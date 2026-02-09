Uzay Turizminde Yeni Dönem: Ay’da Konaklama!

Uzaya gitme fikri, uzun yıllar boyunca yalnızca astronotların ve bilim insanlarının hayali olarak görüldü. Ancak bugün tablo hızla değişiyor. Antarktika’nın en uç noktalarını gören, Amazon’un derinliklerinde yol alan ve dünyanın en zorlu coğrafyalarını keşfeden gezginler için sıradaki durak artık çok daha net: Ay.

Ay’daki ilk otel, ultra lüks seyahat anlayışını Dünya’nın ötesine taşıyor. Silikon Vadisi merkezli GRU Space, bu iddialı projeyi 2032 yılında hayata geçirmeyi planlıyor. Proje, uzay turizmini bilimsel deneylerin ötesine taşıyarak konaklama kavramını tamamen yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Ay’daki İlk Otel Nedir?

Ay’daki ilk otel, GRU Space tarafından geliştirilen ve “v1” olarak adlandırılan bir konaklama modülü olacak. Şirket, ilk inşaat sürecini 2029 yılında başlatmayı planlıyor. Bu yapı, tamamen Dünya’da üretilecek ve Ay yüzeyine robotik sistemler aracılığıyla yerleştirilecek. Ardından şişirilebilir bir yapı olarak aktif hale gelecek.

Otel, aynı anda dört misafiri ağırlayacak ve birkaç gecelik konaklamalar için tasarlanacak. Böylece Ay turizmi, ilk kez gerçek bir konaklama deneyimine dönüşecek.

Yaşam Destek Sistemleri ve Güvenlik Detayları

GRU Space, v1 otelinin donanımında yaşamı sürdürülebilir kılan sistemlere öncelik veriyor. Yapı, tam kapsamlı bir Çevresel Kontrol ve Yaşam Destek Sistemi ile donatılacak. Bu sistem; oksijen üretimi, karbondioksit temizleme, su geri dönüşümü ve ısı kontrolünü kapsıyor.

Bunun yanında acil tahliye sistemi ve güneş fırtınalarına karşı korunaklı özel bir sığınak da projede yer alıyor. Ay yürüyüşleri ve yüzey deneyimleri gibi aktiviteler de planlanan deneyimler arasında bulunuyor. Hatta sembolik Ay golfü bile gündemde.

V2: Ay Toprağından İnşa Edilen Otel

v1 otelinin yaklaşık 10 yıl boyunca Ay yüzeyinde hizmet vermesi planlanıyor. Bu sürenin ardından v2 adı verilen ikinci nesil yapı devreye girecek. Bu aşamada GRU Space, Ay toprağını güvenli yapı bloklarına dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece hem maliyetler düşecek hem de sürdürülebilirlik artacak.

v2, toplam 10 misafiri ağırlayacak ve mimari olarak San Francisco’daki Palace of Fine Arts’tan ilham alacak. Merkezde büyük bir rotunda ve ona bağlanan pavyonlar yer alacak.

Ay’daki İlk Otelin Maliyeti Ne Kadar?

Ay’da konaklamak isteyenler için başvurular şimdiden açıldı. Adaylardan geri ödemesiz 1.000 dolar başvuru ücreti talep ediliyor. Başvurular 2027 yılında değerlendirilecek ve katılımcılar görev rollerine göre seçilecek.

Seçilen adaylar için ek depozito bedeli 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişecek. GRU Space, nihai konaklama bedelini henüz açıklamadı. Ancak toplam maliyetin 10 milyon doların üzerinde olacağını belirtiyor.

Ay’daki İlk Oteli Kim İnşa Ediyor?

Bu projenin arkasında, henüz 22 yaşında olan girişimci Skyler Chan bulunuyor. Kanada doğumlu Chan, Berkeley Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden erken mezun oldu. Genç yaşta askeri pilot olarak eğitim aldı, Tesla için yazılımlar geliştirdi ve NASA destekli bir 3D yazıcı projesine imza attı.

Skyler Chan, insanlığın gezegenler arası bir tür haline gelmesini yaşam amacı olarak tanımlıyor. Ay oteli ise bu vizyonun yalnızca ilk adımı.