Urla’da Gastronomi ve Sinema Aynı Perdede Buluşuyor!

Gastronomi ile sinemanın yaratıcı dünyası, 5–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Urla’da buluşuyor. Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), lezzetin kültürel hafızasını ve sinemanın anlatı gücünü aynı çatı altında toplayarak Türkiye’de özgün bir buluşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Festival, yalnızca film gösterimleriyle değil; çok katmanlı etkinlik programıyla gastronomi ve sinema dünyasına yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

UGFF, katılımcılarına Klazomenai Uluslararası Kısa Film Yarışması’ndan sektörel buluşmalara, atölyelerden açık hava gösterimlerine uzanan dopdolu bir deneyim sunuyor. Bu yönüyle festival, hem izleyiciler hem de sektör profesyonelleri için güçlü bir etkileşim alanı yaratıyor.

Sinemadan Sofraya Uzanan Zengin Festival Programı

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, sinemanın hikâye anlatıcılığını gastronominin kültürel derinliğiyle buluşturuyor. Festival programında yer alan Klazomenai Uluslararası Kısa Film Yarışması, genç ve bağımsız sinemacıları destekleyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Veri Gurmesi, Sine Sınıf ve Gastro Sınıf etkinlikleri, katılımcılara hem teorik hem de pratik bir paylaşım alanı sunuyor.

Açık Büfe B2B Buluşmaları, gastronomi ve sinema profesyonellerini aynı masada buluşturmayı amaçlıyor. Açık Perde gösterimleri ve Komşu Sofra etkinlikleri ise festivali kamusal alana taşıyarak Urla’nın sokaklarını bu kültürel coşkunun bir parçası haline getiriyor. Böylece UGFF, izleyiciyi pasif bir konumdan çıkarıp deneyimin merkezine yerleştiriyor.

Urla’nın Kültürel ve Gastronomik Gücü

Urla, tarih, doğa ve gastronominin iç içe geçtiği yapısıyla festival için güçlü bir zemin oluşturuyor. Antik dönemden günümüze uzanan kültürel mirası, zeytinlikleri, bağları ve yerel mutfak geleneğiyle Urla, gastronomi odaklı bir festivalin ruhunu doğal biçimde besliyor.

UGFF, yerel değerleri görünür kılarak Urla’nın uluslararası kültürel haritadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Kamusal alanlarda düzenlenecek etkinlikler sayesinde yerel halk da festivalin aktif bir parçası haline geliyor. Bu yaklaşım, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, toplumsal bir buluşma alanı olmasını sağlıyor.

Güçlü ve Uluslararası Yönetim Kadrosu

Festivalin arkasında, sinema ve gastronomi alanlarında deneyimli bir ekip bulunuyor. Kurucu Direktör Gülper Ergün, festivalin vizyonunu şekillendiren isim olarak öne çıkıyor. Festival Koordinatörü Yeşim Kaya, organizasyonun akışını yönetirken; Artistik Direktör Ferdinando Maddaloni festivalin sanatsal dilini belirliyor.

Gastronomi Küratörü Yalçın İnam ile Uluslararası Gastronomi Küratörü Claudio Chanelli, festivalin mutfak kültürüne odaklanan yönünü güçlendiriyor. Medya ve İletişim Sorumlusu Yağmur Yağcı ile Yarışmalar ve Program Sorumlusu Seda Kanburoğlu ise festivalin görünürlüğünü ve program akışını destekliyor. Bu güçlü kadro, UGFF’nin uluslararası ölçekte ses getirmesini hedefliyor.

Urla’dan Dünyaya Açılan Bir Festival

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, gastronomi ve sinemayı birleştirerek Türkiye’den dünyaya uzanan yeni bir kültürel anlatı oluşturuyor. Urla’nın doğal ve tarihi dokusu içinde şekillenen bu festival, izleyicilere yalnızca film izleme ya da lezzet tatma deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda düşünmeye, paylaşmaya ve birlikte üretmeye alan açıyor.