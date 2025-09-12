The Populist’te Oktoberfest: Müzik, Eğlence ve Lezzet Bir Arada

Oktoberfest Hosted by The Populist, 11-12 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da müzik, eğlence ve lezzeti aynı sahnede buluşturuyor. Pozitif’in organizasyonuyla düzenlenen festival, Bavyera kültürünü İstanbul’un kalbine taşıyor. İki gün boyunca hem yerli hem de uluslararası sanatçıların performanslarıyla unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Sahnede Kimler Var?

Festivalde, köklü müzikal çizgisini modern dokunuşlarla harmanlayan Oi Va Voi sahne alacak. Elektronik müziğin Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden Bedük, yüksek enerjisiyle dans pistini canlandıracak. Balkan ezgilerini modern ritimlerle birleştiren Shantel, geceye renk katacak. Groove dolu setleriyle Diskopolis, caz, funk ve Anadolu ezgilerini harmanlayan Kolektif İstanbul ve sınırları zorlayan sahne enerjisiyle Barış Demirel festivalin en heyecan verici anlarını yaşatacak. Ayrıca, dinamik performanslarıyla dikkat çeken Ahmetjah ritmi hiç düşürmeyecek.

Müziğin Ötesinde Bir Festival

Oktoberfest sadece müzikten ibaret değil. The Populist’in festival ruhuna özel hazırladığı içecekler, lezzetli yemekler ve Bavyera geleneğini yansıtan dekorasyonlarla atmosfer tamamlanıyor. Katılımcılar, hem gastronomi hem de müzik deneyimini aynı çatı altında yaşama fırsatı buluyor. Bomontiada’nın tarihi dokusu ise bu özel etkinliği daha da unutulmaz kılıyor.

Kaçırılmayacak Bir Deneyim

Ekim ayının en çok konuşulacak etkinliği olmaya aday Oktoberfest Hosted by The Populist, eğlenceli sahne performansları ve özgün festival ruhuyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bavyera ruhunu İstanbul’da yaşamak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir buluşma olacak.

