunu kanıtlamıştır. İstanbul'da Kebap dünyasındaki iddiasını devam ettiren Bursa Garaj Kebap sektörünün en iyileri arasında!

Coğrafi işaretli Bursa Döner Kebap!

Bursa Döner Kebap; Bursa denince akla ilk gelen lezzetlerden bir tanesidir. Uludağ yaylalarındaki otlar ve kekik ile beslenen kuzuların etleri ve dana eti karıştırılarak kıyma haline getirilip şişe geçirilir. Sonrasında dikey olarak, kömür ateşinin etrafında döndürülerek kızartılır.​​​​​​​ Ülkemizin bu harika lezzeti 2022 yılında coğrafi işaret tescilli belgesini almıştı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, kentle özdeşleşmiş Bursa döner kebabına BTSO'nun girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en önemli gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa'nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını kaydetti...​​​​​​​