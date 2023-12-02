Yılbaşı geccesi için en iyi mekanlar

Chalet Restaurant

Rez: 0543 326 81 11

İsviçre’den gelen 120 yıllık dağ evinde, sevdiklerinizle Noel ruhunu doyasıya hissedin! Chalet ile geleneksel İsviçre lezzetleri, sıcacık şömine, güzel müzikler ve kalite şarap ile sevdiklerinize ve kendinize özel bir deneyim yaşatın. Kestane çorbası ile başlayan lezzet şöleni, Chalet’in imzası peynir fondü, fırınlanmış hindi veya Züricher art ile devam ediyor ve çikolatalı fondü ve Noel kurabiyeleri ile sonlanıyor. Swissotel Chalet’e özel peynirli ve çikolatalı fondünün de yer aldığı menü, Noel arifesi (Christmas Eve) yemeğini eşsiz kılıyor.

Yılbaşında kendinizi İsviçre Alpleri’nde hissederek özel bir gecce yaşamak ister misiniz? O zaman aradığınız yer Chalet! İsviçre’den gelen 120 yıllık dağ evinde, İsviçre mutfağına özgü lezzetlere Avrupa dokunuşları ile oluşturulan menü ile hem gözleriniz hem mideniz bayram edecek. Sınırsız içki, romantik şömine, enfes müzik ve damak çatlatan lezzetler ile yılbaşı programını bir adım öteye taşıyan Chalet ile yeni yıla girerken keyif ve eğlence sizinle olacak! İsviçre lezzetleriyle bezeli menüde ana yemek olarak fırınlanmış hindi veya Züricher art veya Fondue Bourguignonne ile enfes yeni yıl yemeğinin en leziz hali Chalet’te. Siz; Chalet yeni yıl eğlencesinin keyfini yaşarken çocuklarınız da Gymboree ile oyun odasında özgürce oyun oynamanın tadını çıkaracak. Çocuklarınız, saat 20.00 ile 01.00 arasında uzmanlar eşliğinde keyifli dakikalar geçirecek.

Oligark İstanbul

Rez: 0533 195 65 12

İstanbul’un konumuyla fark yaratan en gözde yeme-içme, eğlence ve etkinlik mekanı Oligark İstanbul, konuklarına İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarı eşliğinde eğlence, müzik ve lezzet dolu, ayrıcalıklı bir yılbaşı gecesi sunmaya hazırlanıyor!

Yeni yılı boğazın eşsiz manzarasında görsel bir şölen ile karşılamak isteyen konuklarına canlı müzik, oryantal şov ile keyifli anlar yaşatacak mekan, yılbaşına özel menüsü ile de bir lezzet yolculuğu sunacak. Grup Troubadours’un canlı müziği eşliğinde eğlenceye doyacak konuklar unutulmaz bir yılbaşı geçirecekler. Yemek sonrası kulüp kısmında loca ve stand seçenekleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Oligark İstanbul, havai fişek gösterisi ile görsel bir şölen de sunacak.

Madhu's İstanbul

Rez: 0543 326 81 11

Yılbaşı geccesi, Madhu’s’ta unutulmaz bir lezzet deneyimi ile yeni yıla şık bir giriş yapın. Hint mutfağını muhteşem bir atmosferde deneyimlerken Madhu’s’ta gerçekleşecek.

Muhteşem dans ve DJ performanslarıyla eğlencenin de doruklarına varacaksınız! Vejeteryan seçenekleri de bulabileceğiniz eşsiz yılbaşı menümüzde chutneyler, Madhu’s’un imza ana yemekleri, tatlılar ve sadece bugüne özel deneyebileceğiniz tatlar sizleri bekliyor! Hem sizlere muhteşem bir ziyafet deneyimi yaşatacak hem de işitsel şölenler yaratacak ihtişamlı bir yılbaşı gecesi için Madhu’s’a davetlisiniz.

Hakkasan İstanbul

Rez: 0539 688 74 77

Hakkasan İstanbul, yılın en özel zamanına özel ‘Festive Menü’ eşliğinde misafirlerini benzersiz Boğaz manzarasına karşı eşsiz bir deneyime davet ediyor! Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da yer alan Hakkasan İstanbul, yeni yılı rafine bir lezzet ve eğlence ruhuyla karşılamak isteyen misafirlerini yılbaşı özel menüsüyle ağırlamaya hazırlanıyor. Kanton mutfak kültürüyle hazırlanan imza lezzetlere, şık sofralar ve görkemli yılbaşı dekorasyonu eşlik ediyor. Hakkasan İstanbul, canlı DJ performansları ve sürpriz etkinlikleriyle eğlence ve lezzetin lüks buluşma noktası olacak!

Festive sezon özelinde hazırlanan set menü 1 - 30 Aralık tarihleri arasında servis edilecek. Menünün öne çıkan lezzetleri arasında; Deniz'in Hazinesi Dim Sum, Çıtır Baharatlı Dana Eti, Sonbahar Mantarları ve Altın Kabak gibi bir çok tat yer alıyor...

Raffles İstanbul

Rez: 0533 284 31 60

Raffles İstanbul; edebiyat, müzik, dans ve lezzetleri bir araya getiren eşsiz bir yılbaşı programı sunuyor.

İsmini yüzyılın edebi dehalarından esinle alan Writers Bar’da damaklarda hoş bir tat bırakacak imza kokteyllerle başlanan lezzet şölenine, “fine dining” tarzıyla kişiye özel servis sunulacak ve şefin özenle hazırladığı yedi aşamalı yılbaşı menüsü sınırsız premium yerel şarap çeşitleri eşliğinde devam edecek. Sous Vide” Süt Dana Bonfile ve Fırınlanmış Karadeniz Kalkan Balığı ile iki aşamalı ana yemek ayrıcalığı sunan yılbaşı menüsü tadılırken gecce Emir Ersoy Orkestrası’nın muhteşem performansı ile taçlanacak. Daha sonra, yeni yıl coşkusu, Writers Bar’da gerçekleşecek partide, canlı DJ performansıyla devam edecek. Gecceyi Raffles’ta geçirenler içinse yılın ilk gününde enfes bir brunch sunulacak.

Shangri-La Bosphours

Rez: 0212 275 88 88

Yeni yıla doğru geri sayarken, yılbaşını kutlamak için Shangri-La Istanbul’dan daha iyi bir yer yok!

Yeni Yıl Gala yemeği ile ihtişamlı bir gecce ve lezzetli yemekler için bize katılın. Executive Chef Giovanni Terracciano tarafından özenle hazırlanan 8 aşamalı muhteşem menüyle kendinizi şımartın. Siz gala yemeğinin tadını çıkarırken çocuklarınız da eğlenceli aktivitelere katılsın.

Mandarin Oriental, İstanbul

Rez: 0212 349 88 88

Naile Sultan Korusu’nda Boğaz’ın en etkileyici Asya manzarasına sahip otel, misafirlerine yıl sonunda mükemmel anlar yaşatabilmek ve bu anları olağanüstü anılara dönüştürmek için pek çok etkinliğe imza atıyor.

Otel, eşsiz hediye seçenekleri, yıl sonu eğlenceleri ve yılbaşı kutlamalarını deneyimlemek isteyen herkesi aralık ayından itibaren bekliyor. 1 ay sürecek kutlama zinciri, 1 Aralık itibariyle saat 15:00 – 18:00 arası Bosphorus Lounge’da Çay Saatiyle açılışını yapıyor.

Hilton İstanbul Bomonti

Rez: 0212 375 30 00

İstanbul’un muazzam manzarasına karşı lüksü, eğlenceyi ve lezzeti yılbaşında sizler için buluşturuyor ve yılbaşı geccesine özel programlaru ve eforea Spa’nın tazeleyici bakımlarıyla yeni yılı karşılamaya davet ediyor! Hilton İstanbul Bomonti, yeni yılda Globe Restaurant ve Cloud34’te unutulmaz bir yeni yıl programı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Özel yılbaşı menüsü ve zengin yerli içecekler ile ziyafet dolu bir gecceye ev sahipliği yapan Globe İstanbul, Trio ve ardından DJ müzik eşliğinde eşsiz bir yılbaşı yemeği sunuyor. Globe Restaurant’da lezzetli bir yemek sonrası eğlenmek isteyenler için ise Cloud34’te parti hız kesmeden devam ediyor. İmza kokteyllerin sunulduğu Cloud34’te bir partiye katılabilir, yeni yıla enerji dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Cloud34, yalnızca eğlenmek isteyenler için house ve DJ müziği eşliğinde özel menüler sunuyor. Yılın yorgunluğunu üzerinden atmak ve yeni yıla tazelenerek girmek isteyenler için ise eforea Spa yıl sonuna kadar geçerli avantajlı paketler sunuyor. Sevdiklerinizi ve kendinizi şımartacağınız fırsatlardan 31 Aralık’a kadar yararlanabilirsiniz.

Hilton İstanbul Kozyatağı

Rez: 0531 382 79 29

Hilton İstanbul Kozyatağı'nda Metin Arolat ile yeni yıla muhteşem bir giriş yapmaya ne dersiniz?

Yılbaşı geccenizi unutulmaz kılmak ve yeni yıla coşkuyla girmek için Hilton İstanbul Kozyatağı, Metin Arolat'ın büyülü performansı ile sizleri ağırlıyor! Türkiye'nin müzik sahnesinin usta ismi Metin Arolat, yılbaşı geccesi Hilton İstanbul Kozyatağı'nda sahne alacak.

Da Vittorio İstanbul

Rez: 0212 370 21 66

Muhteşem Boğaz manzarası ve içinizi ısıtacak atmosferi ile Da Vittorio, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus'ta sizi bekliyor!

Gecceye özel hazırlanan menü ile gurme bir deneyime hazır olun.

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Nossa Costa

Rez: 0212 560 17 17

İstanbul Ataköy Marina'da bulunan bu harika mekanda çok özel bir Yılbaşı Galası'na davetlisiniz.

Nossa Costa Restaurant, 2024 yılbaşı programında unutulmaz bir gecceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu özel gece, müzikseverleri Cengiz Kurtoğlu'nun eşsiz performansıyla buluşturacak. Yılbaşı geccesinin tadını çıkarmak isteyen konuklar, Nossa Costa Restaurant'ın sıcak ve davetkar atmosferinde unutulmaz anlar yaşayacaklar. Cengiz Kurtoğlu, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak, sahne performansıyla dinleyicilere duygusal bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor.

16 Roof

Rez: 0543 326 81 11

Biletler: passo.com.tr

16 Roof yılbaşı partisi Swissotel The Bosphorus'ta! Işıl ışıl Boğaz manzarası eşliğinde enfes yemekler, harika müzikler, canlı DJ performansları ve artık çok daha çarpıcı bir atmosfer!

Line Up

Melikşah İnanöz, Doğuş Cabakcor, Murat Tokuz, Diana Swan

Novikov İstanbul

Rez: 0534 260 27 68

Novikov İstanbul'da yeni yıl heyecanı başlıyor!

Muhteşem Yeni Yıl Pazarı ve büyüleyen Noel Yemeği ve seçkin Yılbaşı Partisi sizi bekliyor! Zamanın neşesini hissedin ve 2024'ü şık bir şekilde karşılayın. Hemen yerinizi ayırtarak kendinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir yeni yıl hediye edebilirsiniz...

Grand Hyatt İstanbul

Rez: 0531 651 00 70

Büyüleyici yeni yıl dekoru ve gizli bahçesindeki buz pistiyle yeni yıl ruhunun her köşeye yayıldığı Grand Hyatt İstanbul, yılbaşı akşamında sizi dansın, müziğin ve lezzetli anların yeni yıl dilekleriyle buluştuğu eşsiz geceye davet ediyor. Grand Hyatt İstanbul, büyük gecce için dekorasyonu ile göz kamaştıran Mezzanine Lounge’da, piyano resitaliyle özel bir başlangıç sunuyor.



Yeni yıla doğru geri sayarken, 34 Restaurant’ın yılbaşı ruhunu yansıtan açık büfesine; gecce yarısına kadar Suami Ramirez ve Olga Tsareva’nın canlı müzik performansları eşlik ediyor. Eğlencesini geç saatlere kadar devam ettirmek isteyen misafirler için müziği ve birbirinden lezzetli kokteylleri, eğlenceyle buluşturan The Library Bar, Sıla Mahti’nin canlı dj performansıyla özel anlar yaratıyor. Grand Hyatt İstanbul yeni yılın ilk gününde, Jazz&Brunch konseptiyle Executive Chef Yusuf Gülyiyen’in özel olarak hazırladığı görkemli bir brunch eşliğinde misafirlerini Mezzanine Louge’da ağırlıyor.

Vakko L'Atelier

Rez: 0546 400 40 40

Vakko L’Atelier, Aralık ayı boyunca eşsiz lezzetlerden oluşturduğu özel yılbaşı menüsünü Vakko dostlarıyla buluşturuyor. Kutlama sofralarına unutulmayacak bir imza atacak olan menü Vakko kalitesiyle evlere özel olarak hazırlanıp sunuluyor.

Vakko L’Atelier’in sunduğu bu özel menüde; yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan özel kemik suyu sosu ile sunulan marine edilmiş Hindi ana yemek olarak yer alıyor. Pişirme bilgilerini de içeren bilgilendirme kartıyla birlikte sunulan hindiye; mevsime ve konsepte uygun benzersiz bir başlangıç olan zencefilli balkabağı çorbası, kestaneli, karanfilli, dolmalık fıstıklı ve tarçınlı pilav, kızılcık ve kuru üzümlü fırınlanmış brüksel lahana salatası, portakal ve limon kabuğu rendelenmiş fırında patates, karamalize kırmızı soğan ve tatlı patates turtası, kırmızı şarap sirkesi ve hardal tohumlu kırmızı lahana salatası, portakal dilimleri ve burratalı kinoa salatası, ve yemek sonrası tatlı bir bitiş için seçeceğiniz Buches de Noel gibi seçenekler zarif yeni yıl sofralarına anlam ve lezzet katıyor.

JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea

Rez: 0212 413 01 01

Otel 2024’e iki farklı program ile muhteşem bir başlangıç yapıyor. Otelin ana restaurantı Ceres’de Executive Chef Faruk Yardımcı konuklarına rafine tatlardan oluşan özel bir menü hazırladı.

Canlı performans sunacak Burçin ve grubunun yumuşak ve eğlenceli şarkıları ile renklenecek geccede; Ceres’in mutfağından çıkan her tabak konukların hem gözlerine hem damaklarına bir şölen yaşatırken, dünyanın en prestijli gastronomi rehberi Michelin Guide’ın 2024 öneri listesine girerek çok büyük bir başarı elde eden Akira Back İstanbul ise; her zamanki gibi konuklarına modern Japon mutfağının en iddialı ve ayrıcalıklı lezzetlerini sunacak. Gecceye Dj performansı da eşlik edecek.

Sofitel İstanbul

Rez: 0212 435 33 33

Otel özel yılbaşı etkinliğiyle konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor!

Boğaz’ın büyüleyici manzarasına sahip The Oven Restaurant’da Executive Şef Matteo Bertuletti tarafından yılbaşına özel hazırlanacak menü, gecceye lezzet katacak. Gastronomik deneyimin yanı sıra DJ performansıyla gecenin atmosferi eğlence dolu olacak. Kutlamalardan sonra yeni yıla tazelenmiş ve dinlenmiş bir şekilde başlamak isteyen konuklar için ise Spa bölümü hizmet vermeye devam edecek. Misafirlerini zihinsel ve bedensel yeniliğe davet eden Sofitel Spa, otantik Türk ritüellerini Fransız kozmetolojisinin incelik ve kalitesiyle buluşturacak.

Elite World Grand İstanbul

Rez: 0216 458 90 22

Saat 19.30’da misafirlerini kokteyl eşliğinde karşılayacak ve ünlü şefler tarafından hazırlanmış özel yılbaşı yemeği ile misafirlerine gastronomi şöleni yaşatacak.

Sanatçı Altay’la yeni yıla girişin ardından DJ performansı ve oryantal show ile eğlence saat 02.00’ye kadar devam edecek. Yılbaşı geccesini Elite World Grand İstanbul Küçükyalı’da konaklayarak geçiren misafirleri, yılın ilk sabahında özel lezzetler içeren bir brunch bekliyor olacak!

Akra Hotels, Antalya

Rez: 444 40 45

Akra Hotel ile yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapın!

Akra Hotel, 30 Aralık akşamı sevilen sanatçı Karsu’nun büyüleyici performansıyla sıcak bir bar geccesine ev sahipliği yapıyor. 31 Aralık geccesi ise Akra Hotel'de unutulmaz bir gala geccesi için hazır olun! Fatih Erkoç’un akıllarda yer edinen şarkıları eşliğinde yeni yıla coşkulu bir başlangıç yapın.

Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum

Rez: 0252 311 03 03

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum'da Yeni Yıl Gala Yemeği'ne davetlisiniz!

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Sheraton Grand Adana

Rez: 0545 237 18 01

Yılbaşı geccenizi Sheraton Grand Adana'da kutlayın! Muhteşem yılbaşı balosunda ihtişam ve heyecan dolu bir gecce için yerinizi hemen ayırtmanızı tavsiye ederiz. 2024'ü şık bir şekilde karşılarken kendinizi geccenin büyüsüne bırakın.