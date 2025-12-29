Gina Kanyon’da Festive Menu ile Zamansız Bir İtalyan Deneyimi

İstanbul’un gastronomi sahnesinde zamansız şıklık ve İtalyan mutfak kültürü denildiğinde akla gelen adreslerden biri olan Gina, bu kez Kanyon’daki atmosferiyle karşımıza çıktı. Daha önce Galataport’ta deneyimlediğimiz Gina’yi bu kez Kanyon AVM’de keşfetmek, özellikle yılbasina kadar sunulan Festive Menu ile bambaşka bir keyif sundu. Beyaz örtülü masalar, Riviera esintileri taşıyan dekorasyon ve yeni yıl ruhunu yansıtan zarif detaylar, daha ilk anda mekana özgü o sofistike hissi hissettiriyor. Her detay bilinçli, her dokunuş rafine.

Festive Menu ile Şef Dokunuşu Ön Planda

Bu özel deneyimin merkezinde, şef Sadi Dursun’un mutfaktaki dengeli ve zarif yaklaşimi yer alıyor. Festive Menu kapsamında hazırlanan tabaklar, hem mevsimsellik hem de klasik İtalyan mutfak kodlari üzerinden ilerliyor. Şefin özel olarak hazırladığı tabakta; pancar, roka, poşe armut ve hardal sos ile zenginleşen kürlenmiş somon, menünün en rafine yorumlarından biri olarak öne çıkıyor. Tatlar birbirini bastirmadan ilerliyor, tabak net ve dengeli bir lezzet profili sunuyor.

Menüden Şef Tavsiyeleriyle Seçilenler

Menüden şef tavsiyesiyle tercih ettiğimiz Selezione di ravioli di pesce con uova di salmone, deniz ürünlerinin zarif dokusunu ortaya koyan güçlü bir tat olarak masaya geliyor.

Ana yemekte ise Kuzu İncik, dengeli baharat kullanimi ve doğru pisirme tekniğiyle öne çikiyor. Tabak, hem yoğun hem de rafine bir ana yemek arayanlar için ideal.

Finalde ise Gina’nin klasikleşmiş tatlisi Panna Cotta, bu İtalyan yolculuğuna sade ama unutulmaz bir kapanış yapıyor. Tatli, ne fazla iddiali ne de geri planda; tam kararında.

Festive Menu Detaylarıyla Yiıbasina Özel Bir Kurgu

Festive Menu, sezonu güçlü bir nota ile kapatmak isteyenler için özenle kurgulanmış. Menüde öne çikan lezzetler arasında;

Ravioli d’anatra e castagne, salsa alla zucca, cavoletti

Salmone marinato alle barbabietole rosse, rucola, salsa alla mostarda e pere

Tatli olarak ise badem ve portakalin zarif uyumunu sunan Tartelletta alle mandorle, crema al mascarpone, salsa all’arancia yer aliyor.

Her tabak, yeni yil ruhunu yansıtan zarif ve dengeli bir anlatim sunuyor.

Gina: Gelenekten İlham Alan Zamansiz Bir Mekan

İstanbul’un kalbinde yer alan Gina, misafirlerini yalnizca bir yemeğe değil, İtalya’nin ruhuna doğru bir yolculuğa çikariyor. Ismini 1950’li yillarda Toskana’da kendi trattoria’sini işleten İtalyan Gina’dan alan mekan, geleneksel tarifleri modern sunumlarla yeniden yorumluyor. Bu yaklaşim, Gina’yi hem romantik buluşmalar hem de iş yemekleri için ideal bir adres haline getiriyor.