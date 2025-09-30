Moda Merkezinde Bir İkon: Nusr-Et Artık Milano’da

Dünya çapında “Salt Bae” markasıyla tanınan Nusr-Et, 18 Eylül’de Milano’da kapılarını açarak Avrupa’nın en iddialı gastronomi yatırımlarından birine imza attı. Brera bölgesindeki Casa Brera, a Luxury Collection Hotel içinde hizmet vermeye başlayan restoran, şehrin kültürel dokusunu et ile buluşturuyor. Nusret Gökçe’nin et deneyimini sanatsal bir boyuta taşıma vizyonu, Milano sahnesinde güçlü bir yankı uyandırıyor.

İstanbul’dan Dünyaya Uzanan Yolculuk

Nusr-Et markasının hikâyesi, İstanbul’da sekiz masalı küçük bir restoranla başladı. Bugün 30’dan fazla lokasyona ulaşan marka, et sunumunu kendi tarzıyla yeniden tanımlıyor. Milano’daki açılış, bu başarı serisinin en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Restoranın Duomo ve Teatro alla Scala gibi ikonik yapılarla çevrili merkezi konumu, açılışın prestijini daha da artırıyor.

Nusret Gökçe’den Açılış Mesajı

Açılışta konuşan Nusret Gökçe, Milano’nun zanaatkârlık ve ustalık geleneğine vurgu yaptı. “Bu şehre yalnızca lezzet değil; tutkuyla yoğrulmuş bir deneyim taşıyoruz. Amacımız sadece muhteşem etler sunmak değil, aynı zamanda kalplere dokunmak” sözleriyle, restoranın vizyonunu misafirlerle paylaştı.

Özel Menü ve Sunum Ayrıntıları

Nusr-Et Milano menüsü, markanın imza tabakalarıyla birlikte şehre özel yeni lezzetler sunuyor. Nusr-Et Special, Lokum, Tomahawk gibi ikonik tatların yanı sıra, Milano için hazırlanan Wagyu Bresaola da menüde yer alıyor. Avustralya’dan getirilen Wagyu etleri iki aşamalı elemeden geçerek 21 gün boyunca özel odalarda dinlendiriliyor. Dövme ızgaralarda hazırlanan etler, şıklıkla sunularak misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Patricia Urquiola İmzasıyla Tasarım

İç mekân tasarımı, ünlü tasarımcı Patricia Urquiola tarafından Casa Brera’nın modernist mimarisine uyumlu şekilde tasarlandı. Sofistike atmosferi, şık detaylarla birleştiren dekorasyon, restoranı yalnızca bir yemek mekânı değil, aynı zamanda sanatsal bir deneyim alanı haline getiriyor.

Global Büyüme Stratejisi

Milano açılışı, markanın Avrupa’daki varlığını güçlendirirken global sahnedeki etkisini de artırıyor. Nusr-Et, yakın dönemde İstanbul’da ek bir şube açarken, 2025-2026 yıllarında Kapadokya, Mexico City, Roma ve Ibiza gibi destinasyonlarda da yeni restoranlar planlıyor. Bu stratejik adımlar, markanın yalnızca ulusal değil, uluslararası gastronomi arenasında da güçlü bir konuma ilerlediğini gösteriyor.