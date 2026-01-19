Sömestr Tatili HuQQa Emaar’da Ailece Eğlenceye Dönüşüyor!

Sömestr tatilinde ailece keyifli ve güvenli bir buluşma noktası arayanlar için HuQQa Emaar, çocuklara özel hazırladığı etkinlik programıyla öne çıkıyor. Tatil boyunca her gün düzenlenen aktiviteler, çocukların enerjisini yaratıcılıkla buluştururken ebeveynlere de rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor. HuQQa Emaar, sömestr dönemini yalnızca bir yemek molası olmaktan çıkararak eğlenceyle zenginleşen bir aile buluşmasına dönüştürüyor.

Her gün 11.00–14.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlikler, çocukların sosyalleşmesini destekleyen içerikleriyle dikkat çekiyor. Renkli oyunlar, sürpriz hediyeler ve interaktif aktiviteler, sömestr tatilini şehir içinde değerlendirmek isteyen aileler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Çocuklara Özel Günlük Etkinlik Programı

HuQQa Emaar, sömestr boyunca her gün devam eden çocuk etkinlikleriyle düzenli ve sürdürülebilir bir eğlence alanı yaratıyor. Program, çocukların yaş gruplarına uygun şekilde planlanıyor ve güvenli bir ortamda gerçekleşiyor. Böylece aileler, çocukları keyifli vakit geçirirken kendileri de mekânın konforunun tadını çıkarıyor.

Etkinlik saatleri boyunca çocuklara sunulan sürpriz hediyeler, deneyimi daha da özel kılıyor. Bu yaklaşım, HuQQa Emaar’ı yalnızca bir restoran değil; aile odaklı bir yaşam alanı haline getiriyor.

Ailece Keyifli Anlar İçin Doğru Adres

Sömestr tatili, ailece birlikte vakit geçirmek için önemli bir fırsat sunuyor. HuQQa Emaar, bu zamanı verimli ve keyifli hale getiren yapısıyla öne çıkıyor. Çocuklara özel etkinlikler devam ederken ebeveynler, HuQQa’nın zengin menüsünü deneyimleme imkanı buluyor.

Bu bütüncül yaklaşım, mekânın hem çocuklar hem de yetişkinler için dengeli bir deneyim sunmasını sağlıyor. Böylece tatil günleri plan yapma stresi olmadan, tek bir noktada tamamlanabiliyor.

Emaar Square AVM’nin Merkezi Konumu

Emaar Square AVM içerisinde yer alan HuQQa Emaar, merkezi konumuyla ulaşım kolaylığı sağlıyor. Alışveriş, eğlence ve gastronomiyi bir araya getiren bu lokasyon, sömestr tatilinde şehirden uzaklaşmadan kaliteli zaman geçirmek isteyen aileler için avantaj yaratıyor.

AVM’nin sunduğu olanaklar sayesinde aileler, çocuk etkinliklerinin ardından alışveriş ya da sinema planlarını da kolayca programlarına ekleyebiliyor.

Rezervasyon ve Ziyaret Bilgileri

Sömestr boyunca her gün gerçekleşen çocuk etkinlikleri, 11.00–14.00 saatleri arasında HuQQa Emaar’da misafirlerini bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için (0216) 255 16 66 numaralı telefondan iletişime geçilebiliyor. Mekân, Üsküdar’da Emaar Square AVM içerisinde yer alıyor.