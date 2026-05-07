The Populist’te Bu Hafta Tempo Çok Yüksek!

İstanbul’un müzik ve sosyal hayatında güçlü bir yere sahip olan The Populist, bu hafta da Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde enerjiyi yükselten dopdolu bir etkinlik programıyla dikkat çekiyor. Şehrin ritmini canlı tutan mekan, yalnızca gastronomi deneyimiyle değil; aynı zamanda kültürel atmosferi ve güçlü müzik seçkileriyle de öne çıkıyor. Özellikle hafta boyunca gerçekleşecek DJ performansları, plak setleri ve farklı müzik türlerini bir araya getiren geceler, İstanbul'a yeniden tempo kazandırıyor.

“%100 müzik, %100 eğlence” mottosuyla hazırlanan program, farklı müzik zevklerine hitap eden güçlü bir akış sunuyor. Böylece bir gece Italo Disco ritimleri yükselirken, başka bir akşam hip hop ve R&B sahnenin ruhunu tamamen değiştiriyor. Üstelik bu çeşitlilik, The Populist atmosferinin en güçlü taraflarından biri olarak öne çıkıyor.

Şehrin yaratıcı kitlesini aynı masada buluşturan mekan, iyi müziği güçlü gastronomiyle birleştiriyor. Bu nedenle burada geçirilen bir akşam yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda İstanbul’un sosyal ritmini hissettiren bütünlüklü bir deneyime dönüşüyor.

Bomontiada’da Plaklardan Yükselen Ritim

Bu hafta Yapı Kredi Bomontiada şubesinde müzik programı oldukça güçlü bir akışla ilerliyor. Özellikle plak kültürünü merkeze alan performanslar, nostaljiyle modern ritimleri aynı sahnede buluşturuyor.

7 Mayıs akşamı sahneye çıkan Alp Özkal, Italo Disco, French Disco ve funk seçkileriyle geceye yüksek enerji katıyor. %100 plak konseptiyle gerçekleşen performans, analog müzik ruhunu dans pistine taşıyor.

8 Mayıs’ta ise sahne bu kez DJ Meejay’e emanet ediliyor. Feel Good Grooves temasıyla hazırlanan set, daha sıcak, akışkan ve ritmik anlar yaratıyor. Özellikle hafta içi enerjisini yükseltmek isteyenler için dikkat çekici bir atmosfer oluşuyor.

9 Mayıs’ta ritim daha da hızlanıyor. Burak Süsoy, Dance Zone gecesinde elektronik ritimleri yüksek tempolu bir akışla sahneye taşıyor. Günün enerjisi ilerleyen saatlerde tamamen dans odaklı bir atmosfere dönüşüyor.

Galataport İstanbul’da Tempo Hiç Düşmüyor

Şehrin denizle buluşan en hareketli noktalarından biri olan Galataport İstanbul şubesi de bu hafta dikkat çeken performanslara ev sahipliği yapıyor.

8 Mayıs’ta yeniden sahne alan Alp Özkal, Italo Disco, French Disco ve funk eksenindeki güçlü seçkisiyle Galataport güne nostaljik ama modern bir enerji katıyor. Deniz kenarında yükselen ritimler, mekanın dinamik atmosferini daha da güçlendiriyor.

9 Mayıs gecesinde ise sahne tamamen değişiyor. Daddy E, hip hop ve R&B odaklı performansıyla geceye daha urban ve güçlü bir karakter kazandırıyor. Böylece haftanın finaline yaklaşırken tempo farklı bir müzik diliyle yeniden şekilleniyor.

The Populist İstanbul Gecelerine Yön Vermeyi Sürdürüyor

İyi müzik, güçlü sahne programı ve enerjisi yüksek atmosfer… The Populist, tüm bu detayları aynı çatı altında buluşturarak İstanbul gecelerinde fark yaratmaya devam ediyor. Üstelik mekanın imza lezzetleri ve craft içecekleri de deneyimi daha katmanlı hale getiriyor.

Bu nedenle ister plak kültürünün peşinden gidin ister dans pistinden çıkmak istemeyin, bu hafta The Populist sahnesinde size uygun bir ritim mutlaka bulunuyor.