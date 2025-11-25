4 Mevsim Yolculuğu: Galataport İstanbul'da Doğanın Döngülerine Açılan Bir Sabah

Paket Postanesi, 29 Kasım Cumartesi sabahı saat 08.30’da misafirlerini doğanın döngülerine odaklanan özel bir etkinlikte ağırlıyor. “4 Mevsim: Bir Mevsimler Yolculuğu”, mevsimlerin ritmini hareket, müzik ve duyusal çalışmalarla bir araya getirerek katılımcılara benzersiz bir sabah deneyimi sunuyor. Yazın enerjisi hala içimizde dolaşırken, kış mevsimi yavaşlamayı, yeniden merkezlenmeyi ve içsel alanı genişletmeyi hatırlatıyor. Bu etkinlik, tam da bu geçişin ruhunu yansıtarak güne yeni bir başlangıç yapma imkanı veriyor.

Hareketle Mevsimlerin Ritmine Uyumlanma

Hareket Disiplinleri Eğitmeni Can Berkay Ertemiz, etkinliğin merkezinde yer alıyor. Eğitmen, mevsimlerin değişen döngülerini iç dünyanın ritmiyle uyumlayan akışlarla katılımcılara rehberlik ediyor. Böylece sabah, bedenin esnediği, nefesin derinleştiği ve düşüncelerin berraklaştığı bir yolculuğa dönüşüyor.

Bu deneyime Velican Sagun da eşlik ediyor. Multi-enstrümantalist ve perküsyonist kimliğiyle tanınan Sagun, farklı enstrümanlarla hazırladığı müzikal hikâyeyle mevsimlerin enerjisini alana taşıyor. Böylece hareket ve müzik aynı zeminde buluşarak güçlü bir bütünlük yaratıyor.

Duyulara Dokunan Atölyeler

Etkinlik, yalnızca hareket ve müzikle sınırlı kalmıyor. Petarya: Hareket ve Yaşam Ekosistemi, dinginlik, odaklanma ve dengelenme üçlüsünü merkeze alan aromaterapi atölyesiyle misafirleri duyular üzerinden başka bir yolculuğa çıkarıyor. Katılımcılar, farklı esanslarla kişisel karışımlar hazırlayarak bu deneyimi somut bir hatıraya dönüştürüyor.

Ayrıca Yüz Yogası ve Egzersizleri Eğitmeni Oya Acar, %100 bitki bazlı PELCARE ürünleriyle yüz kaslarını canlandıran, uyanıklığı artıran ve enerjiyi yenileyen bir seans sunuyor. Doğal içerikli içecekler hazırlayan Matea ise mate çayıyla demlenen ferahlatıcı içecekleriyle etkinliğe dengeli bir geçiş sağlıyor.

Sınırlı Katılım ve Özel Dokunuşlar

Paket Postanesi’nin huzurlu atmosferinde gerçekleşen bu deneyim yalnızca 50 kişiyle sınırlı tutuldu. Yayınlanan kodların hızlıca tükenmesi, etkinliğe olan ilgiyi net biçimde ortaya koydu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, @baloootdesign charm’ları ve @doksandokuz100’ün özel tasarladığı aksesuarlarla günün hislerini yanlarında götürebiliyor. Üstelik mat taşımaya gerek yok; Petarya tarafından hazırlanan matlar alanda hazır bekliyor.