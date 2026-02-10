GALLADA’da Sevgililer Günü: Fatih Tutak İmzasıyla Özel Menü

Sevgililer Günü, gastronomiyi merkeze alan özel bir deneyimle kutlanmak istendiğinde GALLADA, İstanbul’un en iddialı adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak imzasını taşıyan özel yedi aşamalı Valentine’s Day Journey Menu, 14 Şubat’a özel olarak GALLADA’da misafirlerle buluşuyor. Bu özel menü, 13 ve 15 Şubat tarihlerinde ise mevsimsel à la carte seçeneklerle birlikte sunuluyor.

Boğaz’ın nefes kesen manzarasına hâkim konumuyla dikkat çeken GALLADA, Sevgililer Günü’nü yalnızca romantik bir akşam değil, çok katmanlı bir gastronomi yolculuğu olarak kurguluyor.

GALLADA: İstanbul Gastronomi Sahnesinin En Yeni Oyuncusu

İstanbul’un en yeni ve merak uyandıran restoranlarından biri olan GALLADA, dünyaca ünlü şef Fatih Tutak’ın vizyonunu yansıtıyor. The Peninsula İstanbul bünyesinde kısa süre önce kapılarını açan restoran, konumuyla olduğu kadar mutfak yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

GALLADA, Boğaz’ın seçkin noktalarından birinde yer alıyor. Bu konum, mekanın fine dining deneyimini yalnızca tabakta değil, atmosferde de güçlü kılıyor. İstanbul’un silueti, masalara eşlik eden sessiz ama etkileyici bir fon oluşturuyor.

Valentine’s Day Journey Menu ile Duyusal Bir Deneyim

Valentine’s Day Journey Menu, klasik Sevgililer Günü menülerinin ötesine geçen bir kurgu sunuyor. Yedi aşamalı bu özel menü, lezzet geçişleriyle ilerleyen dengeli bir hikaye anlatıyor. Her tabak, bir öncekiyle bağ kuruyor. Tatlar, dokular ve aromalar birbirini tamamlıyor.

Şef Fatih Tutak’ın mutfak anlayışı, yerel ilhamları modern tekniklerle buluşturuyor. Bu yaklaşım, menüyü yalnızca romantik bir akşam yemeği olmaktan çıkarıyor ve gastronomi odaklı bir deneyime dönüştürüyor.

Boğaz Manzarasında Zamansız Bir Sevgililer Günü

GALLADA’nın Sevgililer Günü kurgusu, abartıdan uzak ama güçlü bir zarafet sunuyor. Servis temposu acele etmiyor. Masada geçirilen zaman uzuyor. Sohbetler derinleşiyor. Mekanın atmosferi, menünün ritmiyle uyum içinde ilerliyor.

Bu denge, Sevgililer Günü’nü klasik bir kutlamadan çıkararak, hatırlanacak bir akşama dönüştürüyor. GALLADA, romantizmi sessiz ama etkili bir dille sunuyor.