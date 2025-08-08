Panora Restoran’dan Atalık Buğdayla Hazırlanan Sağlıklı Ekmekler

Akra Antalya içinde yer alan Panora Restoran, endüstriyel olmayan ve katkı maddesi içermeyen atalık buğday unlarıyla ürettiği ekmeklerle misafirlerine hem sağlıklı hem de lezzetli sofralar sunuyor. AR-GE çalışmaları, Denizli, Aydın ve İzmir’in yerel ekmek çeşitlerinin incelenmesiyle başladı. Bu araştırmalar sonucunda, en uygun atalık buğday türleri seçildi ve gelenekten ilham alan, modern tekniklerle hazırlanan özel tarifler ortaya çıktı.

Akra Antalya’da Gelenekten Modern Sofralara

Panora Restoran’ın ekmek büfesi, farklı damak zevklerine hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor. Hafif ve gözenekli siyez ekmeği, yoğun ve tok yapısıyla öne çıkan tam buğday ekmeği gibi seçenekler her gün taze olarak hazırlanıyor. Tüm ekmekler, ekşi maya yöntemiyle 24 saatlik soğuk fermantasyon sürecinden geçiyor. Bu yöntem, ekmeklere hem karakteristik bir aroma hem de kolay sindirilebilir bir yapı kazandırıyor.

Her Gün Taze ve Katkısız

Akra Antalya’nın Panora mutfağında geliştirilen özel reçetelerle hazırlanan ekmekler, her gün taze olarak üretiliyor. Tazeliğini ve lezzetini koruyan bu ekmekler, misafirlere her zaman aynı kalite ve keyifle ulaşıyor. Panora, doğal içerikli ekmekleriyle sağlığı ve lezzeti aynı sofrada buluşturuyor.