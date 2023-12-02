LYST açıkladı: Miu Miu modada zirvede!

Moda açısından yılın değerlendirmesini yaptığımızda, 2023'te pek çok şeyin gerçekleştiğini fark ediyoruz: Pharrell Williams'ın Louis Vuitton'un erkek koleksiyonundaki ilk gösterisi, Daniel Lee'nin Burberry'deki ilk gösterisi, David Renne'nin Moschino'ya atanması...

Lüks e-ticaret platformu Lyst, her zamanki gibi “Moda Yılı” için yılın en iyi markalarını, trendlerini ve ürünlerini listeliyor. Yeni açıklanan listeye göre ise Miu Miu zirvede!

Moda dünyası Miu Miu için deliriyor!

Öyle ki marka, yılın “en ateşli” ve popüler markaları sıralamasında kendisini en üst sıralarda buluyor. Unvanını koruyan Miuccia Prada'yı da tebrik ederiz.

Prada'nın küçük kız kardeşini podyumda bulmakta çok da şaşırtıcı bir şey yok; çünkü yılın başından bu yana başarılar biriktiriyor. Gigi Hadid ve Troye Sivan ile Paris Moda Haftası'nda 2024 ilkbahar-yaz defilesini, her biri bir öncekinden daha çok ilgi gören sayısız koleksiyonunu ve geçen Şubat ayında New Balance ile yaptığı işbirlikleri de dahil olmak üzere önemli işbirliklerini özellikle sayabiliriz.

Yılı kapatan bu dördüncü çeyrekte, İtalyan markası Miu Miu ile ilgili çevrimiçi aramalar %39 arttı. Alışveriş tutkunlarının ikonik kapitone çantalara olan sevgisi, rafine camları ve sade çizgilere olan beğenisiyle açıklanabilecek önemli bir popülerlik artışı olsa gerek...

2023 yılının trendleri, logoları ve simgeleri

Parlamaya devam eden Miu Miu'nun yanı sıra yıl sonunda Lyst'in verdiği diğer unvanları da buluyoruz. Lüks uzmanı, en popüler logo ödülüne Loewe'yi aday gösteriyor. Gerçekten de zarif baş harfi, kolsuz üstleri, pantolonları, kapüşonluları, çantaları ve hatta gözlükleriyle pek çok ünlüyü kapsıyor. Bu çeyrekte aramaları %132 arttı.

Trend tarafında, son Miu Miu defilelerinde mikro etekle bulduğumuz, çok kısanın güçlü varlığının yanı sıra varlığını sürdüren Y2K (2000'li yılların modası) ile fazlasıyla ilginç bir podyum buluyoruz. Bunların yanı sıra 2023'ün yeni ikonları arasında şeffaf ayakkabı, balerinlerin dönüşü, vücudu saran Adidas Samda ve file yer alıyor.​​​​​​​