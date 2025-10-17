HÓNA x Lucca: Japon Esintileri Bebek’e Geliyor

Bu hafta sonu, Lucca atmosferi bambaşka bir enerjiyle doluyor. HÓNA, şef Ansar Kemaloğlu’nun özel menüsüyle Lucca mutfağına Japon dokunuşu getiriyor. Saat 15.00’ten itibaren başlayan etkinlik, gün boyu devam eden lezzet, müzik ve eğlenceyle misafirlerini bekliyor.

Japon Mutfağından İlham Alan Özel Menü

Etkinlik boyunca onigiri, sıcak tabaklar ve özgün tatlarla dolu bir Japon esintili menü sunulacak. Kemaloğlu’nun yaratıcı yorumuyla hazırlanan her tabak, Lucca’nın modern ruhuyla birleşerek sofistike bir deneyime dönüşüyor. Menüdeki tüm detaylar, Japon mutfağının sadeliğini ve malzeme hassasiyetini İstanbul’un çağdaş gastronomi anlayışıyla harmanlıyor.

Lucca’nın İmza Atmosferi ve Müzik

Elbette Lucca’nın imza kokteylleri bu hafta sonu da sahnede olacak. Barın özgün karışımları, tatların dengesiyle birleşerek etkinliği bir lezzet şölenine dönüştürecek. Pazar günü DJ Emir Urundul’ün vinyl setleri, Japon esintilerini müzikle tamamlayacak. Gün batımından geceye uzanan ritimlerde, Lucca’nın enerjisi yeniden yükselecek.

Hafta Sonuna Özel Buluşma

15.00’ten geceye kadar sürecek bu özel buluşma, hem gastronomi hem müzik tutkunları için kaçırılmaması gereken bir deneyim olacak. HÓNA x Lucca iş birliğiyle hazırlanan menü, İstanbul’un hafta sonu ritmini Japon zarafetiyle buluşturuyor.