Yapı Kredi Bomontiada’da Uluslararası Fotoğraf Yıldızları

212 Photography Istanbul, 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un kültür ve sanat takvimine damgasını vuruyor. Her iki yakada, 30’a yakın mekanda gerçekleşecek bu kapsamlı etkinlik, yalnızca bir fotoğraf festivali değil; aynı zamanda şehrin sokaklarını sanatın farklı yüzleriyle dönüştüren bir buluşma noktası.

İstanbul’un Sanat Haritası Yeniden Çiziliyor

Festival, bu yıl da birbirinden güçlü sergilere ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf, dijital manipülasyon ve 3D modellemeyi ustalıkla birleştiren @tomafotograaf’ın “3D Series” sergisi, izleyiciyi teknolojinin sınırlarında bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sergi, dijital çağın görsel algımıza kattığı yeni boyutları sorgulatıyor.

Uluslararası Sanatçıların İmzası

Kendi dünyalarını fotoğrafı kolaj ve resimle harmanlayarak inşa eden sanatçı ikilisi @coopergorfer, “Between These Folded Walls, Utopia” başlıklı serisiyle festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri oluyor. Çarpıcı görsel kurgularıyla izleyiciyi hayali coğrafyalara taşıyan ikili, kimlik, aidiyet ve toplumsal bellek üzerine düşündürüyor.

Erwin Olaf’tan Güçlü Bir Final

Çağdaş fotoğrafın en önemli temsilcilerinden @studioerwinolaf, “A Suspended Tomorrow” serisiyle Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının zamana asılı kalmış hissi uyandıran işleri, izleyicilere görsel bir şiirsellik sunarken toplumsal dönüşümlere dair güçlü bir bakış açısı getiriyor.

Sanatseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Buluşma

212 Photography Istanbul, İstanbul’u sanatın çok sesli diliyle kucaklıyor. 30’dan fazla mekânda açılacak sergiler, fotoğraf sanatını farklı teknikler ve disiplinlerle bir araya getirerek benzersiz bir deneyim sunuyor. Şehrin iki yakasında eş zamanlı gerçekleşen bu program, hem yerel hem de uluslararası sanatçılarla İstanbul’un kültür hayatına yeni bir soluk getiriyor.