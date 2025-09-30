After Sunset’te Sonbaharı Isıtan Gecce: Oldies but Goldies

Havalar serinlese de After Sunset, müzik dolu gecCeleriyle şehrin ritmini sıcak tutmaya devam ediyor. Unutulmaz şarkıların dansla buluştuğu Oldies but Goldies serisi, Sibel Mert’in ev sahipliğinde hız kesmeden devam ediyor.

30 Eylül’de Unutulmaz Bir GeCce

Salı akşamı, bar alanında keyifli bir yemeğin ardından müzikle dolu saatler başlıyor. GecCeye damgasını vuracak isim ise DJ Aydın Katırcıoğlu. Kendine has setleriyle dans pistine enerji katacak olan Katırcıoğlu, misafirleri nostaljik ritimlerle geleceğin sahnesine taşıyacak.

Dansın Büyüsü After Sunset’te

After Sunset, misafirlerine yalnızca müzik değil, aynı zamanda atmosferiyle de özel bir deneyim yaşatıyor. Şehrin kalbinde, eşsiz lezzetlerle başlayan gece, DJ performansı ile unutulmaz bir dans şölenine dönüşüyor. Nostaljiyi modern ritimlerle birleştiren bu seri, her defasında eğlencenin sınırlarını yeniden tanımlıyor.