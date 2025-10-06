11 Türk Şef, The Best Chef Awards 2025 Listesine Girdi!

The Best Chef Awards 2025, bu yıl İtalya’nın Milano kentinde gastronomi dünyasının en iyilerini bir araya getirdi. Kopenhag’daki Alchemist restoranının şefi Rasmus Munk, üst üste ikinci kez “Dünyanın En İyi Şefi” unvanını aldı. Ancak geccenin en gurur verici anlarından biri, listede yer alan 11 Türk şef oldu. Bu güçlü temsil, Türk mutfağının dünya sahnesindeki yükselişini bir kez daha gösterdi.

Maksut Aşkar’a “Üç Bıçak Ödülü”

Türkiye adına en dikkat çekici ödül, Neolokal’in şefi Maksut Aşkar’a geldi. Aşkar, yarışmada en iyi şeflere verilen özel “Üç Bıçak Ödülü”nü kazandı. Anadolu’nun köklü lezzetlerini çağdaş bir yorumla sunan şef, yalnızca Türkiye’de değil, küresel gastronomi sahnesinde de sürdürülebilirlik ve yaratıcılığıyla fark yaratıyor. Onun bu başarısı, Türk mutfağının modern yüzünü temsil ediyor.

10 Türk Şef “Excellent” Kategorisinde

Bu yıl “Excellent” kategorisinde verilen “Bir Bıçak Ödülü"nü kazanan 10 Türk şef, Türkiye’nin gastronomi gücünü dünyaya tanıttı. The Best Chef platformu, sadece restoran performansına değil; şefin tutkusu, vizyonu ve kültürel mirasa katkısına da odaklanıyor. Böylece Türk şefler, hem teknik ustalıkları hem de kültürel anlatımlarıyla dikkat çekti.

Ödül Alan Türk Şefler

Aret Sahakyan – Maçakızı, Bodrum

Burçak Kazdal – Apartıman Yeniköy, İstanbul

Cenk Debensason – Arkestra, İstanbul

Çiğdem Seferoğlu – Hodan, İstanbul

Doğukan Kaya – Sakhalin, İstanbul

Fatih Tutak – TURK, İstanbul

Osman Sezener – OD Urla, İzmir

Ozan Kumbasar – Vino Locale, İzmir

Osman Serdaroğlu – Teruar Urla, İzmir

Sinem Özer – Seraf Vadi, İstanbul

Maksut Aşkar – Neolokal, İstanbul

Türk Mutfağının Global Yükselişi

Milano’daki törende verilen bu ödüller, yalnızca bireysel başarıları değil, Türkiye gastronomisinin dünya sahnesindeki yükselişini de simgeliyor. İstanbul’dan İzmir’e, Urla’dan Bodrum’a uzanan geniş bir coğrafyada yer alan bu şefler, yenilikçi, sürdürülebilir ve çağdaş Türk mutfağını temsil ediyor. The Best Chef Awards, bu yıl Türk gastronomisinin dünyada artık kalıcı bir yer edindiğini tescilledi.