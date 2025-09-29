Six Senses, TravelXPerience 2025 ile Turizme Ev Sahipliği Yaptı

Six Senses Kocataş Mansions, tarihi atmosferi ve zarif misafirperverliği ile seyahat sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan TravelXPerience 2025’e ev sahipliği yaptı. BookingAgora iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, havayolu markaları, global turizm otoriteleri ve acentelerden oluşan 600’den fazla temsilciyi İstanbul’da buluşturdu. Etkinlik, Boğaz’ın büyüleyici manzarasında sadece bir iş platformu değil, aynı zamanda ilham veren bir deneyim yarattı.

Sektörün Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Program, gün boyu süren B2B görüşmeler, workshop’lar ve sunumlarla başladı. Fuar alanında Emirates, AJet, Fly Dubai, Sabre, Saudi Airlines ve Türk Hava Yolları gibi önemli havayolu markaları yer aldı. Ayrıca Antalya Turizm Fuarı, Travel Turkey İzmir ve Uzakrota gibi sektörün güçlü organizasyonları da geleceğe dair projelerini katılımcılarla paylaştı. Böylece etkinlik, uluslararası turizm dünyasının nabzını İstanbul’da tuttu.

Six Senses’in Misafirperverlik Vizyonu

Etkinlik, Otel Müdürü Deniz Kınalı’nın samimi karşılama konuşmasıyla açıldı. Ardından Satış & Pazarlama Direktörü Rabia Alkan Köksal, otelin sürdürülebilirlik, iyi yaşam ve misafir deneyimine odaklanan vizyonunu aktardı. Günün sonunda Boğaz’a nazır etkinlik alanında düzenlenen görkemli gala, sektöre ilham veren buluşmayı unutulmaz kıldı. Loca Orkestrası, DJ Lady Pi ve sahne performansları gecceye enerji kattı.

BookingAgora’dan 10. Yıl Kutlaması

Etkinlik sırasında BookingAgora ekibi, 10. yıl pastasını katılımcılarla paylaştı. Kurucu ortak Murat Kahraman, yaptığı konuşmada “Six Senses’in atmosferi buluşmamızı çok daha özel kıldı. Amacımız sadece iş bağlantıları geliştirmek değil, aynı zamanda değer yaratan deneyimler sunmak” sözleriyle etkinliğin ruhunu özetledi.