Aralık ayı 2023 yılının son Merkür Retrosu kapıya dayandı!

Öte yandan, yeni yıla Merkür gerilemesi ile birlikte giriyoruz, o yüzden belki 2024 için alacağınız kararları bir süre ertelemekte fayda olacaktır.



Peki bizi neler bekliyor? 12 Aralık 2023’te başlayıp 1 Ocak 2024’e kadar sürecek olan 2023’ün son ve 2024’ün ilk Merkür gerilemesi, özgür ruhlu Yay ve acımasız Oğlak’ta gerçekleşecek.

Haydi gelin şimdi detaylara göz atalım!



Merkür Retrosu nedir?

Detaylara girmeden önce, retronun tam olarak ne olduğunu unutanlar için küçük bir hatırlatma yapalım. Merkür retrosu yılda üç ya da dört kere, gezegen dünyadan daha yavaş hareket ettiğinde gerçekleşen bir olaydır. Bu, Merkür’ün geriye doğru hareket ediyormuş gibi göründüğü bir görsel yanılsama yaratır.

Doğal olarak, bu görselden çıkarılabilecek pek çok anlam var. Bu nedenle genel bir kural olarak retrolar çalkantılı ve zor zamanlardır. Merkür ise servet, ticaret, seyahat ve iletişimden sorumlu adını Roma tanrısından alan hızlı yörüngeleriyle ünlü bir gezegendir, yani bir süre boyunca hata yapmak çok kolaydır.

Yay burcundaki Merkür Retrosu

Belirttiğimiz gibi, Merkür gerilemesi Yay burcunda başlıyor. Bu burç, eğlenceye düşkün, ani ve maceraperest ruhuyla tanınır.

Bu burcun Merkür retrosuna etkisi çifte yönlü olacak. İlk olarak, yılın son haftalarında kararlılığınız dağılabilir, kendinizi çılgın ve dikkatsiz hissedebilirsiniz. Risk almaya daha açık olacaksınız. Belki de sonunda cesur olmanızı sağlayacak bir işe başvurabilir ya da tatil rezervasyonu yapabilirsiniz. Merkür retrosu sonunda Oğlak burcundan geçerken, kendinizi bir kafa karışıklığı içinde bulabilirsiniz.

Oğlak burcundaki Merkür gerilemesinde ise Oğlak burçları aşırı hırsları ve kafalarına koyduklarını yapmaları ile ünlü oldukları için sizlerde bu burcun özelliklerini dikkate alarak, yeni yılın olasılıklarına odaklanın ve 2023’ün özellikle kariyeriniz açısından sunduklarına bir göz atarken kendinize yeni yılda bir niyet belirtmeyi unutmayın. Şimdi bazı şeyleri kafanızda oturtmanın ve kendinize bir hedef bulmanın zamanı. Siz sadece sürükleniyor musunuz yoksa tam kapasitenizde mi çalışıyorsunuz? Patronunuz ya da müdürünüz sizi değerli hissettiriyor mu, yoksa ipleri koparma zamanı geldi mi? Merkür’ün yolunda giden şeyleri gün yüzüne çıkarma eğilimi olduğu için niyetiniz ile ilgili bir gerçeği fark edebilir ve sonunda ona göre hareket etmeye hazır olabilirsiniz.

Merkür Retrosu'nun etkileri

Yukarıda da değindiğimiz gibi Merkür, iletişim, haber ve teknoloji gibi alanlarla ilişkilendiriliyor. Bir başka deyişle hayatımızın içinde olan birçok şeyden sorumlu. Merkür gerilemeye başladığında iletişim problemleri, eski ilişkilerle ilgili sorunlar, teknolojik cihazların bozulması, monotonluk, seyahat planlarının ertelenmesi, kararsızlık gibi birçok alanda etkili olabilir. Bu listeyi daha fazla uzatmak mümkün ancak endişelenmenize gerek yok. Çünkü sosyal medyada sürekli konuşulduğu gibi Merkür retrosu endişe edilecek bir durum değil. Aksine bu etkilerinden faydalanıp retronun getirdiği olumsuzlukları kendi lehinize çevirebilirsiniz.

Örneğin seyahat planlarınız ertelendiyse günlük hayatta yarım bıraktığınız diğer işleri tamamlayabilirsiniz. Ya da kararsız kaldıysanız kendi içinize dönebilir ve biraz benliğinizle baş başa kalabilirsiniz. Peki bu dönemde nelere dikkat etmelisiniz?

İlk olarak yeni bir teknolojik alet alacaksanız, alışverişinizi bir süre ertelemenizi tavsiye edebiliriz. Eğer unutkanlığınızın arttığını düşünüyorsanız Merkür retrosu döneminde bir not defteri tutabilirsiniz. Merkür retrosunda iletişimde bazı aksamalar yaşanabilir demiştik. Bu nedenle mesajla iletişim kurmak yerine karşınızdaki kişiyi arayabilir ya da direkt yüz yüze iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz. Merkür geri hareket etmeye başladığında eski yaşadığınız olaylar tekrar gündeme gelebilir. Bu yüzden hayatınızı tekrar gözden geçirin ve sakin kafa ile kararlar almaya çalışarak olayları kendi lehinize çevirin! Eğer bu dönemde ani ve agresif tavırlar sergilerseniz en başa dönersiniz İyi şanslar!



Aylık Burç Yorumları: Merkür Retrosunun Başlayacağı Aralık Ayında Sizi Neler Bekliyor?



Aralık ayında Merkür retrosu ve daha birçok gökyüzü olayı bizleri beklerken Aralık ayı aylık burç yorumlarına dikkatlice göz atın deriz.

Aralık 2023’de Yay burcunun hafif ve özgür enerjisine veda ederken, Merkür retrosu sizi aklınızda olan uzun vadeli planlar konusunda ciddi bir tutuma sokacak. Bu yeni keşfedilen hırsınız, öz disiplininizi de artırmanızı gerektirecek. Aynı zamanda yılın son önemli olayı olan Yengeç Dolunay’ı da bazı konulardaki bakış açınızı değiştirmenize yol açacak. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden her bir burcu ayrı ayrı inceleyeceğimiz aylık burç yorumlarına geçelim...

Koç

Aralık ayı burç yorumları yazımıza öncü burcumuz Koç ile başlıyoruz.

12 Aralık’ta Yay burcundaki Yeni Ay sırasında, ufuklarınızı genişletmek adına farklı inançlar ve bakış açıları üzerinde odaklanacaksınız. Yeni Ay dokuzuncu evinizde gerçekleşecek bu yüzden de sıradan rutinlerinizden çıkmak isteyeceksiniz. Sizi alışılmışın dışında yeni girişimlere yönlendirecek herhangi bir fırsat arayışı içinde olabilirsiniz.

13 Aralık’ta Merkür, disiplinli Oğlak burcunda geri harekete başlıyor, kariyeriniz ve profesyonel çabalarınızı yeniden değerlendireceksiniz. İletişim gezegeni retro yaptığı sürece, kariyerinizle ilgili mevcut zihinsel yaklaşımınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Bu gerileme sırasında, hedefleriniz konusunda geçici bir perspektif değişikliği yaşayabilirsiniz. 21 Aralık’taki kış gündönümünden sonra kamu imajınızda değişiklikler yapma sürecine girebilirsiniz. Merak etmeyin, sıkı çalışmanız dikkatlerden kaçmayacak. Aralık ayının önemli gökyüzü olayları, 26 Aralık’ta Yengeç burcundaki Dolunay’la son bulacak. Bu olay evinizde ve özel dünyanızda konfor ve güveni aydınlatacak. Bu Dolunay gelişirken, güvenli ve tanıdık ortamınıza çekilmek isteyeceksiniz. Ancak sosyalleşmekten kaçınabilirsiniz!

Boğa

Aralık ayının ilk olayı olan Yay burcundaki Yeni Ay, finansal sorumluluklarınız ve ortak yükümlülüklerinizde bolluk dolu bir yeni döneme öncelik vereceğinizi gösteriyor. Bu Yeni Ay’da daha ciddi konulara odaklanıyorsunuz. Yeni mali girişimlerinizin potansiyelini değerlendireceksiniz. Umut vadeden yatırımlar yapabilir veya yeni bir finansal sorumluluk üstlenebilirsiniz.

13 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda geri harekete başlayacak. Mevcut bakış açılarınızı ve dünya görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak. Bir toprak elementi olarak, felsefi inançlarınız ve dünya görüşleriniz konusunda genellikle mantıklı bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Ancak bu dönemde dünyaya bakış açınızı yeniden düşüneceksiniz. Boğa burçları. Güneş’in 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçmesiyle hayatınızı istediğiniz gibi yönlendirmek daha kolay olacak. Bu dönem ayrıca yakınlarınız ya da iş arkadaşlarınızla buluşmanızı destekliyor. Aralık 26’da Yengeç burcundaki Dolunay, yakın çevrenizde bulduğunuz rahatlığı öne çıkaracak.

İkizler

Aralık ayında, romantik ilişkileriniz Yay burcundaki Yeni Ay etkisiyle yeni bir döneme girecek. 12 Aralık’ta, bir ilişkiyi ilerletme şansı elde edeceksiniz ve bu durum, ilişkinin potansiyel gidişatını net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak. Deneyimlerinizi, sizi dinlemeye istekli herkesle paylaşmak için iyi bir zaman olacak. Özel biriyle olan bağınızı daha da güçlendirecek.

13 Aralık’ta, harita yöneticiniz Merkür, mantıklı Oğlak burcunda geri hareketine başlayınca iletişiminizi yavaşlatacaksınız. Genellikle düşüncelerinizi ve görüşlerinizi açıkça paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz, ancak bu geçiş sürecinde insanlarla paylaşımınızda daha seçici olacaksınız. 21 Aralık’ta kış gün dönümüyle birlikte, mevcut kişisel meseleleriniz ve işleriniz hakkında farkındalık kazanacaksınız. Finansal durumunuzu uzun vadeli hedeflerinizi destekleyecek şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. 26 Aralık’ta, Yengeç burcundaki Dolunay kişisel kaynaklarınız, varlıklarınız ve finanslarınızın bulunduğu ikinci evinizi aydınlatıyor olacak. Harcamalarınız konusunda duygusal olarak aşırıya kaçabilirsiniz, bu nedenle düşünmeden alışveriş yapmaktan kaçının.

Yengeç

12 Aralık’ta Yay burcundaki Yeni Ay altıncı evinizde gerçekleşiyor. Alışkanlıklarınız ve rutinleriniz konusunda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yay, gelgitlerle doludur, bu yüzden kesin sınırlar çizmemeye dikkat edin. Özgürlüğünüzü destekleyen yeni ritüellerin peşinden koşmak isteyeceksiniz. Bu, yeni bir egzersiz rutini benimsemek veya diyetinizi değiştirmek gibi küçük çaplı da olabilir. 13 Aralık’ta Merkür, hedef odaklı Oğlak burcunda geri hareket etmeye başlayacak, romantik ilişkilerinizi ve bağlantılarınızı gözden geçirmeniz gerek. Gerçek ve köklü ilişkilere öncelik veriyorsunuz. Bu gerileme sürecinde, ilişkilerinizi yatırım yapmaya değer olup olmadığını daha yakından inceleyeceksiniz. Şu anda partnerinizle önemli konuşmalar yapmaya eğilimli olabilirsiniz, ancak olası anlaşmazlıklara hazırlıklı olun. Merkür gerilemeleri, kafa karışıklığı yaratma eğilimindedir, konuşmaya başlamadan söyleyeceklerinizi netleştirin. Güneş’in 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçişi, diğer insanlarla olan mevcut ilişkilerinize daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Ayın sona ermesiyle, 26 Aralık’taki Dolunay sizi rahatlık, tanıdıklık ve duygusal güven isteği ile aydınlatıyor olacak.

Aslan

Aralık ayının başında, Yay burcundaki Yeni Ay, yaratıcı ve romantik ilişkilerinizde heyecanı ve spontane dürtüleri kucaklamanızı sağlayacak. Bu süreçte, yeni hobiler, ilişkiler ya da yaratıcı uğraşlar aracılığıyla maceralar arayacaksınız. Ani aktiviteler şu anda sizi normalden daha fazla cezbedecek, bu yüzden cesur adımlar atabilirsiniz. 13 Aralık’ta Merkür, verimli bir burç olan Oğlak’ta geri harekete geçecek, mevcut görevlerinizi, sorumluluklarınızı ve rutinlerinizi düzenlemeniz için sizi davet edecek. Günlük hayatınızda düzen sizin için faydalı olsa da, bu geçiş sürecinde genellikle zamanınızı ve enerjinizi nasıl kullandığınızı gözden geçirmeye meyilli olacaksınız. Üretkenlik konusunda belirsiz hissedebilirsiniz, ancak bu geri hareket, farklı yöntemleri denemek için size fırsat tanıyor. Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle başlayan kış gündönümü 21 Aralık’ta gerçekleşecek. Bu dönemde, verimlilik seviyeleriniz de artacak ve ertelediğiniz görevleri halletmek için yeterince zamanınız olacak. 26’sında Yengeç burcundaki Dolunay sırasında sosyalleşmeye biraz ara vermek ve duygusal ihtiyaçlarınızı kontrol etmek isteyeceksiniz.

Başak

12 Aralık’ta Yay burcundaki Yeni Ay sırasında eviniz ve aile dünyanızda ufuklarınızı genişletme isteği hissedeceksiniz. Mevcut yaşam durumunuzla ilgili ani kararlar alma eğiliminde olacaksınız. Taşınma isteği hissedebilirsiniz ya da aile içinde yeni bir dönem başlayabilir. Her durumda, Yeni Ay’ın enerjisi sürekli büyüme isteğinizi destekleyecek. 13 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda geri harekete geçtiğinde, flört ve yaratıcı çabalarınızı yeniden değerlendireceksiniz. Neyden keyif alıyorsunuz? Bu gerileme sürecinde farklı hobiler denemeye ya da biraz daha sosyalleşmeye başlayabilirsiniz. 21 Aralık’ta kış gün dönümü gerçekleşirken, hayatınızda neyin size mutluluk getirdiğini fark edeceksiniz. Bu dönem, size neşe getiren şeylerin önemini aydınlatıyor olacak ve sizi güldüren olaylara veya uğraşlara yönlendirebilir. Ayın sonuna doğru, 26 Aralık’ta Yengeç burcundaki Dolunay, arkadaşlık ilişkinizi aydınlatıyor. Bu Dolunay sırasında, sevdiklerinizle ve sosyal gruplarınızla ilişkinizde rahatlık ve tanıdıklık arayacaksınız. Bir yakınınıza omuz olabilir ya da güvendiğiniz bir dostla duygularınızı paylaşabilirsiniz.

Terazi

Aylık burç yorumları yazımızda bir sonraki burç Terazi! Aralık ayı, özgür ruhlu Yay burcunda bir Yeni Ay ile başlıyor ve sizi yeni kavramları ve fikirleri kucaklamaya davet ediyor. Terazi burcu olarak her zaman açık bir zihne sahip oldunuz, ancak bu Yeni Ay’ın ortaya çıkmasıyla farklı bakış açılarına ve perspektiflere daha fazla açık olacaksın.



13 Aralık’ta Merkür, ev ve aileyi ilgilendiren dördüncü evinizde geri harekete geçecek, evde var olan sorumluluklarınızı yeniden değerlendirmenizi sağlayacak. Ayrıca, aile üyeleriyle veya ev arkadaşınızla önemli tartışmalar yapabilirsiniz. Güneş 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçecek. Evde düzen sizin için öncelikli, ve kış gün dönümüyle birlikte, yaşam alanınıza daha fazla istikrar getirmek isteyeceksiniz. 26 Aralık’ta Yengeç burcunda yaşanacak Dolunay ile birlikte odak noktanızı kariyer ve profesyonel hedeflere çevireceksiniz. İşteyken kendinizi evinizde hissetmek önemli. Bu alandaki konfor ve memnuniyet seviyenizi artırmak için aktif olarak çaba sarf edeceksiniz.

Akrep

12 Aralık’ta Yay burcunda bir Yeni Ay yaşayacağız. Bu Yeni Ay sizi para ve kişisel harcamalarınızda yeni olanaklar keşfetmeye itiyor. Emeğinizin meyvelerini nasıl daha da büyütebileceğinize odaklanacaksınız. Önemli bir yatırım yapabilir veya gelirinizde güzel bir değişim yaşayabilirsiniz. Genellikle dikkatli birisinizdir ancak bu Yeni Ay, kaynaklarınız konusunda sınırları zorlamanızı teşvik ediyor.



13 Aralık’ta, Merkür Oğlak burcunda geri harekete başlıyor. Mevcut fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yeniden değerlendirmeniz gerekecek. Bu ay seçeneklerinizi değerlendirme ve farklı fikirleri keşfetme fırsatı tanıyın kendinize. Güneş 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçiyor ve odak noktanızı değiştiriyor. Şu anda, edindiğiniz becerilere ve bilgilere yönelmek isteyeceksiniz. 26 Aralık’ta Yengeç burcundaki Dolunay ile, alışık olmadığınız ortamlarda rahatlık bulacaksınız. Bu yeni bir yere seyahat etmek veya yeni bir kavram, inanç veya felsefeye yönelmek anlamına geliyor. Duygusal ihtiyaçlarınız, normalde ilgi duymayacağınız şeyler aracılığıyla karşılanıyor, bu yüzden alışılmış rutinlerinizin dışında da huzur bulacaksınız.

Yay

Aylık burç yorumları yazımıza Yay ile devam ediyoruz. 12 Aralık’ta, birinci evinizde gerçekleşecek olan Yeni Ay ile yeni bir kişisel dönem başlıyor. Özgürlüğünüzü ve sürekli gelişme isteğinizin öncelik olduğu bir yolculuğa çıkacaksınız. Ani kararlar veya büyük riskler almaya daha meyilli hissedebilirsiniz. Büyük hayaller veya hedefler belirleyebilir ve oldukça şanslı olabilirsiniz. Kendinizi sınırlamayın.

13 Aralık’ta, Merkür Oğlak burcunda geri harekete başlayacak ve harcamalarınızı gözden geçirmenizi sağlayacak. Bu geçişle birlikte bütçenize daha yakından bakacak, uzun vade için düzenlemeler yapacaksınız. Eşyalarınızı düzenlemek, yer açmak veya eski gereksiz şeylerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı gereksiz yere meşgul eden şeyleri göz önünde bulundurun. Güneş’in 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçişi, finansal durumunuzu aydınlatıyor. 26 Aralık’ta Yengeç Dolunay’ı, finansal sorumluluklarınıza, borçlara ve özel işlere odaklanmanızı sağlayacak. Kendi sorumluluğunuz olmayan şeyler için kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Bu Dolunay’da sevdiklerinize duygusal destek sunabilir veya ilişkinizdeki görevler hakkında açık konuşmalar yapabilirsiniz.

Oğlak

12 Aralık’ta Yay burcundaki Yeni Ay ile birlikte, özgürlüğü deneyimlemenin yeni yollarını arayacaksınız. Bu Yeni Ay, alışılmış rutinlerinizden çıkma isteğinizi destekliyor. Belki de bu dönem özellikle sosyal hissetmiyor olabilirsiniz, ancak kendi başınıza pek çok yeni bilgi kazanacaksınız.

13 Aralık’ta Merkür, ifade etme alanınızda geri harekete geçecek ve düşüncelerinizi, planlarınızı ve fikirlerinizi dünyayla paylaşma biçiminizi gözden geçirmenize neden olacak. Yapılandırılmış düşünceleri ve hedefleri iletmeyi önemseyen biri olarak, sesinizi hedeflerinizi ve amaçlarınızı ileri taşımak için kullanmayı öğreneceksiniz. Güneşin 21 Aralık’ta burcunuza geçmesiyle birlikte, gözler üzerinizde olacak. Doğal olarak sorumlulukları yönetme yeteneğiniz ve zihninizde belirlediğiniz herhangi bir hedefe ulaşma beceriniz ön planda olacak. Ardından, 26 Aralık’ta Yengeç burcundaki Dolunay, planlarınızdan ziyade romantik ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza odaklanmanızı sağlayacak. Bu süreçte sevdiklerinizden duygusal destek arayacaksınız. Bu Dolunay sizi duygusal olarak etkiliyor ancak diğer insanlarla olan bağlantılarınız sizi en rahatlatıcı şekilde destekleyecek.



Kova

Aralık ayının başlangıcıyla birlikte, arkadaşlıklarınızda ve sosyal gruplarda genişlemeye yöneleceksiniz. 12 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay sayesinde, grubunuz içinde yenilikler keşfetmek için heyecan duyacaksınız. Gelecekteki hayallerinizi ve ideallerinizi destekleyen ilişkiler arayacaksınız. Bir arkadaşınızla yeni planlar üzerine konuşabilir veya açık fikirli bir sosyal gruba dahil olabilirsiniz. Kova’lar şimdi dışarı çıkıp sosyalleşme zamanıdır.

13 Aralık’ta, zihinsel enerjinizi nasıl kullandığınızı gözden geçireceksiniz. Şu anda aklınıza taktığınız şeyler enerjinizi negatif etkiliyor mu? Eğer öyleyse, alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırma zamanı geldi. Bu geçiş sırasında daha fazla rutin ve düzen oluşturabilirsiniz. Belki sizin için çok hareketli bir zaman olmayacak ancak kafanızı boşaltabileceksiniz. Güneş 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçiş yapacak ama iç dünyanıza odaklanacaksınız. Kendinize odaklanmak için gerekirse geri çekilin. Ay sona ererken, odak noktanızı fiziksel sağlığınıza, rutinlerinize ve düzenlerinize yönlendireceksiniz. 26 Aralık’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek Dolunay ile bedeninizle bağlantı kurma şansınız olacak.



Balık

Aylık burç yorumları yazımızı Balık burcu ile bitiriyoruz. Aralık ayına umut dolu bir başlangıç yapıyorsunuz Balık’lar. Yay burcundaki Yeni Ay kariyeriniz ve kamu imajınızda yeni başlangıçlar getiriyor. Yeni Ay, özgürlük ve özgürleşme ihtiyacınıza saygı duyan fırsatları göz önüne getiriyor. Bu, terfi veya tamamen iş yerindeki rolünüzde bir değişiklik anlamına geliyor. Her durumda da mesleğinizin sunduğu sonsuz olanakları şimdi kucaklayacaksınız.



Ardından, 13 Aralık’ta Oğlak burcunda Merkür geri hareketine geçiyor ve sizi mevcut arkadaşlıklarınızı ve bağlantılarınızı yeniden düşünmeye davet ediyor. İdealist bir burç olarak, sağlam ve destekleyici ilişkilere öncelik veriyorsunuz ve bu gerileme sırasında, birlikte olduğunuz insanların gerçekten güvenilir olup olmadığını yeniden gözden geçireceksiniz. 21 Aralık’ta Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte arkadaşlıklarınız sizin için odak noktası olacak. Uzun süreli ilişkiler kurma fırsatları ortaya çıkıyor veya yeni bir sosyal grup veya etkinlikte kendinizi buluyorsunuz. 26 Aralık’ta Yengeç burcundaki Dolunay ile yaratıcı hobilerinizde, romantizmde ve tutkularınızda rahatlık ve tanıdıklık arayacaksınız.