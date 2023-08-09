Inari Piku'nun yaz bahçesinde Uzak Doğu Mutfağı deneyimi

Inari Piku Etiler: 0212 216 35 35

Inari Piku Etiler şubesi, sunduğu otantik lezzetler ve benzersiz atmosferiyle Japon mutfağı tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor! Inari Piku Etiler şubesinin Japon Mutfağı'ndan ilham alan lezzetlerini, üstü açılan yaz bahçesini, yenilenen yaz menüsünü ve lezzetiyle hayran bırakan Sushi seçeneklerini daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Inari Piku Etiler şubesi, Japon Mutfağı'nın zengin ve çeşitli lezzetlerini en lezzetli haliyle sunuyor. Her bir tabakta, Japon mutfak kültürünün incelikleri ve ustalığı hissediliyor. Sushi'den Ramen'e, Tempura'dan Teriyaki'ye kadar geniş bir yelpazede sunulan lezzetler, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Önerimiz, taze ve nefis Sushi çeşitleri. Her bir parça, dikkatle seçilmiş malzemelerin uyumuyla lezzet şölenine dönüşüyor. Pürüzsüz pirinç, taze deniz ürünleri ve ustaların elinden çıkan özenli sunumlar, sizi Japon mutfağının büyüsüyle saracak.

Üstü açılan bahçesi ile Inari Piku Etiler şubesinin büyüleyici bir özelliği ise üstü açılan bahçesi. Bu doğal ve huzur veren alan, sizi şehrin karmaşasından uzaklaştırarak doğanın kucakladığı bir atmosferde Japon lezzetlerinin tadını çıkarmanızı sağlıyor. Yeşilliklerle dolu, rahatlatıcı bir ortamda oturup, taze ve nefis yemeklerinizi yiyebilir, Japon kültürünün sakinliğini hissedebilirsiniz. Üstelik, mevsim ne olursa olsun, bu bahçe size her daim huzur veren bir ortam sunuyor.

Yaz menüsü Inari Piku Etiler şubesi, yaz aylarının enerjisini ve tazeliğini özel bir yaz menüsüyle taçlandırıyor. İlk önerimiz, Suzuki Jalapeno! Bu tabak, renkli sebzeler ve deniz ürünleriyle hazırlanan taze suşi parçalarını bir araya getiriyor. Her lokmada, tazelik ve lezzetin uyumunu hissedeceksiniz. Yanında servis edilen taze zencefil ve wasabi, tat dengelemesini tamamlıyor.