Türkiye'nin en ışıltılı yeni yıl pazarları!

Aralık ayı boyunca ülkenin birçok farklı noktasında yer alacak etkinlik ve yeni yıl pazarlarının tüm detaylarını sizler için araştırdık!

Başka Ol Christmas Market

Tarih: 1 - 31 Aralık

Yer: Başka Ol, Akra Hotels, Antalya

Detaylı bilgi: 0552 903 79 84

Huzur ve eğlenceyi tek bir alanda birleştiren yapılaşması, duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran Urban Social konsepti ile Akra Hotels misafirlerine bu sefer de yılın en güzel döneminde birbirinden farklı etkinlikleriyle unutamayacakları bir deneyim sunuyor. Kendine has tarzı ve ruhu ile Başka Ol, bu sefer Christmas Market ile yeni yılın büyülü dünyasına Antalyalılar'ı davet ediyor.

Başka Ol; 1-31 Aralık tarihleri arasında, rengarenk ve ışıl ışıl bir ortamın baş kahramanı olarak kendine hayran bırakırken, lezzetli ikramlarıyla yine damaklara hitap edecek. Yeni yıl temalı çeşitli dekoratif hediyelik eşyalardan, yeni yıl temalı lezzetli yiyecek ve içeceklerin servis edileceği Başka Ol’da hem sevdiklerinizle keyifli vakit geçirecek hem de sevdiklerinize alacağınız hediyeler ile onların yüzündeki mutluluğa şahit olacaksınız.

İstanbul Wonder Village

Tarih: 1 - 30 Aralık

Yer: KüçükÇiftlik Park

Biletler: biletix.com

İstanbul, yeni günlere, hayallere, zevklere ve eğlenceye olan yolculuğumuzun yeniden başlangıcı olan 2024’ü, Türkiye’nin en özel ve en kapsamlı yeni yıl parkı Wonder Village ile karşılayacak.

Yeni yıl ruhuna uygun tasarlanan konsepti ve eğlenceli detaylarıyla geçtiğimiz yıl çok sevilen Wonder Village, bu yıl 1-30 Aralık tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta pazartesi hariç her gün misafirlerini ağırlayacak. Atlıkarıncadan buz pateni pistine, dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu yeme içme alanlarından hediyelik alışveriş stantlarına ve özel dekorlara kadar her şeyiyle muhteşem bir yeni yıl ruhu yaşatacak olan Wonder Village’da yılbaşı aktiviteleri ve atölyelerin yanı sıra her hafta sonu en sevilen yıldızların konserleri de gerçekleşecek.

Christmas Market İstanbul

Tarih: 8 - 25 Aralık

Yer: Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul

Biletler: passo.com.tr

Türkiye’de ilk kez, 2019 yılında, Well Works Entertainment tarafından gerçekleştirilen Christmas Market İstanbul; orijinal konsepti, ünlü sanatçıların performansları, Alman Frankfurter hot dog’u, Fransız croissant’ı ve ginger breadman kurabiyeleri eşliğinde; tam da ruhuna uygun, tarçın kokan bir christmas atmosferinde, hem dünya lezzetleri hem de geleneksel tatlarıyla misafirlerini 8-25 Aralık tarihleri arasında, Six Senses Koçataş Mansions, İstanbul’da karşılayacak.

Christmas Market İstanbul‘da yeni yıl temalı hediyelik eşya tezgahlarından ünlü markaların göz dolduran alışveriş stantlarına, ‘’kendin yap’’ atölyelerinden atlı karınca ve buz patenine, gün boyu sürecek sürpriz isimlerin yer alacağı konserleriyle Six Senses Koçataş Mansions, İstanbul’un eşsiz konumuyla sizleri bekleyen bir dolu sürpriz var!

Christmas Market İstanbul'un konser programı ise şu şekilde...

9 Aralık Cumartesi - Can Bonomo

9 Aralık Cumartesi - Sattas

10 Aralık Pazar - Ayhan Sicimoğlu

11 Aralık Pazartesi - Fatih Erkoç

12 Aralık Salı - Yalın

13 Aralık Çarşamba - Cem Adrian

14 Aralık Perşembe - Zeynep Bastık

15 Aralık - Gaye Su Akyol

16 Aralık - Pandami Music

16 Aralık - Dr. Alban

17 Aralık Pazar - Levent Yüksel

20 Aralık - Fatma Turgut

21 Aralık Perşembe - Köfn

22 Aralık Cuma - Yaşar

23 Aralık Cumartesi - Mavi Gri

23 Aralık Cumartesi - Madrigal

24 Aralık Pazar - Feridun Düzağaç

25 Aralık Pazartesi - Yalın

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali

Tarih: 5 - 6 Aralık

Yer: Divan Kuruçeşme

20. yılını kutlayan Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek, tanıtmak, kaynak ve farkındalık yaratmak amacıyla gelenekselleşen ve otizmli çocuklar yararına yapılan Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali 5-6 Aralık tarihlerinde Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek. 5 Aralık tarihinde 11.00-20.00, 6 Aralık tarihinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde 100’ü aşkın seçkin marka, 20. Yıla özel hediye çekilişleri, özel tasarım yılbaşı sepetleri, söyleşi ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor.

Bugüne kadar 36 bin kişinin ziyaret ettiği ve 1000’i aşkın firmanın katılım sağladığı Alışveriş Festivali’nde sağlanacak gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. Hepinizi sevdiklerinize yeni yıl hediyesi alırken otizmli çocukların eğitimine destek olmaya bekliyoruz.

Vertical Yılbaşı Özel

Tarih: 13 - 27 Aralık

Yer: Vertical İstanbul

Biletler: passo.com.tr

Şehirde sürdürülebilir hayatlar mümkün felsefesi ile yola çıkan Vertical Project, yeme-içme odaklı sosyal ve yaşam alanlarında, minimum atık ve minimum karbon ayak izi ile varolmanın yollarını araştıran, uygulayan ve bilgiyi paylaşan bir sosyal girişimdir. The Vertical Project’in amacı, bu alanda hayata geçirmeyi başardığı uygulamaları, yeme-içme ve otelcilik sektörüne de entegre ederek, sürdürülebilirlik uygulamalarını, kültürlerinin bir parçası haline getirmek.

Hareketli şehirlerin, en yoğun noktalarında, minimum atık, minimum karbon ayak izi yaratan, kentsel tarım yapan, yeme-içme odaklı yaşam alanlarını yaratıyoruz. Vertical216, The Vertical Project’in ilk hub'ı olarak Erenköy'de yer almaktadır.

Zorlu Yılbaşı Festivali

Tarih: 1 - 30 Aralık

Yer: Zorlu Center

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl coşkusu Zorlu Center’da yaşanacak. Türkiye'nin ilk yeni yıl köyü olarak dikkat çeken Zorlu Yeni Yıl Köyü, 1-31 Aralık tarihleri arasında Zorlu Center meydan katında onuncu kez misafirlerini ağırlayacak. Çok özel markaların birbirinden farklı hediye seçenekleri ve şık tasarımlarının yer alacağı Zorlu Yeni Yıl Köyü; özel tasarım takı ve aksesuarlardan tekstil ürünlerine, yılbaşı süslerinden dekorasyon malzemelerine, her zevke uygun binlerce hediye alternatifini bir arada sunacak.

Her yaştan çocuğun keyifli vakit geçirebileceği lunaparkta çocuklar, en eğlenceli oyuncaklar ve hareketli oyun alanları ile Zorlu Center park alanında eğlencenin tadını çıkaracak. Emir Ersoy feat Gökçe Bahadır & Erkan Kolçak Köstendil konseri, 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Zorlu Center misafirleriyle buluşacak. Ücretsiz gerçekleşecek konsere katılmak için Zorlu World uygulamasından QR kod almanız yeterli.

Magic Christmas Market

Tarih: 21Aralık

Yer: Mandarin Oriental Bosphours, İstanbul

Naile Sultan Korusu’nda Boğaz’ın en etkileyici Asya manzarasına sahip Mandarin Oriental Bosphorus, misafirlerine yıl sonunda mükemmel anlar yaşatabilmek ve bu anları olağanüstü anılara dönüştürmek için pek çok etkinliğe imza atıyor. Otel, eşsiz hediye seçenekleri, yıl sonu eğlenceleri ve yılbaşı kutlamalarını deneyimlemek isteyen herkesi aralık ayından itibaren bekliyor. 1 ay sürecek kutlama zinciri, 1 Aralık itibariyle saat 15:00 – 18:00 arası Bosphorus Lounge’da Çay Saatiyle açılışını yapıyor.

Vadistanbul Winter Wonder

Tarih: 25 Kasım - 31 Aralık

Yer: Vadistanbul AVM

New Year Pop Up's

Tarih: 1 - 30 Aralık

Yer: Karaköy Mumhane, Nişantaşı, Port Karaköy

1 - 30 Aralık tarihlerinde Design Market Yeni Yıl Pop Up'ları tasarımın büyülü dünyası, alışveriş tutkunlarıyla buluşuyor. Karaköy Mumhane, nişantaşı ve Port Karaköy mağazalarında yer alarak, müşterilere eşsiz bir yılbaşı alışveriş deneyimi sunuyor... Unutulmaz bir atmosferde, sarışlarınızı arttırmanın ve markanızı daha da güçlendirmek isterseniz marka olarak yer alabiliyorsunuz...

Kanyon'da Yeni Yılın Ritmi

Tarih: 5 - 31 Aralık

Yer: Kanyon AVM

Yeni yıla eğlenceli bir başlangıç yapmak için Kanyon'da buluşuyoruz! 5 - 31 Aralık tarihleri arasında eğlenceli anlarınızı ölümsüzleştirebileceğiniz interaktif Zuhal Müzil Kutusu deneyimin yanı sıra, unutulmaz müzik performansları, ritim dolu atölyeler ve sürpriz etkinliklerle dolu bir program sizi bekliyor!

Point De Vue New Year's Party

Tarih: 6 Aralık, 12:00 - 19:00

Yer: Point de Vue, Arnavutköy

Genç Modern Yıl Sonu Partisi

Tarih: 19 Aralık, 21:00

Yer: İstanbul Modern

İstanbul Modern, Genç Modern kapsamında 21-40 yaş arası modern ve çağdaş sanata ilgi duyan gençleri sanatçılarla bir araya getiriyor.

Gençlerin İstanbul sanat çevresinin bir parçası olmalarını amaçlayan Genç Modern Yıl Sonu Partisi, Murat Boyner, Garan Garan ve Levonjoje’nin DJ performansları ile İstanbul Modern’in yeni binasında gerçekleşecek.

Gymy Kids Yılbaşı Partisi

Tarih: 16 - 17 Aralık

Yer: Swissotel The Bosphorus, İstanbul

Biletler: passo.com.tr

Gymy Kids Yılbaşı Partisi, Gymy Kids çocuk şenliklerinin 5.si olacak ve Swissotel’in güzel bahçelerinde hayata geçirilecek. Yılbaşı coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız bu partide, akışımızda spor, sanat ve doğa ile bağlantıda kalmak olacak.

Her seansta ana sahnede peş peşe birbirinden renkli etkinlikler olacak. Seans boyu devam eden sanat atölyeleri, orman atölyeleri ve sürpriz atölyelerle, yetişkinler ve çocuklar birlikte güzel vakit geçirebilecek. Ayrıca sevdiğimiz markalarla oluşturduğumuz bir alışveriş ortamıyla da karşılaşacaksınız.

Seanslar

16 Aralık 10:00 14:00

16 Aralık 15:00 19:00

17 Aralık 10:00 14:00

17 Aralık 15:00 19:00

Tiny Heroes Land New Year Party

Tarih: 23 - 24 / 30 Aralık

Yer: Tiny Heroes Land, Koşuyolu

Biletler: 0542 332 05 33

Parti boyunca Bubble Show, yüz boyama, çeşitli atölyeler ve anisamyonlar olacaktır. Partide ikram edilen yiyecek ve içecekler bilet fiyatına dahildir ve self servistir. Parti ikramlarına dahil olmayan yiyecek ve içecekler ücretli ve masaya servistir. Parti bahçede kurulacak olan ısıtıcılı çadırda gerçekleşecektir. Parti ücreti 1 ebeveyn 1 çocuk toplam 2000 TL. Bilet iadesi ve değişimi yapılmayacaktır. Kontenjan sınırlıdır.

Jingle Bells Christmas Party

Tarih: 23 Aralık, 12:00 - 16:00

Yer: Balat Binicilik Kulübü, Bursa

Biletler: 0533 418 16 86

Yeni Yıl Festivali

Tarih: 31 Aralık

Yer: Hilltown AVM İzmir

Biletler: passo.com.tr

Yeni Yıl Festivali, KerkiSolfej organizasyonu ile sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

23.30 Levent Yüksel

22.15 Dedublüman

21.15 İlhan Güryalçın

20.00 Kapı Açılış