The Peninsula Motoring Series Avrupa’ya İskoçya Rotasıyla Açılıyor

The Peninsula Hotels tarafından hayata geçirilen The Peninsula Motoring Series, bu yıl önemli bir ilke imza atıyor. Markanın otomobil odaklı prestijli etkinlik serisi, ilk kez Avrupa’da gerçekleştirilecek. Yeni rota olarak İskoçya seçildi. Etkinlik, 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve altı gün sürecek özel bir sürüş programı sunacak.

Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen bu deneyim, yalnızca bir otomobil turu olmanın ötesine geçiyor. Program, lüks konaklama, seçkin gastronomi ve bölgeye özgü kültürel deneyimlerle bütünleşen çok katmanlı bir yolculuk vadediyor.

Londra’dan İskoçya’ya Uzanan Seçkin Bir Rota

The Peninsula Motoring Series İskoçya edisyonu, başlangıç noktası olarak The Peninsula London’ı belirliyor. Katılımcılar, Londra’daki bu ikonik adresten yola çıktıktan sonra Edinburgh’a geçerek ana rotaya dahil oluyor. Ardından İskoçya’nın en etkileyici coğrafyalarından bazıları keşfediliyor.

Yolculuk boyunca Highlands bölgesi, Cairngorms Ulusal Parkı ve Applecross Geçidi gibi doğal ve görsel açıdan güçlü duraklar programa eşlik ediyor. Bu etaplar, sürüş deneyimini doğayla iç içe, yüksek tempolu ama rafine bir keşfe dönüştürüyor.

Klasik Otomobiller, Yerel Lezzetler ve Açık Hava Deneyimleri

Etkinlik kapsamında klasik ve dönem araçlarıyla özel sürüşler gerçekleştiriliyor. Program, otomobil tutkusunu kültürel keşifle birleştiriyor. Katılımcılar, rota üzerindeki seçkin yerel konaklama noktalarında ağırlanıyor. Bunun yanında bölgeye özgü yemekler, viski tadımları ve açık hava aktiviteleri de deneyimin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu yaklaşım, The Peninsula Motoring Series’i yalnızca bir sürüş organizasyonu değil, bütüncül bir yaşam tarzı deneyimi haline getiriyor.

Küresel Takvimde Stratejik Bir Konum

The Peninsula Hotels, Motoring Series’i daha önce Japonya ve ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlemişti. Seri, markanın uluslararası otomobil etkinlikleri takviminde önemli bir yere sahip. İskoçya edisyonu, bu küresel stratejinin Avrupa ayağını temsil ediyor.

İskoçya programında iki kişi ve bir araç için katılım bedeli 27.500 GBP olarak açıklandı. Bu ücrete beş gecelik konaklama, tüm yemekler ve planlanan aktiviteler dahil ediliyor.

Kaliforniya Ayağı Monterey Otomobil Haftası’nda

Serinin bir diğer durağı ise ABD olacak. The Peninsula Motoring Series’in Kaliforniya ayağı, 10–12 Ağustos 2026 tarihleri arasında Monterey Otomobil Haftası kapsamında gerçekleştirilecek. Böylece seri, hem Avrupa hem de Amerika’daki prestijli otomobil etkinlikleriyle paralel ilerleyecek.