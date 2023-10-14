Ataşehir'de şef Ersin Avşar imzalı gusto bir deneyime hazır olun: Sintesi Restaurant

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Şef Ersin Avşar imzasıyla kısa süre önce kapılarını açan Sintesi Restaurant sektöre iddialı bir giriş yaptı. Konuklarına günün her saatine uygun nitelikli seçenekler sunan Sintesi’de malzeme kalitesi lezzetin de ana bileşenini oluşturuyor. Çoğu lezzetin a la minute olarak hazırlandığı menüsü ve hem iş hem kutlama yemekleri gibi birçok buluşmaya uygun şık dekorasyonuyla dikkat çeken mekanın ana vurgusu ise bir şef restoranı oluşu...

Kısa süre önce Ataşehir’de bulunan Bulvar 216 içerisinde kapılarını açan Sintesi Restaurant, 780 metrekare bir alanda iki bölümden oluşuyor. Açık mutfağın bulunduğu bölümünde çok şık bir dekorasyon kurgulanmış. Restoranda kullanılan renkler İstanbul’dan ilham alınarak seçilmiş. Yine bu bölümde makarna, tatlı, ekmek gibi birçok ürünün hazırlandığı pastane alanı adeta restoranın tam ortasında bulunuyor. Bu alan üretimin yanı sıra yetişkinlere tatlı, çikolata, taze makarna ve ekmek gibi atölyelerin de yapılacağı bir workshop alanı olarak da çalışacak. Şefin ön planda olduğu, mutfak ile konuklar arasında adeta bir sınırın olmadığı bu bölümde sıcak tonlar hakim.

Genel dekorasyon itibariyle restoranda şık bir konseptin içerisinde aynı zamanda rahat hissedebileceğiniz bir ambiyans hissediliyor. Bu bölümün tam karşısında yer alan ikinci bölüm daha casual bir havada kurgulanmış. Bar alanının da bulunduğu bu kısımda da yine aynı menü konuklara servis ediliyor. Ayrıca Sintesi’nin açık alanı da bulunuyor. Mekânın hem şefi hem de işletmecisi olan Şef Ersin Avşar, yaklaşık 12 yıldır gastronomi sektöründe yakından tanıdığımız bir isim. Kariyerine Lacivert, Da Mario, Vogue, Gina gibi birçok önemli işletme sığdıran Avşar son olarak yaklaşık beş yıldır Suvla’nın mutfak koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.

Avşar, Sintesi’nin konsept ve kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor: “ Aşçılık benim baba mesleğim. Dolayısıyla çocukluktan beri mutfağın içerisindeyim. 12 yıldır birçok işletmede farklı pozisyonlarda çalıştım. Ayrıca üniversitede akademisyenlik yapıyorum. Ailemin yaklaşık beş yıldır İçerenköy’de bir pastanesi var. Ben de kariyerimin bu noktasında kendi işlerimizi yapacak bir projeye başlamak istedim. Ataşehir’in bir anda eğitim, finans, sağlık merkezi olması ve iş merkezlerinin buraya kayması nedeniyle Bulvar 216’nın içerisinde olmak istedik. Konsept olarak ise kendi üretimimiz olan malzemelerle, mutfağımızda sipariş üzerine hazırlanan yemeklerin yapıldığı tam anlamıyla bir şef restoranı hayal ettim. İsmimizin Türkçe anlamı sentez demek. Menü içerisindeki yemekleri de bu isimden yola çıkarak belirledim. Benim yüksek lisans tez konum İstanbul mutfağıydı. Oradan bir çağrışımla doğunun ve batının sentezi olan İstanbul mutfağından ilham aldım.”



Özenli malzeme tedariki



Sintesi Restaurant’ta malzeme tedariki konusunda çok profesyonel bir çalışma gerçekleştirilmiş. Öyle ki kullanılan domates sosu, salça, zeytinyağı, zeytin, reçeller, incir ve atalık tohum karakılçık unu gibi 20’ye yakın ürün Sintesi’nin kendi reçetelerine sadık kalınarak Aydın’da üretiliyor. Ayrıca ambalajlanan bu ürünlerin yakın zamanda mağazadan da satışı olacak.

Kendi ürünleri dışında coğrafi işaretli ürün kullanımına ve yerel üreticiyi desteklemeye özen gösterdiklerini söyleyen Avşar, “Üniversiteden de arkadaşım olan Özge Yüksel’in markası ZGE Tarım bizim reçetelerimizle Aydın’da adımıza birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Yine ZGE Tarım’ın kendi tarlasında yetiştirdiği iyi tarım sertifikalı enginarları menümüzde kullanıyoruz. Üç günde bir enginar sevkiyatımız var. Bugün akşam 16.00’da toplanan enginar, ertesi gün öğle saatlerinde mutfağımızda oluyor. Ve sipariş geldikten sonra hazırlamaya başlıyoruz. Öncesinde herhangi bir hazırlık yapmıyoruz” diyor. Çok donanımlı bir ekiple hizmet sunan restoranda üretilebilecek her şey mutfakta hazırlanıyor. Mantı Ersin Avşar’ın annesinin ellerinden çıkarken erişte ise Aydın’da köylülerden alınıyor.

Tüm gün yaşayan bir mutfak

Günün her saatine hitap eden bir konsepte sahip restoranın menüsü ise bir şef restoranı olmasından kaynaklı çok özenli oluşturulmuş durumda.

Sabah kahvaltı ile açılan servis, öğlen yemeği, dileyenlere gün arasında patisserie seçenekleri ve akşam yemeğiyle son buluyor. Akşam 22.00 sonrası ise bazı günler canlı müzik ve konsept partilere de imza atılacak. Avşar, “Mutfağımızda İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Ege bölgemiz ve özellikle kahvaltıda Hatay tarafından lezzetlerle harmanlanıp bir sentez oluşturuluyor. İtalya’dan bir yemek yaparken yanında bizim Bandırma lor kullanıyoruz. 6 ayda bir menünün yüzde 40’ını değiştirerek köklü bir değişiklik yapacağız. O 6 ayın üç ayında da küçük değişiklikler devam ediyor. Bayramdan sonra mevsim yaza döneceği için şu an balık ağırlıklı menü kuzu, et ve zeytinyağlılara dönecek” diyor.

Paylaşımlık bir menünün olduğu Sintesi, başlangıç, pizza, taze makarna ve ana yemekler olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Başlangıçlarda deniz börülcesi, fesleğen, Frenk üzümü ve pesto sos ile sunulan ızgara bebek enginar ön plana çıkıyor. Fesleğeni Aydın’dan gelen, deniz börülcesi kendileri tarafından toplanan bu tabak mekânın imza tabaklarından biri... Fransız usulü kızartılarak servis edilen kabak çiçeği tava da konukların beğenisini kazanıyor. Salatalarda içerisinde karalahana, Aydın’dan gelen kuru incir ve kırmızı soğan turşusu gibi birçok lezzet bulunan levrek salatası levrek marinden hazırlanıyor. Pizza kısmında enginarlı pizza ve içerisinde Kars kaşar peyniri, Konya obruk peyniri, Aydın’dan gelen kuşkonmazın bulunduğu kuşkonmaz pide dikkat çekiyor.

Ayrıca mekanın imza tabaklarından deniz mahsullü lazanya, kendi üretimi olan tagliolini, tagliatelle gibi makarnaları da deneyebilirsiniz. Sintesi Restaurant’ın patisserie alanı da oldukça iddialı. Bu kanalda take a way olarak da hizmet sunan mekan tatlı eşlikçisi kahvelerini de yine üretimi kendisine ait olan markasından tedarik ediyor. Makaron ve kruvasan gibi ürünlerin de olduğu patisserie alanında tiramisu ve profiterol gibi lezzetleri deneyebilirsiniz..

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