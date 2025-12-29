Grill Prime Ataşehir’de Şef Serkan Erdoğan İmzasıyla Steakhouse Deneyimi ve Yılbaşı Sofraları

İstanbul’da et ve steakhouse kültürü denildiğinde akla gelen adreslerden biri olan Grill Prime, bu kez Ataşehir Palladium Tower’daki şubesinde güçlü bir gastronomi deneyimi sundu. Vadistanbul ve Ataşehir’de yer alan iki şubesiyle et severlerin vazgeçilmez durakları arasında bulunan Grill Prime, hem restoran hem de kasap konseptiyle fark yaratıyor. Biz de 2025’in son günlerinde rotamızı Ataşehir’e çevirdik ve steakhouse kalitesinin neden bu kadar konuşulduğunu bir kez daha masada deneyimledik.

Şef Serkan Erdoğan İmzasıyla Güçlü Bir Sofra

Bu deneyimin merkezinde, işine tutkuyla bağlı yaklaşımı ve estetik sunumlarıyla dikkat çeken Şef Serkan Erdoğan yer alıyor. Mutfakta hakim olduğu teknikler ve ürünle kurduğu bağ, tabağa net şekilde yansıyor. Kurulan sofra, yalnızca doyurucu değil; aynı zamanda dengeli, rafine ve karakterli bir çizgi sunuyor.

Şefin her tabakta kaliteyi öne çıkaran yaklaşımı, Grill Prime deneyimini sıradan bir steakhouse ziyaretinin ötesine taşıyor.

Masada Neler Vardı?

Denediğimiz tabaklar, Grill Prime Ataşehir mutfağının geniş yelpazesini net biçimde ortaya koyuyor. Başlangıçta enginar salata, Ege ezmesi, steak tartar ve çıtır dokusuyla öne çıkan soğan çiçeği, sofraya güçlü bir giriş yaptı. Ana yemeklerde ise denge ve pişirme tekniği ön plandaydı. Dana bonfileden hazırlanan pepper steak, etin doğal dokusunu koruyan pişirme seviyesiyle dikkat çekti.

Ancak gecenin yıldızı hiç kuşkusuz Grill Prime’in imza yemeği olan Bone Marrow Steak oldu. Izgara dana kaval kemiği üzerinde dilimlenmiş dana biftek ve chimichurri sos ile servis edilen bu tabak, hem sunum hem de lezzet açısından steakhouse kültürünün zirvesini temsil ediyor.

Yılbaşı Sofraları İçin Evde Steakhouse Konforu

Grill Prime, yalnızca restoranda değil, yılbaşı sofralarında da fark yaratıyor. Yılbaşı hindisi siparişi ile evde kutlama yapmayı tercih edenler için steakhouse kalitesini eve taşıyor. Kestaneli iç pilav, dışı çıtır içi sulu hindi ve baby patateslerle hazırlanan menü, aynı pişirme disipliniyle sunuluyor.

Kişi sayısına göre seçenekler bulunuyor:

Tüm Hindi (8–10 kişilik): 8.500 TL – Gel-Al 7.500 TL

Yarım Hindi (4–6 kişilik): 5.000 TL – Gel-Al 4.250 TL

Siparişlerin teslimattan en az iki gün önce verilmesi gerekiyor. Sınırlı sayıda hazırlandığı için erken davranmak önemli.

Grill Prime ile Et Tutkusuna Güçlü Bir Dokunuş

Grill Prime, ferah ve şık atmosferi, ürün kalitesi ve mutfak disipliniyle İstanbul’daki steakhouse standartlarını yukarı taşıyor. İster restoranda güçlü bir et deneyimi yaşamak, ister yılbaşında evde kusursuz bir sofra kurmak isteyin; Grill Prime Ataşehir ve Grill Prime Vadistanbul, bu beklentiyi net şekilde karşılıyor.