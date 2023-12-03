Ünlü astrolog Şenay Devi ve gökyüzünden 1000 yıllık döngünün mesajı var!

İşte ünlü astrolog Şenay Devi'nin o yazısı:



"Bugün herkesin yaşı 2023. Tüm yıllar da yaşınızı ve doğum yılınızı hesapladığınızda bulunduğunuz yıla denk gelir. Bugün itibari ile bu durumu özel kılan, gezegen geçişleri 18 yıllık bir periyodu tamamladı numerolojik olarak özel bir sayı sekansı haline geldi. Bugün Her 1000 yılda bir gerçekleşen sabit yıldız etkileri ile gezegensel enerjiler hepimize şifa olsun. Şimdi hesaplayın Yaşınız + doğum yılınız =2023 18 yıllık bir periyodu tamamladık hoş geldin 1000 yıllık bir döngü Gökbörü Uyanıyor!



Ruhunda bilgelik hamurunu barındıranların değerini bulacağını yaralarını kendi kendine iyileştirenlerin madden manen duygusal anlamda kazanacağı enerjiler ile karşı karşıyayız. Bugünden itibaren hafta boyunca düşünce niyet ve isteklerimize dikkat edelim uyanış başladı. Rüya ve sezgilerimizi dikkate almalı gelişim ve değişime direnmek yerine akışta kalmalıyız. Adalet, aşk, şifa yeniden yapılanıyor.



Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...



Dr. Astrolog Şenay DEVİ"





Şenay Devi kimdir?



2008 yılından bu yana profesyonel olarak astroloji danışmanlığı yapmaya devam eden Şenay Devi, Washington’da bulunan Kepler Collage Türkiye Bölüm Başkanı olarak Batı ve Hint Astrolojisi eğitimleri görevinde bulundu. Nisan 2020'de yine ABD'de onaylı çok dilli eğitim sistemini kapsayan AstrodehA Astroloji okulunun da kurucusudur.

Dr. Şenay Devi Ekim 2022'de Finansal Astroloji alanında aldığı 300 saatlik eğitimle uzmanlığını tamamlayarak yeni bir alanda da çalışmalarına başladı.



Ayrıca bu süreçte birçok kitap kaleme aldı.



Kitapları: Temel Astroloji, Ay burcu mucizesi, Aşktroloji, Türk Medeniyetlerinde Astronomi Astroloji ve Müneccimbaşılık tarihi (İnkilap Yayınları) Gökyüzünü Keşfedin ( İnkilap Yayınları)