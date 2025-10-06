The Peninsula’nın “Three Chefs, Three Feasts” Serisi İstanbul’da Final Yapıyor

The Peninsula Hotels, dünya çapında yankı uyandıran gastronomi serisi “Three Chefs, Three Feasts” ile bu kez İstanbul’a geliyor. Paris ve Londra’daki büyüleyici etkinliklerin ardından serinin final buluşması 21 Ekim’de The Peninsula Istanbul’un imza restoranı GALLADA’da gerçekleşecek.

Bu özel gecede, Şef Claude Bosi, Şef David Bizet ve Şef Fatih Tutak aynı mutfakta bir araya geliyor. Üç farklı ülkenin mutfak kültürünü buluşturan bu eşsiz deneyim, The Peninsula’nın Avrupa otellerinde yaratılan gastronomik vizyonun en özel örneklerinden biri olacak.

GALLADA’da Boğaz Manzaralı Bir Final

İstanbul’daki buluşma, yalnızca bir yemek daveti değil; aynı zamanda Boğaz ve Tarihî Yarımada manzarasıyla taçlanan bir sanat performansı olacak. Misafirler, üç şefin imzasını taşıyan altı aşamalı tadım menüsüyle büyüleyici bir deneyim yaşayacak. Her tabak, şeflerin yerel ürünlere olan bağlılığını, zanaatkârlığa duydukları saygıyı ve yaratıcı mutfak anlayışlarını yansıtıyor.

Bu özel gecede GALLADA, İstanbul’un kültürel mirasıyla birleşen modern gastronomi çizgisini yeniden tanımlayacak. Etkinlik, The Peninsula’nın mükemmeliyet felsefesiyle hazırlanan uluslararası lezzetleri aynı sofrada buluşturacak.

Avrupa’dan İstanbul’a Uzanan Lezzet Serisi

“Three Chefs, Three Feasts” serisinin ilk ayağı 13 Mayıs’ta The Peninsula Paris’teki L’Oiseau Blanc’ta, ikinci buluşması ise 30 Eylül’de The Peninsula London’ın terasında yer alan Brooklands by Claude Bosi’de gerçekleşti.

Final ise 21 Ekim’de İstanbul’da, The Peninsula Istanbul’un GALLADA restoranında unutulmaz bir kapanışla taçlanacak.

Lezzetlerin Ardındaki Usta Şefler

Şef David Bizet – L’Oiseau Blanc, The Peninsula Paris

Şef Claude Bosi – Brooklands by Claude Bosi, The Peninsula London

Şef Fatih Tutak – GALLADA, The Peninsula Istanbul

Bu üç usta isim, kendi şehirlerinin kültürel dokusunu yaratıcı tabaklarla harmanlayarak, dünya gastronomisinin zirvesinde buluşuyor. The Peninsula Istanbul, bu buluşmayla yalnızca bir otel değil, uluslararası gastronomi sahnesinin yeni merkezi olarak konumlanıyor.