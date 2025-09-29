32 Yıllık Dostluğun Sofrası: Da Mario Özel Menüyle Kutluyor

İstanbul’un en köklü İtalyan restoranlarından biri olan Da Mario, 32. yılını kutluyor. Yıllardır misafirlerinin sofralarına eşlik eden restoran, yalnızca yemekleriyle değil, anılara eşlik eden atmosferiyle de öne çıkıyor. Kurulduğu günden bu yana şehrin gastronomi sahnesinde kalıcı bir iz bırakan Da Mario, bu yıl dönümünde misafirlerini nostaljik bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Favori Lezzetler Yeniden Menülerde

Kutlama kapsamında hazırlanan özel menü, yıllar boyunca misafirlerin kalbinde yer etmiş, zamana meydan okuyarak gerçek bir klasiğe dönüşmüş lezzetleri yeniden sunuyor. İtalyan mutfağının en sevilen tatlarını modern yorumlarla bir araya getiren Da Mario, menüye eklediği bu unutulmaz tabaklarla konuklarını geçmişten bugüne uzanan keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Anılarla Dolu Sofralar

Da Mario’nun bu özel menüsü sadece yemeklerden ibaret değil; dostlukların, paylaşılan yolculukların ve hayatın en güzel anlarının simgesi. Restoran, 32 yıldır sofralarında misafirlerine yalnızca lezzet değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü sunuyor. Yeni menü de tam bu ruhu yansıtıyor: geçmişten bugüne uzanan bir dostluğun, paylaşılan hikâyelerin ve ortak anıların izlerini taşıyor.

Bir Gelenekten Fazlası

Da Mario, yıl dönümünü kutlarken sadece bir restoran olmadığını, aynı zamanda İstanbul’un gastronomi tarihinde özel bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özel olarak geri dönen lezzetler, her misafire yalnızca damakta değil, kalpte de iz bırakmayı hedefliyor.