The Galliard’da Akdeniz Ruhu ile Şekillenen Zamansız Lezzetler

Gastronomi dünyasında özgün yaklaşımıyla öne çıkan The Galliard, Türk mutfağını modern yorumlarla yeniden ele alırken Akdeniz kültürünün güçlü karakterini mutfağına taşıyor. İtalya, İspanya ve Fransa’dan ilham alan bu çok katmanlı mutfak anlayışı, yalnızca tabaklarda değil; atmosferde, müzikte ve sunum dilinde de kendini hissettiriyor. Vadistanbul’daki deneyimimizde, The Galliard’ın lezzeti bir sahneye dönüştüren yaklaşımını birebir yaşadık.

Rönesans’tan İlham Alan Bir Marka Kimliği

The Galliard, adını Rönesans döneminde Fransa, İtalya ve İspanya’da popüler olan Galliard dansından alıyor. Bu ritmik ve estetik dansın ruhu, mekanın geneline yayılıyor. Brasserie stilindeki şık atmosfer, sanatsal dokunuşlarla tamamlanıyor. Burada yemek yalnızca bir tat değil; duygu, ritim ve hikâye ile bütünleşen bir deneyime dönüşüyor. Detaylara gösterilen özen, Gastronomi Deneyimi kavramını başka bir seviyeye taşıyor.

Vadistanbul’da Denediğimiz Yeni Lezzetler

The Galliard Vadistanbul menüsüne yeni eklenen tabaklar, modern dokunuşlarla zenginleşen güçlü tatlar sunuyor.

Sıcak başlangıçlarda Patlıcan Kroketleri, sofranın favorileri arasına girmeyi başarıyor. Kömür ateşinde közlenmiş patlıcan dolgusu, parmesan, isli Çerkez ve Kars gravyer peyniriyle birleşiyor. Beşamel sos, domates yahnisi ve küllü mayonez eşliğinde servis edilen bu tabak, Akdeniz Fizyon Mutfagi anlayışını net şekilde yansıtıyor.

Truffle Honey Crispy Chicken ise tatlı, baharatlı ve umami dengesiyle öne çıkıyor. Tavuk, Meksika biberi, bamya turşusu ve trüflü gravy sos ile servis ediliyor. Parmesanlı Baby Kalamar, sarımsak ve taze otlu krema sosla birleşerek sofraya farklı bir karakter katıyor.

Soğuk başlangıçlarda menüye yeni giren Steak Tartar ise dana bonfile, trüf püresi ve parmesanlı brioche eşliğinde kusursuz bir uyum sunuyor. Rezeneli Yeşil Salata ise sofraya ferahlık katıyor.

Bar Kültürü ve Kokteyl Seçkisi

The Galliard’ın barı da en az mutfağı kadar iddialı. Kokteyl menüsünde öne çıkan 12 Apostles ve G Point, hem sunum hem de denge açısından dikkat çekiyor. Bar, deneyimi yalnızca yemekle sınırlamıyor; gecceyi tamamlayan önemli bir unsur haline geliyor.

The Galliard Prive ile Ayrıcalıklı Bir Yaşam Tarzı

Mekânın yeni konsepti The Galliard Prive, lüksü ve ayrıcalığı yeniden tanımlıyor. Özel üyelik programı; davetiyeli geceler, tematik etkinlikler, Şef Masası buluşmaları ve kişiselleştirilmiş organizasyonlar sunuyor. Gastronomi burada bir sanat formuna dönüşüyor. Tadım menüleri, sunum dili ve servis ritmiyle bütünleşiyor. Canlı müzik, DJ performansları ve interaktif tiyatro gecceleri, deneyimi çok boyutlu hale getiriyor.

Her Detayıyla Kişiye Özel Bir Sahne

The Galliard Prive, standart restoran deneyiminin çok ötesine geçiyor. Her üye, kendi hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Sofra, müzik ve atmosfer tamamen kişisel tercihlere göre şekilleniyor. Bu yaklaşım, The Galliard’ı yalnızca bir restoran değil; seçkin bir yaşam sahnesi haline getiriyor.