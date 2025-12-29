The Galliard Prive’de “Buz Payı”: İstanbul’un Zamansız Geccesi!

İstanbul’un seçkin yaşam kültürünü yeniden tanımlayan The Galliard Prive, 8 Ocak Perşembe akşamı şehrin sosyal ve gastronomi ajandasına güçlü bir imza atıyor. “Buz Payı” adıyla düzenlenen bu özel etkinlik, İstanbul meyhane kültürünün zamansız ruhunu modern eğlence anlayışıyla buluşturuyor. Plaklardan yükselen nostaljik melodiler, rakı sofralarının samimi dili ve özenle kurgulanan ambiyans, bu geccede misafirlere çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Burada amaç yalnızca bir etkinlik değil; hafızada yer eden bir atmosfer yaratmak.

The Galliard Prive: Üyelikten Öte Bir Yaşam Tarzı

The Galliard Prive, klasik üyelik kulübü anlayışını geride bırakan, tamamen kişiselleştirilmiş bir yaşam tarzı sunuyor. Mekan, davetiyeli geccelerden tematik buluşmalara, özel menülerden butik organizasyonlara kadar her detayı seçkin bir bakış açısıyla kurguluyor. Bu yapı sayesinde üyeler, sosyal hayatlarını kendi zevklerine göre şekillendirme özgürlüğü kazanıyor. Ayrıca gastronomi, müzik, tasarım ve sanatı aynı potada eriten sofistike atmosfer, The Galliard Prive’yi İstanbul’un prestijli üyelik dünyasında ayrı bir noktaya taşıyor.

8 Ocak “Buz Payı”: Geleneksel Ruh, Modern Yorum

8 Ocak’ta gerçekleşecek “Buz Payı”, DJ Özgür Bay’ın plaklarından yükselen analog seslerle başlıyor. Klarnetin içe işleyen tınıları ve kanunun zarif dokunuşları, rakının karakteriyle birleşerek geccenin ruhunu belirliyor. Saat 19:30–23:30 arasında sürecek bu deneyim, İstanbul’un modern eğlence kültürünü geleneksel meyhane hissiyle harmanlıyor. Böylece Perşembe geccesi, sıradan bir buluşmanın çok ötesine geçiyor.

Özel Tadım Menüsüyle Derinleşen Lezzet Deneyimi

Geccenin lezzet kurgusu da atmosfer kadar iddialı. Özel tadım menüsü, Bodrum Meze 5’lisi, ev yapımı humus, Antep patlıcan ve fırınlanmış peynir gibi soğuk başlangıçlarla açılıyor. Ardından patlıcan kroket, kokoreç & uykuluk tapas ve Barbecue Beef Brisket kıtlama gibi modern sıcak tabaklar geliyor. Her tabak, hem sunum hem de tat dengesiyle deneyimi derinleştiriyor. Rakı eşleşmeli paket seçenekleri ise misafirlere kendi geccelerini kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Her Anı Size Özel Bir Dünya

The Galliard Prive, standart restoran ya da etkinlik anlayışının ötesinde bir dünya vadediyor. Her üye, bu dünyanın merkezinde yer alıyor. Her davet, her kutlama ve her geccede kişisel dokunuşlar ön plana çıkıyor. Bu yaklaşım, The Galliard Prive’yi İstanbul’un ayrıcalıklı sosyal hayatında güçlü bir konuma taşıyor.