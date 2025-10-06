Panora’da Akdeniz Manzarasında Şarap Tadımı Deneyimi

Panora Restaurant, 18 Ekim Cumartesi günü şarap tutkunlarını benzersiz bir yolculuğa davet ediyor. Saat 16:00 – 18:00 arasında gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Head Sommelier Serdar Ceyran rehberliğinde şarabın büyülü dünyası keşfedilecek. Akdeniz’in büyüleyici manzarası eşliğinde düzenlenecek tadım, hem lezzet hem de kültür dolu bir deneyim sunacak.

Katılımcılar, yalnızca şarabın aromatik zenginliğini değil, aynı zamanda her üzümün ardındaki hikayeyi de öğrenecek. Etkinlik, gastronomi tutkunlarına duyusal bir keşif fırsatı sunarken, Panora’nın zarif atmosferinde keyifli sohbetlerle renklenecek.

Aromalarla Dolu Bir Keşif

Bu özel tadımda Serdar Ceyran, şarabın inceliklerini anlaşılır ve keyifli bir dille aktaracak. Katılımcılar, farklı üzüm çeşitlerinin aromalarını ve dokularını deneyimleyecek. Her yudum, özenle seçilmiş peynir ve tapas eşleşmeleriyle tamamlanacak. Böylece her tat, damakta yeni ufuklar açarken, şarabın aslında bir yaşam kültürü olduğunu hatırlatacak.

Etkinlik boyunca, şarabın coğrafyayla kurduğu bağ, üretim süreçleri ve aroma dengesi gibi detaylar da paylaşılacak. Bu sayede misafirler, yalnızca bir tadım etkinliğine değil, aynı zamanda şarap kültürünün özüne dokunacak.

Akdeniz Manzarasında Unutulmaz Bir Deneyim

Panora Restaurant’ın davetkar atmosferi, güneşin denizle buluştuğu o büyülü anlarda bambaşka bir hale bürünüyor. Akdeniz esintisi, şarabın aromatik dokusuyla birleşerek benzersiz bir ambiyans yaratıyor. Bu etkinlik, yalnızca damaklarda değil, ruhlarda da iz bırakacak bir deneyim olacak. Sohbetlerin, kahkahaların ve lezzetlerin iç içe geçtiği bu akşam, katılımcıların hafızasında yer edecek.

Sınırlı Kontenjanla Gerçekleşiyor

Etkinlik sınırlı sayıda katılımcıyla düzenleniyor. Bu nedenle rezervasyon yaptırmak için vakit kaybetmeyin.

Rezervasyon: 0532 704 59 91