Sanat ve Lezzet Bir Arada: Mezzaluna 30. Yılını Kutluyor

Mezzaluna, 1995 yılında Nişantaşı’nda başlayan uzun yolculuğunun 30. yılını, özel etkinlikler ve eşsiz lezzetlerle kutluyor. Geçmişten bugüne uzanan tatları, sanata verdiği destekle harmanlayan restoran, hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz anılar yaşatmayı hedefliyor.

Geçmişten Gelen Lezzetlerle Hazırlanan Özel Menü

Mezzaluna, 30. yıl kutlamaları kapsamında geçmişin popüler tariflerini yeniden sunuyor. Misafirler, yıllar önce çok sevilen guazzetto vongole ve risotto gorgonzola con filetto gibi özel tatları sınırlı süreyle yeniden deneyimleyebilecek. Bu nostaljik lezzetler, hem restoranın sadık müdavimlerine hem de yeni konuklara farklı bir deneyim sunuyor.

Minikler İçin Eğlenceli Atölyeler

Kutlamalar yalnızca büyükler için değil. AVM iş birlikleriyle düzenlenecek pizza atölyeleri, çocuklara kendi pizzalarını hazırlama fırsatı tanıyor. Profesyonel şefler eşliğinde hamur yoğuran, malzemeleri seçen ve pizzalarını pişiren minikler, hem öğreniyor hem de eğleniyor. Bu etkinlikler, aileler için de unutulmaz anılar yaratıyor.

30 Yıllık Başarı Hikayesi

Mezzaluna’nın hikayesi yalnızca lezzetlerden ibaret değil. Çalışanları, şefleri ve konuklarıyla bir aileye dönüşen marka, 30 yıl boyunca paylaşılan anıları kutlama programına dahil ediyor. Röportajlar, kısa filmler ve pasta kesimleriyle her şube bu özel yılı kendi hikâyesiyle taçlandırıyor.

Sanata Verilen Destek

Mezzaluna, “Sanata Bi Yer” projesi ile genç sanatçılara destek olmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileriyle iş birliği içinde hazırlanan seramik tabaklar ve özgün desenler, restoranın atmosferini zenginleştiriyor. 14 öğrencinin emeğiyle ortaya çıkan bu çalışmalar, gastronomiyi sanatsal bir deneyime dönüştürüyor.

10 Şube, Tek Ruh

İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum ve Abu Dabi’de toplam 10 şubesi bulunan Mezzaluna, 30 yıllık birikimini kutlamalarla taçlandırıyor. Yerel malzemelerle hazırlanan otantik İtalyan mutfağını geleceğe taşımaya kararlı olan marka, geçmişin mirasını bugünün enerjisiyle buluşturuyor.