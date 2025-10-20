Gorillaz İstanbul’a Geliyor: 2026 Yazının En Büyük Konseri!

BRIT ve Grammy ödüllü efsane grup Gorillaz, 16 Temmuz 2026’da Bonus Parkorman sahnesinde müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. İngiliz kökenli grup, uzun bir aradan sonra Türkiye’de yeniden sahne alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bu dev konser, @pozitifvibrations kapsamında @pozitiftimes ve @charmmusicturkey organizasyonuyla gerçekleşecek. Yalnızca müzikseverler için değil, tüm İstanbul için yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday. Gorillaz’ın enerji dolu performansları, çarpıcı sahne şovları ve dijital karakterleriyle bütünleşen eşsiz konsepti, izleyenlere sıradan bir konserden çok daha fazlasını sunacak.

İstanbul’un Müzik Sahnesinde Unutulmaz Bir Gecce

Damon Albarn liderliğinde 1998 yılında kurulan Gorillaz, alternatif rock’tan hip hop’a, elektronik müzikten funk’a uzanan tarzıyla müzik dünyasında bir devrim yarattı. “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” gibi kültleşmiş parçalar, Parkorman’ın atmosferinde yeniden hayat bulacak. Albarn’ın sahne enerjisi, görsel animasyonlarla birleşerek katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Konser, Türkiye’nin en sevilen açık hava mekânlarından biri olan Bonus Parkorman’da gerçekleşecek. Şehrin doğayla iç içe konumu, güçlü akustiği ve festival ruhunu yansıtan atmosferiyle bu etkinlik, müzikseverler için tam bir ritüele dönüşecek.

Bilet Satışı Başlıyor!

Gorillaz konserinin biletleri 20 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’de Biletix, Passo ve Biletinial üzerinden satışa çıkacak. Yoğun talep beklenen konser için biletlerin hızla tükenmesi öngörülüyor.