Şehrin temposuna Umus İstanbul molası vermeye ne dersiniz?

Rez: 0535 100 20 57 - Turgut Özal Bulvarı No:85, Maltepe

Her köşesinde ayrı bir mutluluk!

Umus İstanbul ile unutamayacağınız bir lezzet deneyimine hazırlanın! İstanbul, Anadolu Yakası'nın huzur dolu semti Maltepe sahilde konumlanan ve eşsiz ambiyansıyla sizi bambaşka dünyalara yolculuğa çıkaracak olan Umus İstanbul'a bekleniyorsunuz...

Yaz sezonu boyunca Ege sahillerini aratmayan bahçesiyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan Umus İstanbul'un bu keyifli bahçe zamanları için havalar soğumadan elinizi çabuk tutmalısınız! Doğayla bütünleştiren yeşillikler arasında konuklarına eşsiz bir deneyim sunan Umus, imza lezzetleriyle de dikkat çekiyor.

Geleneksel tatlar modern yorumlarla birleşiyor!

Şık ve ferah ambiyansı, yeşillikler arasına gizlenmiş esintili bahçesi ve ışıltılı dekorasyonunun yanı sıra; Umus İstanbul’un lezzetleri de bir harika! Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve uluslararası kültüre hitap ediyor. Günlük olarak hazırlanan mezeleri; mevsimin en taze lezzetlerinden özel olarak seçiliyor. Mutfağında mevsimsellik ve tazeliği prensip edinen Umus İstanbul; lezzetiyle damaklara imzasını atmayı başaranlardan. İstanbul’da yer alan restoran, müşteri memnuniyeti ve geniş ürün yelpazesiyle farklılıkları bir araya taşıyor. Özenli sunumlar, yaratıcı fikirler ve güler yüzlü bir ekiple misafirlerini ağırlayan mekanın keyfine doyum olmuyor.

Umus İstanbul'da sonbahar lezzet favorilerimiz...

Adana Kebap; ana yemeklerden damaklara imza atan seçeneklerin başında geliyor. Umus şeflerinin modern dokunuşlarıyla yeniden hayat bulan bu Türk klasik lezzetini kesinlikle denemelisiniz.

Fava; sonbaharın en sevileni! Umus İstanbul'un günlük olarak hazırlanan ve tamamen mevsimine uygun malzemelerle hayat bulan mezelerinin hepsi harika, ama bizim favorimiz kesinlikle şu sıralar Fava!