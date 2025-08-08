Yaz Akşamlarına Sinema Dokunuşu: Açık Hava Gösterimleri ve Etkinlikler

Yaz aylarının en keyifli geleneklerinden açık hava sineması, Türkiye’nin dört bir yanında festival coşkusuyla izleyicilerle buluşuyor. Kaş’tan İstanbul’a uzanan bu kültürel yolculuk, hem ödüllü filmleri hem de unutulmaz gösterimleri açık gökyüzü altında sunuyor.

Swissôtel The Bosphorus’ta Yaz Akşamlarına Açık Hava Sineması Büyüsü

Maximiles Black, bu yaz Sultanpark Açık Hava Sineması ile İstanbul’un en keyifli yaz geleneklerinden birini yeniden canlandırıyor. Şehrin kalbinde, yemyeşil bir atmosferde, yıldızların altında beyaz perdenin büyüsü izleyicilerle buluşuyor. Nostaljik yaz akşamlarının hafızalara kazınan kokusu olan taze patlamış mısır, unutulmaz filmler ve keyifli sohbetler bu etkinliğin vazgeçilmezleri arasında.

Sinema Öncesi Lezzet Durağı

Her film akşamı, gösterim alanındaki yemek bölümü saat 19.00’da kapılarını açıyor. Katılımcılar, açık havada lezzetli atıştırmalıklar ve serinletici içecekler eşliğinde geceye keyifli bir başlangıç yapabiliyor. Sinema öncesinde bu tatlarla enerji toplayıp, ardından perdenin karşısında filmin dünyasına dalmak, yaz akşamlarını bambaşka bir deneyime dönüştürüyor.

Unutulmaz Filmler, Yıldızların Altında

Etkinlik, farklı türlerden seçilmiş kült filmleri ve ödüllü yapımları bir araya getiriyor. Bu yazın film takvimi ise şöyle:

11 Ağustos – Moulin Rouge

18 Ağustos – Bohemian Rhapsody

25 Ağustos – Amélie

1 Eylül – Paris’te Gece Yarısı

8 Eylül – Spotlight

22 Eylül – İki Yüz Bir Ters II

29 Eylül – Barbie

Her film, seyirciyi bambaşka bir hikâyeye davet ediyor. Romantik Paris sokaklarından müzikal coşkulara, dramdan kahkahaya uzanan bu seçki, sinemaseverlere unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Yazın En Keyifli Akşamlarına Davet

Ailecek, arkadaşlarla ya da tek başınıza… Maximiles Black Açık Hava Sineması, her yaştan izleyiciye hitap eden bir program sunuyor. Minderinizi alıp Sultanpark’ın huzurlu atmosferine adım attığınızda, şehrin karmaşasından uzaklaşıp sinemanın büyülü dünyasına gireceksiniz. Her gösterim, yeni bir yaz hatırasının başlangıcı olacak.

Boğaz’da Film Keyfi: CVK Park Bosphorus’ta “Film Gibi Akşamlar”

CVK Park Bosphorus Hotel, bu yaz Boğaz manzaralı terasında sinemayı bambaşka bir deneyime dönüştürüyor. 1 Temmuz’dan itibaren her Salı akşamı Cenk Caner küratörlüğünde gerçekleşen “Film Gibi Akşamlar”, yalnızca film izleme değil, sinemayı hissetme fırsatı sunuyor.

Sinema, Müzik ve Boğaz Manzarası Bir Arada

Etkinlik, saat 20.00’de lounge müzik eşliğinde başlıyor. Konuklar, Boğaz’ın eşsiz atmosferinde günün yorgunluğunu atarken, keyifli bir akşam için ilk adımı atıyor. Ardından 20.15’te başlayan ödüllü sinema yarışması, katılımcıları hem eğlendiriyor hem de bilgilerini sınamaya davet ediyor. 20.40’ta gerçekleşen “Bir Film Nasıl İzlenir?” başlıklı kısa oturumda ise sinema sanatına dair ilham verici bilgiler paylaşılıyor.

Patlamış Mısır, Alaska Frigo ve İkonik Filmler

Etkinliğin en tatlı sürprizlerinden biri, patlamış mısırın yanına eşlik eden Alaska Frigo. Katılımcılar, çocukluk anılarını tazeleyen bu ikramlarla Boğaz esintisi eşliğinde filmlerini izliyor. 21.00’de başlayan gösterimlerde ise ikonik yapımlar ve romantik klasikler perdeye yansıyor.

Bu yazın programında:

12 Ağustos – City of Angels

19 Ağustos – Before Sunrise

26 Ağustos – Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Yaz Akşamlarını Film Gibi Yaşayın

“Film Gibi Akşamlar”, yalnızca bir sinema gösterimi değil; aynı zamanda bir sosyalleşme, öğrenme ve keyif dolu yaz geleneği. Katılımcılar, hem yarışacak hem yeni bilgiler edinecek hem de Boğaz’ın büyülü atmosferinde sinemanın tadını çıkaracak. Yaz boyunca her Salı akşamı perdede açılacak hikâyeler, İstanbul’un en özel manzarasında hafızalara kazınacak.

TV+ ile Bomontiada’da Açık Hava Sinema Keyfi

TV+, yaz akşamlarını sinema büyüsüyle buluşturmaya bu yıl da devam ediyor. 2017’den bu yana gelenek haline gelen “TV+ ile bomontiada Açık Havada Sinema” gösterimleri, 1 Temmuz – 26 Ağustos tarihleri arasında her salı akşamı Yapı Kredi bomontiada’nın avlusunda sinemaseverleri ağırlıyor. Renkli sandalyeler, tarihi avlunun atmosferi ve açık gökyüzü altında beyaz perdenin büyüsü, bu etkinliği yazın en keyifli buluşmalarından biri haline getiriyor.

Yaz Akşamlarını Renklendiren Program

Bu yılki seçkide hem dünya sinemasının sevilen yapımları hem de her yaştan izleyiciye hitap eden filmler yer alıyor:

12 Ağustos – Wonder

19 Ağustos – Every Little Thing

26 Ağustos – A Dog’s Purpose

Şehrin Ortasında Açık Hava Deneyimi

Bomontiada Açık Hava Sineması, izleyicilere yalnızca bir film gösterimi değil; aynı zamanda şehrin kalbinde açık havada sosyalleşme fırsatı sunuyor. Hem aileler hem arkadaş grupları hem de tek başına katılan sinemaseverler için samimi ve keyifli bir ortam yaratan bu etkinlik, yazın en çok beklenen kültür-sanat geleneklerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaş Uluslararası Film Festivali ile Antik Tiyatroda Sinema Büyüsü

Kaş Uluslararası Film Festivali, bu yıl 11-15 Haziran tarihleri arasında, 2000 yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Bağımsız sinemanın yaratıcı gücünü yansıtan festival, uluslararası alanda ilham veren bir kültür platformu olmayı hedefledi. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda “Blueberry” birincilik ödülünü aldı. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise yılın ses getiren yapımları izleyiciyle buluştu. En İyi Film ödülünü, toplumsal yüzleşmeyi güçlü bir dille aktaran Merhaba Anne, Benim, Lou Lou kazandı. En İyi Yönetmen ödülü Neredeyse Kesinlikle Yanlış filmiyle Cansu Baydar’ın oldu. Yaratıcı senaryosuyla öne çıkan Sinek Gibi, Jüri Özel Ödülü alan Dilan Hakkında Konuşmalıyız ve teknik dallarda öne çıkan Garan da festivalin unutulmazları arasına girdi.

Feriye Açık Hava Sinemaları’nda Boğaz Manzaralı Film Keyfi

Feriye Açık Hava Sinemaları, Getir Finans sponsorluğunda İstanbul’da sinemaseverlere Boğaz’ın eşlik ettiği bir yaz akşamı deneyimi sunuyor. Temmuz ve Ağustos boyunca sürecek gösterimler, müzikallerden Oscar ödüllü filmlere kadar geniş bir seçkiyi kapsıyor. Bohemian Rhapsody, Mamma Mia!, Green Book, Pretty Woman, A Star Is Born, The Great Gatsby, Skyfall, The Curious Case of Benjamin Button, Passengers ve Babam ve Oğlum bu özel programda yer alıyor.

AKM Yeşilçam Sineması’ndan Bağımsız Film Seçkisi

Türkiye’nin tek bağımsız program sineması olarak bilinen Yeşilçam Sineması, Atatürk Kültür Merkezi çatısı altında izleyicilere özgün hikayeler sunuyor. Bu yazki seçkide Parmaklıklar Ardında İki Kadın, Savrulan Zaman, Köpekle Kurt Arasında, Üç Arkadaş, Fidan, Ölü Mevsim, Yaz Işığı ve Gülizar gibi yapımlar yer alıyor. Her biri, sinemanın dönüştürücü gücünü farklı bakış açılarıyla aktarıyor.

Açık gökyüzü altında, deniz kokusu eşliğinde ya da tarihi taşların arasında izlenen filmler, yaz akşamlarını unutulmaz kılmaya devam ediyor. 2025 yazı, sinema tutkunları için hem nostalji hem de yeniliklerle dolu bir sezon vaat ediyor.

Akasya Açık Hava Sineması’nda Yaz Akşamları Perde Açıyor

Akasya Açık Hava Sineması, 23 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında sinemaseverleri yıldızların altında buluşturuyor. Akasya Retro Lunapark’ta gerçekleşen bu etkinlik, yaz akşamlarına nostalji ve keyif katıyor.

Nostaljik Atmosferde Film Keyfi

Her salı, perşembe ve cumartesi akşamı saat 21.30’da başlayan gösterimler, izleyicilere hem açık hava deneyiminin özgürlüğünü hem de sinemanın büyüsünü yaşatıyor. Lunapark ışıkları, yaz rüzgârı ve perdeye yansıyan unutulmaz sahneler, İstanbul’un yaz kültürüne renk katıyor.

Terminal Kadıköy’de TV+ ile Açık Havada Sinema Gecceleri

TV+, bu yıl ilk kez Anadolu Yakası’na açık hava sinemasının keyfini getiriyor. Terminal Kadıköy Açık Havada Sinema Geceleri, 10 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında her perşembe akşamı sinemaseverleri buluşturuyor. Söğütlüçeşme Marmaray ve Metrobüs istasyonlarının hemen yanında yer alan Terminal Kadıköy, gün içinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan merkezi konumuyla yazın en canlı buluşma noktalarından biri haline geliyor.

ENKA Sanat’ta Ağustos Boyunca Açık Hava Sinema Keyfi

ENKA Sanat, Başka Sinema iş birliğiyle ağustos ayı boyunca sinemaseverleri özel bir seçkiyle buluşturuyor. Bu program, sinema tarihinin farklı dönemlerinden, çeşitli türlerden ve özgün anlatı biçimlerinden seçilmiş filmlerle izleyicileri geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

Üç Başlıkta Sinema Yolculuğu

1 – 27 Ağustos tarihleri arasında her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamı saat 20.45’te gerçekleştirilen gösterimler, üç ana başlığı bir araya getiriyor:

Kült Statüsüne Ulaşmış Yapıtlar : Zamanın ötesinde iz bırakan unutulmaz filmler.

Yeni Nesil Sinema : Güncel sinema dünyasında ses getiren ve ödüller kazanan yapımlar.

Yerli Sinema: Ülkemizin kültürel ve tarihsel katmanlarını yansıtan seçkin filmler.

Ağustos ve Eylül Programı

11 Ağustos – Dokunulmazlar

13 Ağustos – Maske

15 Ağustos – Dolunay Katilleri

18 Ağustos – Gladyatör 2

20 Ağustos – Maria

22 Ağustos – Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma

25 Ağustos – Mukadderat

27 Ağustos – Bir Cumhuriyet Şarkısı

29 Ağustos – Genco

1 Eylül – Caniko

3 Eylül – Anlatmadan Yapamam

5 Eylül – Ferhan Şensoy Belgeseli (Prömiyer)

Zorlu PSM Amfi’de Yaz Boyunca Açık Hava Sinema Keyfi

Zorlu PSM, yaz boyunca Amfi alanında sinemaseverleri birbirinden özel açık hava gösterimlerine davet ediyor. Şehrin ortasında, yıldızların altında gerçekleşen bu gösterimler; Fransız sinemasından Yeşilçam klasiklerine, romantik filmlerden süper kahraman yapımlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Üstelik Yeşilçam filmlerinin ardından düzenlenen Türkçe 45’lik Partileri ile nostalji dolu bir yaz akşamı sizi bekliyor.

Her Güne Özel Film Seçkisi

Program, haftanın farklı günlerinde farklı temalara odaklanıyor:

Pazartesi : Fransız filmleri

Salı : Yeşilçam filmleri + Türkçe 45’lik Parti

Çarşamba : Romantik filmler

Pazar: Süper kahraman filmleri

Yaz ve Sonbahar Takvimi