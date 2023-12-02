Willy Wonka'nın Paris'teki galasından...

Tanınmış stil ikonu Chalamet, görünümüyle orada bulunanları bir kez daha şaşırttı. Tom Ford'un yeni 2024 İlkbahar - Yaz koleksiyonundan sıra sıra parlak ipliklerden oluşan siyah pantolonu ve ışıltılı şeffaf bluzuyla fotoğrafçıların karşısına çıktı.

Aktörün hayranları, gala günü olan 1 Aralık'ta Paris'te havanın sıcak olmaktan çok dondurucu olduğunu belirtiyor: -3 °C!

Galada Fransız moda tasarımcısı Jean-Paul Gaultier de hazır bulundu.

Daha önce Timothée Chalamet, Tokyo'daki "Wonka" filminin galasında lavanta rengi Prada deri takım elbiseyle göründü.

Daha sonra pek çok kişi onun daha sık deri giymeye başlayıp dedikodusunu yapmaya başladı! Neden dedikodu yaptılar derseniz; çünkü oyuncu, yakın zamanda kendi giyim serisini çıkaran ve bu deri Latex malzemeyi tekrar modaya sokan kız arkadaşı Kylie Jenner'ın deri koleksiyonunu desteklemeye çalıştığı söylenip duruldu! Belki de Paris'te -3 derece de çıplak görünmesinin amacı dedikodulara bir son vermektir!