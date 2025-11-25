Lucca Tavern: Kokteyl ve Mutfak Buluşması

İstanbul’un en karakteristik ritimlerinden birini yaratan Lucca, 30 Kasım Pazar gün gastronomi tutkunlarını bambaşka bir deneyime davet ediyor. Mekan, enerjisini yükselten özel etkinliklerle adından sıkça söz ettirirken, bu kez sahneyi hem barın hem de mutfağın yaratıcı ustalarına bırakıyor. Saat 15:00 itibariyle misafirler; güçlü tatlarla, özgün dokunuşlarla ve dikkat çekici bir müzik seçkisiyle şekillenen bir atmosfer yaşayacak.

Özel Kokteyl Menüsü Lucca’ya Taşınıyor

Bu pazar, Lucca’nın barı tamamen @tavern____ ekibine emanet ediliyor. Konuk ekip, güne özel hazırladığı özel kokteyl menüsü ile klasik sınırları kıran bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Karışımlar cesur tat profilleriyle dikkat çekerken, her kokteyl mekanın sofistike çizgisiyle uyumlu bir stil taşıyacak. Misafirler, alışılmışın dışına çıkan tariflerle hem eğlenceli hem de karakterli bir tadım yolculuğuna çıkacak.

Şef Dokunuşuyla Cesur ve Yaratıcı Tatlar

Aynı günde mutfağın kontrolü ise şef Ralph Sason tarafından devralınıyor. Şef, özgün tarzını yansıtan yaratıcı tabaklarla Lucca’nın ruhunu daha da yükseltecek. Menüde öne çıkan tatlar; cesur aromalar, modern yorumlar ve dinamik bir sunum anlayışıyla birleşecek. Böylece gün, hem bar hem de mutfak tarafında güçlü bir uyumla ilerleyecek.

Plak Seçkileriyle Ritim Yükseliyor

Lezzet yolculuğunu tamamlayan bir diğer unsur ise müzik olacak. Güne Emir Üründül'un özel vinyl seçkileri eşlik edecek. Plakların sıcak tınıları, her anın atmosferini rafine bir seviyeye taşıyacak. Böylece Lucca, gastronomi ve müziği aynı anda deneyimleyebileceğiniz özel bir pazar günü hazırlıyor.

Lucca’da Stil, Tat ve Ritim Aynı Masada

Tüm bu bileşenler birleştiğinde Lucca, yine kendine özgü stilini ortaya koyuyor. Özel kokteyller, yaratıcı tabaklar ve plaklarla şekillenen bu buluşma; şehrin en iddialı pazar akşamlarından birine imza atacak. Misafirler, Lucca’nın çok katmanlı deneyimini hem tat hem de ritim üzerinden keşfetme fırsatı bulacak.