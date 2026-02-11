Urla’da Lezzet ve Sinema Aynı Perdede Buluşuyor

Gastronomi ve sinema aynı sofrada buluşuyor. Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Urla’da kapılarını açıyor. Festival, yalnızca film gösterimleri sunmuyor. Aynı zamanda kültürel hafızayı, üretim biçimlerini ve yerel değerleri görünür kılan güçlü bir platform kuruyor.

Bununla birlikte etkinlik, Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması’na ev sahipliği yaparak yaratıcı projelere alan açıyor. Kurmaca, belgesel, senaryo ve mobil film kategorilerinde başvurular kabul ediliyor. Böylece festival, farklı anlatı dillerine ve üretim tarzlarına açık kapsayıcı bir yapı oluşturuyor.

Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması Hangi Kategorileri Kapsıyor?

Festival kapsamında düzenlenen yarışma üç ana dalda gerçekleşiyor. İlk olarak GOLD Klazomenai International Award, gastronomi, kültürel miras ve hafıza temalarını işleyen profesyonel kısa kurmaca filmleri odağına alıyor. Yemek kültürü ile toplumsal dönüşüm arasındaki bağı güçlü bir sinema diliyle ele alan projeler bu kategoride yarışıyor.

İkinci olarak Klazomenai Documentary International Award, gıda üretimi, yerel kimlik ve sürdürülebilirlik konularını işleyen kısa belgesellere alan tanıyor. Yönetmenler bu kategoride gastronominin sosyal etkisini görünür kılıyor.

Ayrıca Gastronomy Screenplay Competition – International Award, özgün senaryoları destekliyor. Bu dal, yemeğin sosyoloji, veri ve toplumsal yapı ile kurduğu ilişkiyi irdeleyen projelere odaklanıyor. Böylece festival, yalnızca üretimi değil fikir aşamasını da güçlendiriyor.

Momentum Mobil Film Dalı ile Yeni Nesil Anlatılar

Yarışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri Momentum Mobil Film dalı oluyor. “Büyüdüğüm Yer” teması etrafında şekillenen bu kategori, kişisel hafızalardan beslenen kısa anlatılara kapı aralıyor.

Üstelik bu alan sadece öğrencilere değil, mobil cihazla içerik üreten sosyal medya kullanıcılarına da açık. Maksimum 5 dakika süresi olan filmler arasından seçilecek 10 yapım, festival boyunca Urla’da izleyiciyle buluşuyor. Böylece genç yönetmenler ve bağımsız üreticiler projelerini geniş bir kitleye sunma fırsatı yakalıyor.

UGFF’nin Destekleyici Yapısı

UGFF, yarışma formatının ötesine geçiyor. Festival ekibi, mobil film üretim süreçlerine dair rehber içerikleri YouTube ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıyor. Bu içerikler, farklı deneyim seviyesindeki üreticileri sürece dahil ediyor.

Dolayısıyla festival, yalnızca ödül dağıtan bir organizasyon olmuyor. Aksine sinema ve gastronomi arasında kalıcı bir yaratıcı topluluk kurmayı hedefliyor.

Sonuç olarak Uluslararası Gastronomi Film Festivali, lezzetin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bunu kültürel hafızayı, yerel üretimi ve yaratıcı anlatıyı merkezine alarak yapıyor. Haziran ayında Urla, hem sinemanın hem de gastronominin en ilham veren buluşmalarından birine sahne olacak.