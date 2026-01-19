Gastronomi Yayıncılığında Güçlü Bir İmza: Sunsetter Kış Sayısı

İstanbul gastronomi sahnesinin öncü isimlerinden Sunset Grill & Bar, kültür ve lezzeti buluşturan yayıncılık vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Markanın dönemsel olarak hazırladığı Sunsetter dergisinin Kış 2025–2026 sayısı, raflardaki yerini aldı. Bu yeni sayı, yalnızca bir restoran dergisi olmanın ötesine geçiyor. Gastronomi, seyahat, içki kültürü ve ilham veren insan hikayelerini tek çatı altında buluşturuyor.

Uzun yıllardır sektöre yön veren Sunset Grill & Bar, bu yayınla birlikte lezzetin mutfakla sınırlı kalmadığını net bir şekilde hatırlatıyor. Sunsetter Kış Sayısı, soğuk mevsime rafine bir bakış sunarken, okurunu sıcak ve sürükleyici bir anlatının içine davet ediyor.

Gastronomi, Seyahat ve İlham Aynı Sayfada

Bu özel sayıda Angelus şaraplarının hikâyesi, detaylı bir anlatımla ele alınıyor. Şarap kültürüne ilgi duyan okurlar için içerik, bilgiyle keyfi dengeli biçimde buluşturuyor. Bununla birlikte kış mevsiminde yazı özleten alternatif seyahat rotaları, hayal kurmayı sevenler için güçlü bir ilham alanı yaratıyor.

Ayrıca Sunset ekibine katılan Maya Tansever, derginin dikkat çeken yeni yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu içerik, mutfağın arkasındaki insan hikayelerine odaklanmasıyla dergiyi daha da samimi kılıyor. Öte yandan Mehmet Yalçın ile viski üzerine yapılan söyleşi, içki kültürüne meraklı okurlar için derinlikli ve akıcı bir okuma deneyimi sunuyor.

Sunsetter Kış 2025–2026 Sayısında Neler Var?

Sunsetter Kış 2025–2026, zengin içeriğiyle farklı ilgi alanlarına hitap ediyor. Gastronomiden seyahate, içki kültüründen ekip hikayelerine uzanan bu seçki, okurla güçlü bir bağ kuruyor. Üstelik dergi, görsel dili ve editoryal kurgusuyla da modern ve rafine bir duruş sergiliyor.

Sonuç olarak Sunsetter, her yeni sayısıyla Sunset dünyasının estetik, lezzet ve vizyon anlayışını sayfalara taşıyor. Kış sayısı ise bu çizgiyi daha da ileriye taşıyarak sezonun en keyifli yayınlarından biri olmayı başarıyor.