Beats & Champions ile Final Geccesi Bambaşka Yaşanacak!

Futbolun en büyük geccelerinden biri bu yıl İstanbul’da yalnızca bir maç atmosferi sunmayacak; aynı zamanda müzik, açık hava enerjisi ve festival ruhuyla birleşen dev bir deneyime dönüşecek. UEFA Champions League Final 2026, şehrin en ikonik açık hava buluşma noktalarından biri olan Swissôtel The Bosphorus Istanbul Chalet Garden’da futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gün boyu sürecek etkinlik programı, dev ekran heyecanını konser atmosferiyle bir araya getirerek İstanbul’un yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

Şehrin merkezinde, Boğaz havası eşliğinde kurulan özel etkinlik alanı; futbol tutkusunu müzik, gastronomi ve sosyal enerjiyle buluşturuyor. Bu nedenle Beats & Champions, yalnızca final maçı izlenecek bir organizasyon değil; günün her anında ritmi yükselen büyük bir açık hava festivali deneyimi sunuyor.

Üstelik etkinlik programı yalnızca maç saatine odaklanmıyor. Gün batımından gece yarısına uzanan akış boyunca DJ performansları, konserler, interaktif alanlar ve street food deneyimleri Chalet Garden atmosferini tamamen dönüştürüyor.

Maç Öncesi Ritim Yükseliyor

Etkinliğin müzik tarafında ilk sahne enerjisini This Is İnanç yükseltiyor. Gün batımına karşı gerçekleşecek R&B ve hip-hop seti, final öncesindeki heyecanı şehir ritmiyle buluşturuyor. Açık havada yükselen beat’ler, maç saatine yaklaşırken atmosferi giderek daha güçlü hale getiriyor.

Özellikle Chalet Garden’ın yemyeşil açık hava atmosferi ve Boğaz’ın merkezindeki konumu, bu deneyimi klasik maç izleme organizasyonlarının çok ötesine taşıyor. Böylece misafirler yalnızca ekran başında değil; müzik, kalabalık ve yüksek enerjiyle çevrili bir festival atmosferinin tam içinde yer alıyor.

Ayrıca etkinlik alanında kurulan street food noktaları, forma pazarı ve interaktif deneyim alanları da gün boyunca hareketi canlı tutuyor. Böylece etkinlik tek bir maça değil, tüm güne yayılan sosyal bir deneyime dönüşüyor.

Final Düdüğünden Sonra Sahne Hey Douglas’ın

Gecenin ritmi, final düdüğünün ardından hız kesmeden devam ediyor. Bu kez sahneye elektronik müziğin en sevilen isimlerinden Hey Douglas çıkıyor. Funk, disco ve elektronik altyapıları güçlü sahne enerjisiyle birleştiren performans, final heyecanını açık hava konserine dönüştürüyor.

Özellikle büyük maçların ardından oluşan o kolektif enerji, Hey Douglas setiyle birlikte bambaşka bir seviyeye taşınıyor. Böylece gece yalnızca kupanın sahibini öğrenmekle bitmiyor; müzikle birlikte uzun süre hafızada kalacak bir yaz akşamına dönüşüyor.

Futbol, Müzik ve Yaz Enerjisi Aynı Atmosferde Buluşuyor

İstanbul yazı yaklaşırken açık hava etkinlikleri yeniden şehrin ritmini belirlemeye başlıyor. Beats & Champions, tam da bu noktada spor ve eğlence kültürünü aynı atmosferde birleştiren en dikkat çekici organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Dev ekran deneyimi, konser atmosferi, güçlü line-up’ı ve sosyal alanlarıyla etkinlik; futbol finalini klasik bir izleme deneyiminden çıkarıp tam anlamıyla yaşayan bir festivale dönüştürüyor.

30 Mayıs’ta Chalet Garden’da gerçekleşecek bu özel geccede ritim hiç düşmeyecek.

Tarih: 30 Mayıs 2026

Saat: 15:00 – 00:00

Lokasyon: Chalet Garden, Swissôtel The Bosphorus Istanbul

Line-Up