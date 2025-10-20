The Peninsula Istanbul’da Üç Michelin Yıldızlı Şef Aynı Masada!

The Peninsula Istanbul, The Peninsula’nın özel gastronomi serisi “Three Chefs, Three Feasts” kapsamında 21 Ekim 2025’te GALLADA’da unutulmaz bir akşama ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın üç farklı şehrinden gelen Michelin yıldızlı şefler, bu kez İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde bir araya gelecek.

Paris’te 13 Mayıs’ta, Londra’da ise 30 Eylül’de gerçekleşen iki etkinliğin ardından, İstanbul’daki bu buluşma serinin büyük finali olacak. The Peninsula markasının sofistike misafirperverliğini yansıtan bu özel akşam, hem görsel hem de duyusal bir şölen vadedecek.

Üç Şef, Altı Tabak, Tek Bir Unutulmaz Deneyim

Gecede konukları, üç şefin birlikte hazırladığı altı aşamalı özel tadım menüsü bekliyor. Her bir tabak, şefinin özgün stilini, teknik ustalığını ve mutfağının karakteristik ruhunu yansıtacak. Menü boyunca yerel ürünler, yenilikçi teknikler ve uluslararası dokunuşlar kusursuz bir uyumla buluşacak.

Boğaz ve Tarihî Yarımada manzarasının eşlik ettiği bu özel akşamda, misafirler gastronominin sanata dönüştüğü bir deneyim yaşayacak. Etkinlik, The Peninsula’nın “gastronomi kültürünü global bir sahneye taşıma” vizyonunun en güçlü örneklerinden biri olacak.

Lezzet Kadar Seçkin Bir Atmosfer

Akşam, özel karşılama ikramlarıyla başlayacak. Ardından her şef, kendi mutfağının imza lezzetlerini kişisel yorumlarıyla sunacak. Menü fiyatı kişi başı 390€ olup, bu fiyata %10 servis ücreti ekleniyor. Dileyen misafirler için kişi başı 200€ karşılığında küratörlü şarap eşleştirmesi seçeneği de sunulacak. Şarap eşleştirmesi ücretine de yine %10 servis ücreti uygulanacak.

The Peninsula Istanbul, bu özel gecede yalnızca dünya standartlarında bir menü sunmakla kalmıyor; aynı zamanda İstanbul’un uluslararası gastronomi sahnesindeki yerini güçlendiren bir deneyime imza atıyor.