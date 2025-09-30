Chalet Garden’da Büyülü Cadılar Bayramı: 25 Ekim’de Kaçırmayın!

Chalet Garden, bu yıl Cadılar Bayramı’na özel unutulmaz bir partiye ev sahipliği yapıyor. 25 Ekim’de gerçekleşecek etkinlik, gizemli atmosferi ve güçlü line-up’ıyla İstanbul’un en dikkat çekici kutlamalarından biri olmaya aday. Sisler arasında beliren orman dekorları, büyülü ışıklar ve hızlanan kalp atışlarınıza eşlik eden müzikler, gecceyi sıradan bir partiden çok daha öteye taşıyacak.

Line-Up: Müzik ve Büyü Bir Arada

Parti, saat 15:00’te açılışla başlıyor ve gecce boyunca temposunu artırarak devam ediyor. Ruhlar aleminden gelen davetlilere eşlik edecek sahne performansları ise şöyle:

Emmanuel Jal

Orkun Bozdemir

Serhat Demiral

Jadeite

Ollie

Her biri kendi tarzıyla büyüleyici bir atmosfer yaratacak olan DJ ve sanatçılar, konukları adeta farklı bir boyuta taşıyacak.

Cadılar Bayramı’na Özel Deneyim

Chalet Garden’ın eşsiz doğası, bu özel etkinlikte sis makineleri, karanlık temalı dekorlar ve ışık oyunlarıyla birleşerek misafirlere benzersiz bir deneyim sunacak. Katılımcılar sadece müzikle değil, aynı zamanda gecenin kurgusuyla da büyülenecek. Kostümler, gizemli hikayeler ve sürpriz detaylarla gecce, şehrin en unutulmaz Cadılar Bayramı partisi olarak hafızalara kazınacak.

