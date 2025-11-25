Yeni Yıla Zarafet Katın: Karaca’nın En Güzel Yılbaşı Ürünleri

Yeni yıl, her detayın biraz daha parladığı; evin, sofranın, dekorların bambaşka bir ruha büründüğü o özel zamanlardan biri. Sıcacık ışıklar, zarif parçalar ve neşeyi yansıtan küçük dokunuşlar bir araya geldiğinde evde geçirilen her an daha anlamlı hale geliyor. Bu yıl Karaca’nın yeni yıl koleksiyonu, sizi hem nostaljik hem modern bir atmosferin içine davet ediyor.

Işıltılı ağaçlardan ikonik fındıkkıran figürlerine, çizgili kupalardan tatlı sunumlarınıza zarafet katacak tabaklara kadar her parça; yeni yıl ruhunu evinize sofistike bir şekilde taşımanız için tasarlandı. İşte 2025 yılbaşı sezonunda mutlaka keşfetmeniz gereken en şık öneriler…

Karaca Home New Year Glance Dekoratif Ledli Yılbaşı Ağacı – 180 cm

2100 adet sıcak-beyaz LED ışığıyla mekana anında büyülü bir ışıltı kazandıran bu yılbaşı ağacı, modern minimalizmi yılın en keyifli döneminin romantik havasıyla buluşturuyor. 180 cm yüksekliği ve 5 metrelik kablosuyla ister salonun merkezinde ister giriş bölümünde kusursuz bir atmosfer yaratıyor. Hem şık hem de zamansız bir yılbaşı dekorasyonu arayanların ilk tercihi oluyor.

Karaca Home New Year Nutcracker With Drums – 106 cm

106 cm’lik etkileyici boyu ve tamamen ahşap işçiliğiyle bu dev Nutcracker, yılbaşı dekorasyonunun en çarpıcı parçalarından biri olmaya aday. Klasik yılbaşı estetiğini modern bir yorumla sunarken eve masalsı bir hava katıyor. Tek başına bile güçlü bir dekor unsuru olan bu figür, giriş holünde, şömine üzerinde veya ağacın yanında dramatik bir vurgu yaratıyor.

Karaca New Year Yılbaşı Stripe Kayık Tabak – 28 cm

Kırmızı çizgileri ve zarif formuyla sofraya anında yılbaşı enerjisi taşıyan bu kayık tabak, hem modern hem de neşeli bir sunum stilini destekliyor. 28 cm’lik ideal boyutuyla kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar her öğünde kullanılabiliyor. Sofradaki diğer kırmızı detaylarla mükemmel bir uyum yakalayarak yılbaşı masanıza bütünlük kazandırıyor.

Sarah Anderson New Year Ginger Home Şekilli Kırlent

Gingerbread ilhamlı bu sevimli kırlent, yılbaşı dekorunuza sıcak ve playful bir hava katıyor. 22 x 20 cm ölçüsüyle koltuk, berjer veya çocuk odasında hoş bir vurgu oluşturuyor. %97 polyester ve %3 elastan karışımı sayesinde yumuşak bir dokuya sahip; aynı zamanda formunu uzun süre koruyor.

Karaca Home New Year Yıldız Yansımalı Ledli Geyik Dekoratif Obje – 9,5 x 9,5 x 17 cm

Yıldız yansımalarıyla odanın içinde zarif ışık oyunları yaratan bu LED’li seramik geyik, yılbaşı dekorasyonunun en romantik parçalarından biri. Komodin, TV ünitesi veya konsol üzerinde minimal ama etkili bir ışıltı sağlıyor. Küçük boyutuna rağmen bulunduğu ortama sofistike bir dokunuş katıyor.

Karaca New Year Yılbaşı Kırmızı Çizgili Kupa – 330 ml

Kırmızı çizgili gövdesi ve altın detaylarıyla yılbaşı ruhunu günlük ritüellere taşıyan bu şık kupa, hem evde hem ofiste kusursuz bir kullanım sunuyor. 330 ml hacmiyle sıcak çikolata, kahve veya bitki çaylarıyla mükemmel bir eşleşme yaratıyor. Elde yıkama önerisi, uzun ömürlü ve zarif görünümünü koruması için ideal.

Karaca New Year Yılbaşı Gingerbread Pasta Tabağı – 20 cm

Tatlı sunumlarınıza playful ve yılbaşı temalı bir dokunuş katan bu Gingerbread desenli pasta tabağı, hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi olmaya aday. 20 cm’lik ölçüsü sayesinde kurabiye, brownie, cheesecake gibi tatlılarda kusursuz bir sunum sağlıyor. Sofraya neşe ve sıcaklık katıyor.

Karaca New Year Yılbaşı Kokina Wide Kayık Tabak – 22 cm

Kokina çiçeğinin ikonik kırmızı-yeşil tonlarını modern bir çizgide sunan bu kayık tabak, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazlarından biri. 22 cm’lik formu ile mezelerden aperatiflere uzanan geniş bir kullanım alanı sunuyor. Masanıza doğal, taze ve geleneksel bir yılbaşı dokusu katıyor.

Karaca New Year Yılbaşı Cottage Çerezlik – 23 cm

Cottage tasarım detaylarıyla yılbaşı temalı sunumları daha davetkar hale getiren bu seramik çerezlik, 23 cm ölçüsüyle oldukça kullanışlı. Kuruyemişlerden mini tatlılara kadar geniş bir sunum alanı yaratıyor. Sofrada cozy ve nostaljik bir atmosfer oluşturuyor.

Flying Tiger Copenhagen Noel Baba Şeklinde Büyük Servis Tabağı

Santa Claus formundaki büyük servis tabağı, renkli ve eğlenceli tasarımıyla yılbaşı masalarına enerjik bir dokunuş getiriyor. 24 x 2,2 x 29 cm ölçüsündeki geniş yüzeyiyle kurabiye, çikolata veya ikramlıklar için ideal. Seramik yapısı, canlı renkleri ve detaylı işçiliğiyle sofrada anında dikkat çekiyor. Mikrodalga ve bulaşık makinesine uygun olmasıyla hem pratik hem keyifli bir kullanım sunuyor.