Oktoberfest 2025: Chalet Garden’da Bavyera Coşkusu Başlıyor

Bavyera ruhu, 4 Ekim’de İstanbul’un kalbine taşınıyor. Chalet Garden, büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir Oktoberfest deneyimine ev sahipliği yapacak. Alman kültürünün en sevilen gelenekleri, müzik, lezzet ve eğlenceyle birleşerek şehre farklı bir enerji katacak.

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN.

Müzik Dolu Bir Festival

Festivalin en güçlü yanlarından biri, sahneye çıkacak isimler. Canlı performanslarıyla Seksendört, Tuana, Soul Grinders ve Ollie, gece boyunca festival ruhunu doruğa taşıyacak. Katılımcılar, müziğin ritmi eşliğinde dans ederken dostlarıyla birlikte gerçek bir Oktoberfest deneyimi yaşayacak.

Lezzetli Alman Sokak Yemekleri

Chalet Garden’ın festival alanı, Alman sokak lezzetleri ile dolup taşacak. Taptaze pretzellerden, enfes sosislere ve özel bira eşleşmelerine kadar pek çok lezzet, ziyaretçilere gerçek bir Bavyera sofrasını yaşatacak. Festivalin en dikkat çeken noktalarından biri ise, 17:30 – 18:30 saatleri arasında gerçekleşecek İçecek Tadım Atölyesi olacak. Bu özel etkinlik, katılımcılara farklı tat profillerini keşfetme şansı sunacak.

Atölyeler ve Sürprizlerle Dolu Anlar

Festival yalnızca müzik ve yemekle sınırlı değil. Gün boyunca düzenlenecek özel atölyeler ve sürpriz etkinlikler, deneyimi daha da renklendirecek. Katılımcılar hem öğrenip hem eğlenirken, Oktoberfest’in ruhunu daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Şehrin Kalbinde Oktoberfest Deneyimi

İstanbul’un merkezinde, dostlarla kadeh kaldırıp “Prost!” diyeceğiniz bu özel kutlama, Chalet Garden’ın şık dekorasyonuyla birleşerek eşsiz bir deneyim sunacak. Bavyera’nın coşkusu, şehrin tam kalbinde müzik, eğlence ve lezzetle hayat bulacak.

