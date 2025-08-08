Bay Nihat, Bodrum’da Gastronomi Tutkunlarını Büyüledi

Bodrum, 30 Temmuz akşamı hem sıcaktı hem de mutfakta yaratıcılığın ateşi yanıyordu. Bay Nihat Restaurant’ın usta şefleri Savaş İrlan ve Volkan Bekit, Ayvalık’ın en özel restoranlarından Hodan'ın yaratıcı şefi Çiğdem Seferoğlu ile bir araya geldi. Bu özel buluşma, Avantgarde Refined’ın seçkin otellerinden birinin mutfağında gerçekleşti. Ortaya, yerel tatların modern yorumlarla buluştuğu, bol kahkahalı ve lezzet dolu bir pop-up gecce çıktı.

Ayvalık ve Bodrum’un Ruhunu Taşıyan Tabaklar

Geccede hazırlanan tabaklar, yalnızca bir yemek sunumu değil, aynı zamanda iki kıyının kültürünü yansıtan birer lezzet hikayesiydi. Yerel ürünlerle hazırlanan yemeklerde Ege’nin taze otları, zeytinyağlı mezeler, deniz ürünleri ve geleneksel tarifler ön plana çıktı. Her tabak, şeflerin ustalığı sayesinde hem göze hem damağa hitap eden bir sanat eserine dönüştü.

Bay Nihat’ın Lezzet Mirası

1978 yılında Ahmet Nihat Bekit tarafından Cunda Adası’nda kurulan Bay Nihat Restaurant, yıllar içinde yalnızca bir restoran değil, adanın simgesi haline geldi. Rum mimarisinin izlerini taşıyan sarımsak taşlı tarihi binasında hizmet veren restoran, menüsündeki yüzlerce meze seçeneğiyle tanınıyor. Özellikle deniz ürünleri, Ege otları ve zeytinyağlı çeşitleri, restoranın imzası haline gelmiş durumda. Ziyaretçiler için Bay Nihat’ta yemek yemek, yalnızca bir akşam yemeği değil; bağımlılık yaratan bir deneyim.

Lezzetin Peşinde

Bodrum’da gerçekleşen bu pop-up gecce, Bay Nihat’ın lezzet mirasını Bodrum sahillerine taşıdı. Katılımcılar, hem Ayvalık’ın hem Bodrum’un ruhunu aynı sofrada yaşarken, unutulmaz bir gastronomi deneyimine tanıklık etti.